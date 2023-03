Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 17.03.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Vollsperrung aufgrund Einsatzlage

Bad Dürkheim (ots) – Aufgrund einer Einsatzlage der Feuerwehr und des Rettungsdienstes ist derzeit die Weinstraße in Bad Dürkheim / Ungstein voll gesperrt. Ortskundige werden gebeten den Bereich zu umfahren. Es wird nachberichtet. (Stand: 12:35 Uhr)

Bad Dürkheim: Einbruch in Bürogebäude

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum vom 15.03.2023, 22:00 Uhr, bis 16.03.2023, 06:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in Büroräumlichkeiten in der Sägmühle in Bad Dürkheim. Bislang unbekannte Täter hebelten auf der Rückseite des Gebäudes, mit einem bislang unbekannten Gegenstand, eine Eingangstüre auf. Im Gebäudeinneren wurden mehrere Bürotüren aufgehebelt und im Anschluss alle Räumlichkeiten durchwühlt. Es entstand ein Sachschaden von 5000 Euro. Konkrete Angaben über das Stehlgut liegen noch nicht vor. Es ist lediglich bekannt, dass ein Laptop, eine Kiste mit Medikamenten, medizinisches Material und Bargeld entwendet wurden. Der Gesamtwert des Diebesgutes bewegt sich zurzeit in einem mittleren vierstelligen Bereich. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

