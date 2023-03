Einbruch in Tankstelle

Worms (ots) – Am frühen Dienstagmorgen kam es zu einem Einbruch in eine Tankstelle in der Alzeyer Straße. Auf einer Videoaufzeichnung ist zu erkennen, wie einer der beiden bislang unbekannten Täter um kurz vor 04 Uhr die gläserne Eingangstür mit einem Backstein einwarf und sie so ins Innere gelangten.

Anschließenden entwendeten die Täter Tabakwaren in noch unbekanntem Wert, bevor sie in Richtung Paul-Gerhardt-Straße flüchteten. Die Wormser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erste Spuren gesichert.

Täterbeschreibung:

männlich, dunkel gekleidet, ein Täter mit türkisfarbenen Schuhen und schwarzem

Rucksack mit weißem Emblem der Marke „Nike“.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Alzey-Worms

Verkehrsunfall zwischen Auto und LKW

Osthofen (ots) – Am Montagvormittag wurde ein 72-jähriger Bechtheimer bei einem Verkehrsunfall verletzt. Gegen 11:10 Uhr wollte er mit seinem Auto von der Ludwig-Schwamb-Straße in die Friedrich-Ebert-Straße links abbiegen, als er den von links kommenden LKW eines 30-jährigen Wörrstädters übersah.

Der 72-Jährige wurde nach erster Einschätzung leicht verletzt, musste jedoch zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Einmündung Friedrich-Ebert-Straße/ Ludwig-Schwamb-Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Volltrunken aus dem Verkehr gezogen

A63, Wörrstadt (ots) – Am Sonntagabend 19.03.2023 um 21:19 Uhr, stellte die Autobahnpolizei einen PKW fest, der sehr unsicher und mit nur etwa 40 km/h von der Autobahn A63 abfuhr. Da der VW anschließend in der Ausfahrt ohne ersichtlichen Grund bis zum Stillstand abbremste, wurde das Fahrzeug an der Anschlussstelle Wörrstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Sofort konnten die Beamten bei dem männlichen Fahrer Alkoholgeruch wahrnehmen. Die Gau-Bickelheimer Autobahnpolizisten staunten nicht schlecht, als das Ergebnis des Alkoholtest vorlag. Das Gerät zeigte einen Wert von 3,35 Promille an.

Dem 45-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde einbehalten und sichergestellt. Der Mann aus dem Landkreis Alzey-Worms muss mit einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen.