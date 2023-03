Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 13.03.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Wattenheim: Unfallverursacher geflüchtet – Zeugen gesucht

Wattenheim (ots) – Am Freitagmorgen wurde eine 51-jährige PKW-Fahrerin auf der BAB 6 in Richtung Saarbrücken von einem anderen PKW überholt. Kurz nach der Wildbrücke, wechselte der andere PKW-Fahrer wohl wieder zu früh zurück auf den rechten Fahrstreifen. Hierbei kam es zum seitlichen Kontakt mit dem VW Tiguan der Geschädigten. Durch diese Berührung kam deren PKW ins Schleudern und streifte die Mittelschutzplanke. Die Fahrerin konnte ihren PKW auf dem Seitenstreifen zum Stehen bringen. Sie blieb zum Glück unverletzt; an ihrem Fahrzeug entstand jedoch ein erheblicher Schaden. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt einfach fort und entfernte sich somit unerlaubt vom Unfallort. Bei dem PKW soll es sich um einen weißen Kombi mit HH-Kennzeichen gehandelt haben. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sollen sich bitte mit der Autobahnpolizei Kaiserslautern in Verbindung setzen.

