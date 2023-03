Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle

Kaiserslautern/Mainz (ots) – Am Abend des 18.03.2023 wurde eine Streife

der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern am Hauptbahnhof Kaiserslautern, von

einem 37-jährigen Polen angesprochen. Dieser suchte unvermittelt das Gespräch

mit den Beamten und gab an schon länger nicht mehr in Kaiserslautern gewesen zu

sein, da er erst seit Dezember 2022 aus der Haft in Basel entlassen wurde.

Gleichzeitig händigte er die Entlassungspapiere der zuständigen JVA aus.

Weiterhin teilte er der Streife mit, auf dem Weg nach Paris zu sein. Im Rahmen

der Personenkontrolle wurde festgestellt, dass gegen den Polizeipflichtigen auch

ein aktueller Untersuchungshaftbefehl des AG Heilbronn wegen Diebstahls bestand.

Zur Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der 37-Jährige zur

Dienststelle verbracht. Hier wurde Kontakt mit dem zuständigen

Bereitschaftsrichter des LG Heilbronn aufgenommen, der eine Vorführung des

Polizeipflichtigen beim LG Heilbronn für den 19.03.2023 um 11:00 Uhr

anordnete.

Nachdem der Polizeipflichtige die Nacht in der Gewahrsamszelle

verbrachte, wurde er am nächsten Morgen dem diensthabenden Richter vorgeführt

und im Anschluss in die JVA Heilbronn eingeliefert.

Mainz – Außerdem wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen Mitternacht, ein

33-jähriger Pole am HBF Mainz einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Dabei

wurde festgestellt, dass der Polizeipflichtige seitens der Staatsanwaltschaft

Frankfurt am Main zur Festnahme wegen Trunkenheit im Straßenverkehr

ausgeschrieben war.

Da der junge Mann die geforderte Geldstrafe in Höhe von 1.600 EUR nicht begleichen konnte, musste dieser die Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen in der JVA Rohrbach antreten.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

61-Jähriger verhält sich aggressiv

Kaiserslautern (ots) – Vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ist

ein Mann aus dem Stadtgebiet am Sonntagmorgen ausgetickt. Als sich seine

Aggressionen auch gegen Familienmitglieder richteten, wurde die Polizei

alarmiert. Daraufhin versteckte sich der 61-Jährige im Keller des

Privatanwesens.

Als die Beamten ihn aufforderten herauszukommen, zeigte sich der Mann weiterhin

aggressiv, stieß Drohungen gegenüber den Einsatzkräften aus und beleidigte sie

auch. Beim Versuch, den 61-Jährigen zu packen, schlug und trat er nach den

Polizisten. Er konnte aber schließlich überwältigt und gefesselt werden. Zwei

Beamte wurden dabei leicht verletzt.

Der Mann wurde anschließend in einer Fachklinik vorgestellt. Weil er dort auch

dem Arzt gegenüber sein aggressives Verhalten fortsetzte, wurde der 61-Jährige

stationär aufgenommen. Auf ihn kommt ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung zu.|cri

Zu zweit auf E-Scooter vor Kontrolle geflüchtet

Kaiserslautern (ots) – Einen „doppelt“ besetzten E-Scooter hat eine Polizeistreife in der Nacht zu Samstag im Gersweilerweg gesichtet. Zwei

Jugendliche waren mit dem Elektroroller auf dem Gehweg in Richtung Benzinoring

unterwegs. Als die Beamten das Gefährt stoppen wollten, ignorierte der Fahrer den

Streifenwagen und fuhr einfach weiter.

Am Zeppelinplatz hielt er kurz an, ließ seine Sozia absteigen und flüchtete anschließend in Richtung Ohlkasterhohl. Die Polizisten folgten ihm und sahen, wie der Jugendliche schließlich zu Fuß in Richtung Otterberger Hohl rannte.

Die Sozia hatte unterdessen ihre Flucht aufgegeben und konnte von einer Beamtin

gestellt werden. Es handelte sich um die 16-jährige Freundin des Fahrers.

Kurz darauf gab auch der Fahrer auf und ließ sich kontrollieren. Der 17-Jährige

wurde für die obligatorischen polizeilichen Maßnahmen zu nächsten Dienststelle

gebracht.

Tests ergaben keine Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol oder Drogen. Der Jugendliche muss allerdings mit einem Bußgeld wegen der nicht zulässigen Fahrt zu zweit rechnen. |cri

Betrunken am Steuer

Kaiserslautern (ots) – Eine Verkehrskontrolle ist einem Mann am Sonntagmorgen

zum Verhängnis geworden. Bei der Kontrolle flog auf, dass der 38-Jährige unter

Alkoholeinfluss stand. Die Polizeibeamten stoppten den VW T-Roc gegen 6 Uhr in

der Zollamtstraße. Während der Kontrolle nahmen die Polizeibeamten bei dem Mann

deutlich Alkoholgeruch in der Atemluft wahr.

Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille, weshalb der 38-Jährige zwecks Blutprobe mit zur nächsten Dienststelle kommen musste. Sein Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden vorläufig sichergestellt.

Die weiteren Konsequenzen hängen vom Ergebnis des Bluttests ab. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. |elz

Diebe nehmen mit, was im Auto herumliegt

Kaiserslautern (ots) – Weil sie ihr Auto über Nacht unverschlossen abgestellt

hat, ist eine Frau im Stadtgebiet Opfer von Dieben geworden. Am Sonntagvormittag

stellte die 28-Jährige fest, dass unbekannte Täter in der Pirmasenser Straße in

ihren Ford Focus eingedrungen sind und sich eine blaue Stoffhose sowie die

Fernbedienung für ein Garagentor unter den Nagel gerissen haben.

Die Tatzeit liegt zwischen Samstagabend um 21 Uhr und Sonntagvormittag um 11:30 Uhr. Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern zu melden. |elz

Schaufenster eingeschlagen, Tabak geklaut

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben sich am Sonntag gewaltsam Zugang zu

einem Geschäft in der Alleestraße verschafft. Am Nachmittag wurde ein Anwohner

kurz nach halb vier durch ein klirrendes Geräusch hellhörig und schaute nach: Er

sah zwei junge männliche Personen, die sich am Schaufenster eines Ladens zu

schaffen machten. Anschließend rannten sie in Richtung Eisenbahnstraße davon.

Wie sich herausstellte, war die Schaufensterscheibe des Shops mit Steinen

eingeschlagen worden. Aus der dahinter befindlichen Auslage stahlen die Täter

Tabak und andere Rauchutensilien. Der angerichtete Sachschaden ist deutlich

höher als der Wert der Beute, er liegt bei insgesamt mehreren hundert Euro.

Täterbeschreibung:

Einer der jungen Männer trug eine weiße Jacke mit blauen Karos, die Kapuze hatte

er über den Kopf gezogen. Dazu hatte er eine schwarze Jogginghose mit weißer

Aufschrift und schwarze Sneaker mit weißem Logo an. Auf dem Rücken trug er einen

dunkelblauen Rucksack mit weißer Aufschrift.

(„Hoodie“) und auch er hatte die Kapuze über den Kopf gezogen. Vor dem Gesicht

hatte er einen weißen Mund-Nasen-Schutz. Der Unbekannte trug ebenfalls eine

schwarze Jogginghose und schwarze Sneaker. Außerdem er hatte er einen schwarzen

Rucksack mit weißem Logo bei sich.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung in der Umgebung konnten die

beschriebenen Personen nicht mehr gesichtet werden. Zeugen, denen die beiden

jungen Männer in der Innenstadt aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Reifen beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben zwischen Samstag und Sonntag am

Sonnenberg den Reifen eines Motorrollers beschädigt. Das silberne Kleinkraftrad

parkte vor dem Eingang eines Mehrfamilienhauses. Zwischen Samstag um 11 Uhr und

Sonntag um 16:50 Uhr, machten sich Vandalen an dem Roller zu schaffen und

schnitten einen circa 20 cm langen Schlitz in den Reifen.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Mehrere Ordnungswidrigkeiten festgestellt, Fahrverbote drohen

BAB 6/Kaiserslautern (ots) – Die Provida-Spezialisten der Zentralen Verkehrsdienste haben am Sonntag mit ihrem Fahrzeug, das mit einer

Video-Messanlage ausgestattet ist, den Verkehr auf der BAB 6 überwacht. Hierbei

konnten gleich mehrere Verkehrsordnungswidrigkeiten dokumentiert werden.

Schwerpunkt waren Verstöße gegen die erlaubte Höchstgeschwindigkeit sowie

Abstandsunterschreitungen, die nach wie vor zu den Hauptunfallursachen zählen.

Trauriger „Spitzenreiter“ war ein 38-jähriger Mann, der mit seinem PKW im

100er-Bereich mit 164 km/h gemessen wurde. Eine massive Abstandsunterschreitung

konnten die Beamten einem 34-jähriger Fahrzeugführer nachweisen, der bei einer

Geschwindigkeit von mehr als 120 km/h deutlich den erforderlichen Mindestabstand

von 63m zum Vorausfahrenden unterschritt. Der ausgewertete Abstand betrug hier

weniger als 13m.

Insgesamt müssen 3 Betroffene mit einem Fahrverbot rechnen, auf insgesamt 5 Verkehrsteilnehmer kommen Bußgelder in 3-stelliger Höhe zu./ZVD

Kreis Kaiserslautern

Mit Motorrad ins Schlingern geraten

Niederkirchen (ots) – Ein Motorradfahrer hat am Samstag 18.03.2023 auf der K32 bei Niederkirchen einen Unfall gebaut. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 49-jährige Mann mit seiner Kawasaki ZZR 1400 auf dem Weg vom Messersbacherhof in Richtung Heimkirchen, als das Unglück seinen Lauf nahm. Ausgangs einer lang gezogenen Linkskurve gab der Motorradfahrer Gas, geriet ins Schlingern und kam in der Folge von der Fahrbahn ab.

Als die alarmierte Polizeistreife vor Ort eintraf, war der Rettungsdienst

bereits dabei, den verletzten Biker zu behandeln. Über die Schwere seiner

Verletzungen ist nichts bekannt.

Die Maschine wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr

fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die Höhe des Sachschadens steht

noch nicht fest.

Neben Rettungsdienst und Polizei waren auch die Freiwilligen Feuerwehren aus

zwei benachbarten Orten sowie ein Hubschrauber im Einsatz. |cri

Zu tief ins Glas geschaut

Mehlingen (ots) – Deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte ein Autofahrer, den die Polizei am Sonntagmittag in Mehlingen stoppte. Als Polizeibeamte den Mann kurz nach halb zwei kontrollieren wollten, rochen sie dessen Alkoholfahne. Der angebotene Atemtest bescheinigte dem 55-Jährigen einen Pegel von 1,64 Promille.

Der Mann musste daraufhin sein Auto stehen lassen, seinen Führerschein abgeben

und zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Auf ihn kommt nun ein

Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu. |cri