Kaiserslautern – Für die Arbeiten zum Anschluss der Kreisstraße K5-K25 von Rodenbach kommend an den neuen Turbokreisel muss die Kreisstraße zwischen Rodenbach und Turbokreisel voll gesperrt werden.

Der Verkehr wird im Zeitraum der Vollsperrung ab dem 23.03.2023 bis Ende April 2023 über die ausgeschilderte Umleitungsstrecke geleitet. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt ab Rodenbach über die L367 und L356 bis südlich von Mackenbach und von dort weiter über die L369 vorbei an der US Air Base bis zur Anschlussstelle A6 KL-Einsiedlerhof.

Der Verkehr ab der Anschlussstelle A6 KL-Einsiedlerhof wird in umgekehrter Reihenfolge nach Rodenbach geführt. Die Zufahrt zum US Army Gelände über die K25 ist von Rodenbach her frei.

Nach Abschluss dieser Teilbauphase geht der neue Turbokreisel mit den fertigen Anschlussästen zur A6 und der K5-K25 unter Verkehr.

In den nachfolgenden Teilbauphasen des Turbokreisels werden dann die Anschlussfahrbahnen der L369 in Richtung US Airbase / Mackenbach sowie zur Brücke über die A6 nach KL-Einsiedlerhof hergestellt. Die erforderlichen Straßenbauarbeiten sowie die gesamten verkehrlichen Ausstattungen werden hierbei unter Aufrechterhaltung des Verkehrs in Teilabschnitten ausgeführt.

Der LBM Kaiserslautern bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die unvermeidbaren verkehrlichen Beeinträchtigungen.