Frankfurt – Bahnhofsviertel: Taschendiebstahl

Frankfurt (ots) – (th) Am Sonntagabend (12. März 2023) kam es im Bahnhofsveirtel

gegen 19:20 Uhr zum Diebstahl eines Smartphones. Der Täter konnte unerkannt

flüchten.

Der 22-jährige Geschädigte war mit seiner Begleitung fußläufig in der

Taunusstraße unterwegs, als er in Höhe der Hausnummer 49 von einem Unbekannten

angerempelt wurde. Kurz darauf bemerkte der 22-Jährige das Fehlen seines

iPhones, welches der Täter unter Ablenkung durch das Anrempeln aus der

Jackentasche entwendet hatte. Der Tatverdächtige war zu diesem Zeitpunkt bereits

geflüchtet.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Spielautomat als Drogenverstec

Frankfurt (ots) – (lo) Bei einem 27-jährigen Mann sind am Freitag (10. März

2023) im Rahmen einer Personenkontrolle mehrere Betäubungsmittel aufgefunden und

sichergestellt worden. Es kam zur Festnahme.

Gegen 12:15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen Mann aus Friedberg in

einer Spielothek in der Niddastraße. Im Verlauf der Kontrolle fanden die Beamten

in seinem Rucksack, in seinen Hosentaschen sowie im Geldauswurffenster des von

ihm benutzten Spielautomaten etwa 20 Gramm Heroin, ungefähr 0,10 Gramm Crack,

ca. 0,60 Gramm Marihuana und 1 Gramm Haschisch.

Eine anschließende Wohnungsdurchsuchung führte zum Auffinden weiterer

Betäubungsmittel. In der Wohnung konnten die Einsatzkräfte nochmals ungefähr 19

Gramm Heroin und ca. 4 Gramm Haschisch sicherstellen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließ die Polizeistreife den

27-Jährigen vor Ort. Wegen des Verdachts des illegalen Betäubungsmittelhandels

bzw. des illegalen Drogenbesitzes wurden entsprechende Strafverfahren

eingeleitet.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Autoknacker wird mit Holzlatte festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Ein Passant beobachtete am Sonntagmorgen (12. März 2023)

einen jungen Mann, der sich in der Kaiserstraße an einem geparkten Audi zu

schaffen machte, um an Wertsachen im Fahrzeuginneren zu gelangen.

Alarmierte Polizeibeamte des 4. Reviers nahmen den 23-jährigen Täter noch vor

Ort fest. Zuvor versuchte dieser mit einer Holzlatte die Beifahrertür des Pkw

aufzuhebeln und hatte dafür bereits die Gummidichtung des Türrahmens entfernt.

Bei der Tatausführung stand der Beschuldigte unter erheblichen Alkoholeinfluss.

Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4

Promille. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten darüber hinaus noch eine

EC-Karte, eine elektronische Gesundheitskarte sowie ein Mobiltelefon auf. Alle

drei Gegenstände stammen mutmaßlich aus einer anderen Straftat und wurden

beschlagnahmt. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Die Beamten lieferten den Beschuldigten, der über keinen festen Wohnsitz im

Bundesgebiet verfügt, nach seiner Festnahme in die Haftzellen des

Polizeipräsidiums ein. Der 23-Jährige soll heute dem Haftrichter vorgeführt

werden.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Taschendiebstahl

Frankfurt (ots) – (th) Gestern Nachmittag (12. März 2023) kam es zum Diebstahl

einer hochwertigen Armbanduhr. Der Täter konnte festgenommen werden.

Gegen 15:00 Uhr war der 57-jährige Geschädigte in der Elbestraße unterwegs, als

er von einem ihm unbekannten Mann angetanzt wurde. Während des Antanzens

entwendete der 30-jährige Tatverdächtige die Armbanduhr des Geschädigten. Dieser

bemerkte den Diebstahl glücklicherweise. Der Täter konnte durch Zeugen verfolgt,

und durch eine vor Ort befindliche Streife festgenommen werden. Der wohnsitzlose

Mann wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Dritter Tag in Folge: Erneut leistet alkoholisierter, aggressiver Passagier Widerstand gegen Bundespolizisten

Frankfurt/Main (ots)

Nachdem bereits am 8. und 9. März zwei unter Alkohol- beziehungsweise Drogeneinfluss stehende Männer Widerstand gegen Bundespolizisten geleistet und diese tätlich angegriffen hatten, hat am 10. März ein 39-Jähriger diese unschöne Serie fortgesetzt. Auch er war – wie die beiden Beschuldigten an den Vortagen – durch den Flugkapitän vom Flug ausgeschlossen worden und musste von den Beamten aus dem Flugzeug geholt werden. Zuvor hatte der US-Amerikaner die Crew des Fluges nach Denver / USA bedroht und beleidigt. Auch gegenüber den alarmierten Bundespolizisten zeigte sich der Mann, bei dem später ein Atemalkoholwert von 1,98 Promille festgestellt wurde, weiterhin aggressiv und musste mit Handschellen gefesselt werden. Er wurde aus dem Flugzeug gebracht und zur Dienststelle mitgenommen. Dort leistete er erneut Widerstand und griff die Beamten mit Fußtritten und Kopfstößen an. Dabei zog er sich selbst eine Platzwunde am Kopf zu, die durch einen Arzt versorgt werden musste. Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung und des tätlichen Angriffs sowie des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ein. Nachdem der Atemalkoholwert des Beschuldigten auf 0,8 Promille gesunken war, wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Frankfurt-Nordend: Wahlplakate beschmiert

Frankfurt (ots) – (dr) Am Sonntag (13. März 2023) stellte ein Zeuge fest, wie

ein Mann im Nordend mehrere Wahlplakate mit Farbe beschmierte. Anschließend

flüchtete der Täter unerkannt.

Der Passant bemerkte den Unbekannten gegen 16:20 Uhr in Höhe der Eckenheimer

Landstraße 164, als dieser augenscheinlich mehrere Wahlplakate, die im

Zusammenhang mit der OB-Wahl aufgehängt wurden, mit Farbstiften beschmierte.

Nach der Tat verschwand der Mann in Richtung Adickesallee und konnte im Rahmen

der Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Vor Ort stellte eine Polizeistreife an vier Plakaten der Parteien „SPD“ und „Die

Linke“ beleidigende Inhalte fest, die mit schwarzem Filzstift aufgetragen wurden

sowie mit Goldfarbe übermalte Augen. Die Beamten stellten die beschädigten

Plakate sicher. Ein Strafverfahren gegen unbekannt wurde eingeleitet.