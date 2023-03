Lambrecht: Familiengottesdienst am 26. März 2023 in der evangelische Kirche

Lambrecht – Unter dem Motto „Da braut sich was zusammen – mit Jesus auf hoher See“ feiert die Prot. Kirchengemeinde Lambrecht-Lindenberg am Sonntag, 26. März, um 10.30 Uhr einen Familiengottesdienst in der Ehem. Klosterkirche in Lambrecht.

Im Gottesdienst werden Aktionen für Kinder angeboten. Neben Basteln wird auch eine Geschichte mit Bewegungen erlebbar gemacht.

Mit einem kleinen Impuls kommen auch die Erwachsenen auf ihre Kosten.

Der Gottesdienst wird von Pfarrer Martin Groß und einem Gottesdienst-Team geleitet.

Im Anschluss gibt es einen Kuchenverkauf durch den Elternausschuss der Prot. KiTa „Arche Noah“.