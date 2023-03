Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Weinheim (ots) – Am Samstag, gegen 10.50 Uhr, kam es auf der B3 in Weinheim, in Höhe der Einmündung der Friedrich-Vogler-Straße zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Pkw und ein Motorrad beteiligt waren. Der Pkw-Fahrer, welcher von der B3 in Richtung Innenstadt Weinheim unterwegs war und kurz vor der Friedrich-Vogler-Straße abbog, übersah den entgegenkommenden 19-jährigen Motorradfahrer.

Hierauf musste der Motorradfahrer sein Zweirad abbremsen um einen Zusammenstoß zu verhindern und stürzte zu Boden. Er verletzte sich hierbei leicht. Der Verkehrsdienst Heidelberg des Polizeipräsidium Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei den Kollegen des Verkehrsdienstes Heidelberg, unter Tel.: 0621 174-4111 zu melden.

Fahrzeug gerät in Vollbrand

Dossenheim (ots) – Sonntagnacht gegen 00:30 Uhr geriet ein Fahrzeug in der Goethestraße in Vollbrand. Nachdem die 75-jährige Fahrerin während der Fahrt Rauchgeruch wahrnahm, parkte sie ihr Fahrzeug und stieg schnellstmöglich aus.

Bei Eintreffen der verständigten Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits im Vollbrand. Das Fahrzeug wurde nach erfolgreicher Brandbekämpfung abgeschleppt. Die Brandursache ist noch ungeklärt.

Peugeot beschädigt und weggefahren

Leimen (ots) – Am Samstagabend zwischen 18-23:45 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Täter einen Peugeot, welcher am rechten Fahrbahnrand in der Richard-Wagner-Straße geparkt war und verursachte so einen Sachschaden von rund 7.000 Euro. Der nbekannte streifte das Fahrzeug vermutlich im Vorbeifahren und beschädigte dieses im vorderen linken Bereich.

Danach flüchtete der Verursacher von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

Auf Heimweg vom Mathaisemarkt ausgeraubt

Schriesheim (ots) – Opfer eines Raubdelikts wurden drei Jugendliche bzw. Heranwachsende im Alter von 14, 16 und 19 Jahren, die sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 24-00.30 Uhr auf dem Heimweg vom Mathaisemarkt in Schriesheim befanden.

An der Haltestelle Schriesheim Bahnhof wurden die drei von zwei Jugendlichen angesprochen und unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Geld erpresst. Danach entfernten sich die Täter zunächst und bestiegen eine einfahrende Straßenbahn.

Nach Zeugenhinweisen konnten zwei 15 und 16 Jahre alte Tatverdächtige durch die eintreffenden Beamten unmittelbar in der Bahn festgenommen werden.

Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen aufgenommen.