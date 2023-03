Drogendealer festgenommen

Bad Kreuznach-Winzenheim (ots) – In einem von der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach wegen illegalem Handel mit Betäubungsmitteln geführten Ermittlungsverfahren gegen einen 55-jährigen aus dem Raum Bad Kreuznach, konnten durch Kräfte der Bad Kreuznacher Kriminalpolizei am 04.03.2023 ca. 2 Kilogramm Marihuana sichergestellt werden.

Im Rahmen der weiterführenden Ermittlungen konnten am 17.03.2023 zwei 17 und 20 Jahre alte Männer, die aus dem Raum Bad Kreuznach stammen, durch Spezialkräfte der Rheinland-Pfälzischen Polizei und Kräfte der Kriminalinspektion Bad Kreuznach auf der K49, am Kreisverkehr Winzenheim, vorläufig festgenommen werden.

Hierbei konnten neben Hieb- und Stichwaffen auch ca. ein halbes Kilogramm Marihuana sichergestellt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Verkehrsunfall mit Personenschaden – Zeugen gesucht

Kirn (ots) – Am Dienstagvormittag kurz nach 09:00 Uhr wollte eine 75-jährige Fußgängerin die Sulzbacher Straße in Höhe der dortigen Arztpraxis überqueren. Als sie sich bereits etwa mittig auf der Fahrbahn befand und wieder die Gehrichtung änderte, wurde sie von einem in Richtung Kirnsulzbach fahrenden Pkw erfasst, der von einem 51-jährigen Mann gelenkt wurde.

Die Frau erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kirn in Verbindung zu setzen.

Zu schnell in der Autobahnbaustelle

A 61/Daxweiler (ots) – Mit fast 90 km/h deutlich zu schnell war ein PKW-Fahrer

am 18.3.2023 gegen 12:10 Uhr auf der A 61 in der Baustelle auf der A 61 bei

Rheinböllen unterwegs. Dort fiel der PKW des 52-Jährigen Beamten der

Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim auf, die mit einem Zivilfahrzeug, das über

eine entsprechende Messtechnik verfügt, unterwegs waren.

Erlaubt sind in dem Baustellenbereich 60 km/h. Dem Mann, der bei der Kontrolle einräumte, dass er zu schnell war, droht nun ein Bußgeldverfahren.