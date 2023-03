Kaiserslautern – Am 25. und 26. März wird es wieder höchste Zeit, den Staub des Winters aus den Klamotten zu klopfen und den Frühling auch in Kaiserslautern willkommen zu heißen.

Die Werbegemeinschaft „Kaiser in Lautern“ e.V. hat in Zusammenarbeit mit dem Citymanagement ein tolles und abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt, mit dem der Kaiserslauterer Einzelhandel am letzten März Wochenende wieder fulminant den Frühling einläutet. Alexander Heß, Geschäftsführer von „Kaiser in Lautern“ und Leiter des Veranstaltungsmanagements , freut sich auf viele Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste aus der gesamten Westpfalz.

Dabei präsentieren sich der Einzelhandel in der City und die Mitglieder der Werbegemeinschaft „Kaiser in Lautern“ wieder mit zahlreichen Aktionen und Attraktionen. Die Veranstaltung steht in Verbindung mit einem verkaufsoffenen Sonntag. Somit laden auch am 26. März die Geschäfte in Kaiserslautern von 13 bis 18 Uhr zu einem entspannten, ausgedehnten Bummel in der Innenstadt ein.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein bunter Strauß an tollen Aktionen. Ob Klein oder Groß – die ganze Familie kommt dabei voll auf ihre Kosten. Nicht nur der städtische Einzelhandel präsentiert sich mit neuer Ware in seiner ganzen Vielfalt. Es gibt auch Kunsthandwerker zu bestaunen, endlich wieder Live-Musik auf der Kleinkunstbühne, etliche Hingucker bei der Kaiserlichen Autoschau und viele weitere Aktionen von Institutionen und den Mitgliedern der Werbegemeinschaft „Kaiser in Lautern“ in der kompletten Innenstadt.

Für Augen und Ohren

Nach dem langen Winter gibt es endlich wieder Live Musik in der City. Dafür sorgt unter anderem verschiedene Guggemusikgruppen wie die Albgoischda Hagenbach, Neckarfurzer Neckarzimmern, die Pälzer Scholleklobber und Dunnerschbejer Wildsaufetzer. Der „Salon Schmitt“ präsentiert mit HALBERSTADT-XELILOV-APPIAH Pop-Rock-Soul & Blues vom Feinsten am Altenhof.

Ein Highlight für die vielen Autoliebhaber findet sich am Sonntag wieder auf dem Stiftsplatz. Im Rahmen der „Kaiserlichen Autoschau“ präsentieren mehrere Autohäuser ihre brandaktuellen Modelle der verschiedenen Hersteller. Mit von der Partie sind die BMW Euler Group, Auto Hübner, das Autohaus Scheidt, das Autohaus Nauerz sowie das Autohaus Kehry, TG Automobile und das Autohaus Scherer. Ein weiteres Event für die Automobilfans wirft bereits seinen Schatten voraus. Große Vorfreude auf die am 24. Juni stattfindenden „Kaiserslautern Classics“ wecken edle Chromjuwelen, die in der Marktstraße bestaunt werden können.

Nach Herzenslust einkaufen und bummeln

Wer die ungeheure Vielfalt des Könnens verschiedener Kunsthandwerker und Händler erleben will, dem seien die bunten Präsentationen – von attraktivem Schmuck über frühlingshafte Dekorationen bis hin zu leckeren Naschereien in der Fackelstraße und am Altenhof empfohlen. Kreative Produkte aller Art präsentiert auch die Initiative „Mama/Papa hat Krebs e.V.“ der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz. Die Erlöse fließen dem wohltätigen Verein zu. Die fleißigen Damen sind mit ihrem Stand seitlich der Stiftskirche zu finden.

Ein Sonderverkauf von Jeans von 30-50% gibt es bei den „Jeanswochen“ bei Jack&Henrys.

Preview zur Hausmesse am 31.03. und 01.04. sowie eine roße Auswahl an nachhaltigen Haushaltswaren gibt es bei Pallmann in der Marktstraße.

bags&more in der Schneiderstraße feiert heuer seinen 12. Geburtstag. Alle Kunden erhalten zu unserer Geburtstagsfeier 20% Rabatt auf alle Damentaschen und Damengeldbörsen.

Die aktuelle Frühlingsmode gibt es im Modehaus Streb zu entdecken.

Erleben und entdecken

Neu dabei und ein Erlebnis für die ganze Familie ist die

Lautrer Nachhaltigkeitsmeile

Seit Februar 2021 ist Kaiserslautern eine von bundesweit 50 Modellkommunen, die durch das BNE Kompetenzzentrum Süd des Bundesministeriums für Bildung und Forschung professionell beraten und begleitet werden, um Bildung für nachhaltige Entwicklung in der kommunalen Bildungslandschaft sowie in der Stadtgesellschaft zu verankern. Verantwortlich für die Durchführung ist dabei die Stabsstelle Bildung und Ehrenamt der Stadt Kaiserslautern.

Nachdem in den letzten Jahren zunächst das Netzwerk der „Nachhaltigkeitsakteure“ in Kaiserslautern und Umgebung mit den Fachkräften aus Schule und Jugendarbeit verknüpft wurde, ist die Durchführung der 1. Lautrer Nachhaltigkeitsmeile eine Möglichkeit, auch die Stadtgesellschaft über die 17 Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 zu informieren.

Die Zahl 17 ist dabei Programm: Ebenso viele Verbände und Institiutionen möchten sich und ihr Angebot vorstellen sowie darüber informieren, wie jede und jeder Einzelne sein Leben nachhaltiger gestalten und den eigenen ökologischen Handabdruck in positivem Sinne beeinflussen kann. Nachhaltige Mobilität, Fassadenbegrünung, Demokratiebildung, ökologische Gartengestaltung sowie fairer Handel sind dabei nur einige Stichpunkte aus dem reichhaltigen Infoangebot.

Lust die Stadt mitzugestalten? Dann nichts wie los zum Schillerplatz 4 (ehemals Uwes Tomate). An beiden Tagen könnt ihr dort bei Herzlich digital eure Ideen einbringen und Infos einholen. Gemeinsam mit den Lautrer Bürgern soll aus der Fläche vor dem Pfalztheater ein neuer, spannender Aufenthaltsort entstehen. Mehr Grün, mobile Sitzgelegenheiten, eine kleine Bühne oder Möglichkeiten Sport zu treiben – bringt eure Ideen ein oder baut sie an der Lego-Station direkt selbst zusammen. Das Ganze findet im Rahmen des Smart City Projekts Stadt.Raum.Wir in Kooperation mit dem Citymanagement statt. Am Glücksrad habt ihr außerdem die Möglichkeit kleine Überraschungen zu gewinnen.

Allerhand Leckereien für das leibliche Wohl

Was wäre das Frühlingserwachen „Lautern blüht auf“ ohne Speis und Trank? Köstliche kulinarische Genüsse und allerhand Leckereien werden am Altenhof und in der Fackelstraße angeboten, die eine kurze Pause am verkaufsoffenen Sonntag versüßen.

Spaß und Action für die Kinder

Wer kennt schon den kleinen Friedrich? Kinder können sich auf eine Reise durch die Stadt begeben und dabei verschiedene Rätsel lösen. Die kostenlose App lässt sich im App Store oder Google Play Store unter „Kaiserslautern entdecken“ herunterladen.

Bei dm in der Fackelstraße kann man Basteln was das Zeug hält.

Zu den weiteren Attraktionen u.a. mit Schloß Wichtelmann zählen eine Hüpfburg, Kinderschminken, Ballons, Waffeln und vieles mehr. Wer gerne einen Hund, einen Hut oder doch lieber einen Schmetterling hätte, für den hat Luftballonkünstler Andreas Tretter ganz sicher in Sekundenschnelle die passende Luftballonfigur erschaffen. Und da ja Ostern schon bald vor der Tür steht, darf natürlich auch der Lautrer Osterhase nicht fehlen. Vielleicht rückt er ja für die kleinen und die großen Gäste eine süße Überraschung heraus, und er steht selbstverständlich für ein Fotoshooting gerne bereit. Für die Stadtgärtner hat der Hase auch tolle Samentütchen dabei.

Aktuelle Infos zu der Veranstaltung finden Sie auch in der Stadt KL APP oder unter www.werbegemeinschaft-kl.de