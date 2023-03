Karlsruhe – Frau nach Verkehrsunfall nachträglich verstorben – Nachtrag zur Meldung vom 15.03.2023

Karlsruhe (ots) – Wie bereits berichtet kollidierte eine 58-jährige Frau am

Dienstag, den 14.03.2023, vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls mit

der Frontscheibe einer Bäckerei in der Rheinstraße.

Die Frau wurde in ein Krankenhaus verbracht und erlag am Samstag ihren

Verletzungen.

Karlsruhe – Behördenübergreifende Kontrollaktion des gewerblichen Personenverkehrs

Karlsruhe (ots) – Im Rahmen einer behörden- und länderübergreifenden

Sicherheitskooperation für die Überwachung des Straßenverkehrs wurde am Sonntag

auf der Bundesautobahn 5 bei Karlsruhe eine Großkontrolle mit dem Schwerpunkt

Personenverkehr mit Kraftomnibussen und Kleinbussen durchgeführt. Insgesamt

wurden 33 Fahrzeuge einer Kontrolle unterzogen. 98 Beamtinnen und Beamte aus

verschiedenen Organisationen und Behörden wirkten dabei mit.

Polizisten aus Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Bayern sowie der

Polizeipräsidien Ludwigsburg, Mannheim, Offenburg, Pforzheim, Reutlingen und

Stuttgart unterstützten die Verkehrspolizei Karlsruhe zwischen 09:00 und 15:00

Uhr bei den Kontrollen. Dabei lag der Fokus in erster Linie auf dem gewerblichen

Personenverkehr mit Fernbuslinien und Kleinbussen. Zusätzlich zu den Beamten aus

den benachbarten Bundesländern beteiligten sich auch Mitarbeiter der

Hauptzollämter Karlsruhe und Stuttgart, der Bundespolizei Karlsruhe,

verschiedener Bußgeldbehörden sowie ein Kfz-Sachverständiger an der

Kontrollaktion. Geprüft wurden unter anderem die Einhaltung der Lenk- und

Ruhezeiten.

Neben den Fahrzeugen wurden auch rund 380 Personen kontrolliert. Mit Hilfe eines

Kofferröntgengeräts des Zolls überprüften die Beamten eine Vielzahl von

Gepäckstücken. Insgesamt konnten durch die mitwirkenden Stellen 42 Verstöße

festgestellt werden. Dazu zählten unter anderem Verstöße gegen die Lenk- und

Ruhzeiten, technische Mängel, fehlende Lizenzen und illegale Arbeitsaufnahmen.

Karlsruhe – Fahrradfahrer nach Kollision verletzt

Karlsruhe (ots) – Bei einer Kollision mit einem Pkw am Sonntag in Karlsruhe

wurde ein Pedelec-Fahrer verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr eine Pkw-Fahrerin gegen 19:30 Uhr auf der

Reinhold-Frank-Straße in südliche Richtung. Als die 48-jährige Fahrerin nach

links in eine Einfahrt abbog, kreuzte sie auch den Geh- und Radweg. Dabei

übersah sie wohl einen 53-jährigen Pedelec-Fahrer, der in der Folge mit dem Pkw

zusammenstieß und stürzte. Dabei zog er sich Verletzungen an Armen und Beinen

zu. Er wurde in ein nahegelegenes Klinikum verbracht.

An dem Pkw und dem Pedelec entstanden Sachschäden von rund 4.000 Euro.

Bruchsal – Polizei durchsucht Gaststätte nach Hinweis auf Betäubungsmittel

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Einen Ermittlungserfolg in der Bekämpfung der lokalen Rauschgiftkriminalität

konnten die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das Polizeipräsidium Karlsruhe am

Freitagabend in Bruchsal verzeichnen.

In das Visier der Ermittler des Polizeireviers Bruchsal geriet eine Gaststätte

in der Viktoriastraße. Bei der Bar soll es sich mutmaßlich um ein Lager für

Betäubungsmittel handeln. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe konnte ein

Durchsuchungsbeschluss beim Amtsgericht Karlsruhe erwirkt werden, den die

Polizei am Freitagabend vollstreckte. Hierbei stellten die Beamten rund 4 Gramm

Amphetamin, 1,6 Gramm Kokain und 1,2 Gramm Marihuana sicher. Zudem wurde im

Bereich des Tresens ein Schlagring aufgefunden. Insgesamt konnten sechs

Tatverdächtige ermittelt werden. Diese müssen nun mit Strafanzeigen wegen des

Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz rechnen.

Östringen – Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Auf der Landesstraße 552 ereignete sich am Sonntagabend ein

Verkehrsunfall, bei dem ein hoher Sachschaden entstand.

Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer fuhr gegen 19:15 Uhr von Stettfeld kommend in

Richtung Zeutern. Aus noch unbekannten Gründen geriet das Fahrzeug vermutlich

nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem

entgegenkommenden Pkw eines 50-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß erlitten die

beiden Pkw-Fahrer sowie eine Beifahrerin glücklicherweise nur leichte

Verletzungen und wurden von Rettungskräften zur ambulanten Behandlung ins

Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden

beläuft sich auf circa 21.000 Euro.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist die Unfallursache noch nicht abschließend

geklärt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721 944840 mit der

Verkehrspolizei in Verbindung zu setzen.

Bruchsal – Alkoholisierte Autofahrerin wird von Polizei gestoppt

Karlsruhe (ots) – Sonntagnacht ereignete sich in der Bruchsaler Innenstadt

beinahe ein Verkehrsunfall zwischen einer offenbar alkoholisierten Pkw-Lenkerin

und einem Polizeiwagen.

Gegen 01:15 Uhr bog eine 38-Jährige mit ihrem Pkw von der

Schnabel-Henning-Straße auf die Grabener Straße ab. Hierbei kam die Frau wohl

aufgrund ihrer Fahruntüchtigkeit von der Fahrbahn ab und lenkte ihr Auto in

Richtung Gegenverkehr. Ein entgegenkommender Streifenwagen konnte in der Folge

nur durch eine Vollbremsung die nahende Kollision der beiden Fahrzeuge

verhindern.

Im Anschluss stoppten die Polizeibeamten das Fahrzeug und führten eine

Verkehrskontrolle durch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,72

Promille. Neben einer Blutprobe musste die Fahrerin auch ihren Führerschein

abgeben. Sie muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Waghäusel – Mann wütet in Waghäusel – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein 39-Jähriger randalierte am Freitagabend in der Haslacher

Straße. Hierbei beschädigte er mehrere Gegenstände, griff Polizeibeamte an und

warf ein Fahrrad auf die Fahrbahn.

Nach derzeitigem Kenntnisstand lief der Beschuldigte gegen 18:40 Uhr durch die

genannte Straße und trat gegen geparkte Fahrzeuge, Blumenkübel und Mülltonnen.

In der Folge schmiss er wohl ein Fahrrad auf die Fahrbahn. Zu einer Gefährdung

anderer Verkehrsteilnehmer kam es offenbar nicht, obwohl die

Ortsdurchgangsstraße zu diesem Zeitpunkt stark befahren war. Als die

Polizeibeamten vor Ort eintrafen griff er diese an und beleidigte sie zudem. Die

Beamten wehrten den Angriff ab und blieben körperlich unverletzt. Der

entstandene Sachschaden an den beschädigten Gegenständen ist noch Teil der

Ermittlungen.

Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Philippsburg

unter der 07256 9329-33 in Verbindung zu setzen.