Täterfestnahme nach Dieseldiebstahl

Frankenthal (ots) – Am Freitag 03.03.2023 wurde gegen 21:26 Uhr durch eine Sicherheitsfirma eine unberechtigte Person auf einer Großbaustelle in der Frankenthaler Straße in Frankenthal-Studernheim gemeldet.

Durch die entsandte Streife konnte sodann im Nahbereich ein geparktes Fahrzeug mit einer männlichen Person festgestellt werden. Der 22-jährige Beschuldigte führte mehrere Benzinkanister sowie Aufbruchswerkzeug mit sich. Weiter ging von seinen Schuhen starker Dieselgeruch aus.

Eine Überprüfung der auf dem Baustellengelände abgestellten Raupenbagger ergab, dass an einigen die Tankabdeckung aufgebrochen und Diesel aus den Tanks entwendet wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2.000 EUR. Den 22-jährigen Beschuldigten erwartet nun eine Strafanzeige aufgrund des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Verkehrsunfall mit Flucht in der Frankenstraße

Frankenthal (ots) – Am Freitag, den 03.03.2023, parkte der Geschädigte seinen grauen Toyota im Zeitraum von 09:00-17:10 Uhr in einer Parkbucht der Frankenstraße, Höhe der Hausnummer 4.

Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er eine Beschädigung des linken Außenspiegels feststellen. Aufgrund der Schadenslage ist davon auszugehen, dass ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Wenden oder Rangieren gegen den Außenspiegel fuhr und sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte.

Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 500 EUR.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei nun nach Zeugen des Verkehrsunfalls.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall mit Flucht

Frankenthal (ots) – Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr in der Nacht von Donnerstag, den 02.03.2023 auf Freitag, den 03.03.2023 den Albrecht-Dürer-Ring. Auf Höhe des Anwesens 34B kollidierte dieser sodann mit einem am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten blauen Peugeot.

Der Peugeot wurde durch die Kollision auf ein weiteres vor ihm geparktes Auto aufgeschoben. Der Verkehrsteilnehmer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Verkehrsunfallörtlichkeit.

Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 6.000 EUR. Das Fahrzeug des Verursachers dürfte Beschädigungen an der Fahrzeugfront aufweisen. Im Rahmen der Ermittlungen werden Zeugen gesucht.

Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht keinesfalls um ein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat, ähnlich einem Diebstahl oder einer Körperverletzung. § 142 des Strafgesetzbuches sieht für eine Unfallflucht eine Geldstrafe oder sogar eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahre vor.

In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Tiefgaragenbrand sowie gemeldeter Gasgeruch

Feuerwehr Frankenthal (ots) – Keine Verletzten und ein weiterhin bewohnbares Mehrfamilienhaus sind die Bilanz eines massiven Tiefgaragenbrand am heutigen Samstag den 04.03.2023.

Gegen 03:22 Uhr wurde die Feuerwehr Frankenthal mit dem Stichwort „Gebäudebrand, Rauchentwicklung aus Tiefgarage“ in die Johann-Stamitz-Straße in Frankenthal alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte war das 7-Parteienhaus unter anderem durch die Polizei bereits geräumt. Alle 13 Bewohner blieben unverletzt.

Aus der Einfahrt in die Tiefgarage, welche sich unter dem Mehrfamilienhaus befindet, quoll dichter schwarzer Rauch. Die zuerst eingeleiteten Löschmaßnahmen mussten immer wieder kurzzeitig unterbrochen, bzw. die Kräfte ausgetauscht werden, da in der Tiefgarage Temperaturen von über 800 Grad und absolute Nullsicht herrschte. Mit Unterstützung von einem Überdrücklüfters und dem Einsatz eines Schaumrohrs konnte dann der Brand soweit eingedämmt werden. Um die Tiefgarage vom Rauch befreien zu können kam ein Hochleistungsbe- und Entlüftungsgerät der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen zum Einsatz.

Danach konnten die Nachlöscharbeiten beendet werden. Eine Rauchausbreitung ins Treppenhaus und damit auch in den Wohnbereich des Anwesens konnte während des gesamten Einsatzes verhindert werden, so dass dieses weiterhin bewohnbar ist. Lediglich die vom Brand betroffene Tiefgarage, sowie der Personenaufzug des Anwesens wurden aus Sicherheitsgründen von der Stadtwerken Frankenthal vom Stromnetz getrennt.

Die Feuerwehren der VG Lambsheim-Heßheim unterstützten die Einsatzmaßnahmen vor Ort mit weiteren Atemschutzgeräteträgern, die Feuerwehr Bobenheim-Roxheim stellte auf der Hauptfeuerwache den Stadtschutz bis 08:00 Uhr für weitere mögliche Folgeeinsätze sicher. Für die evakuierten Bewohner stand die Schnelleinsatzgruppe (SEG) Betreuung bereit, wobei die Evakuierten jedoch privat bei Familie und Freunden unterkommen wollten.

Bei dem Feuer brannte ein PKW vollständig aus, zwei benachbarte Fahrzeuge wurde durch Hitze und Feuer teilbeschädigt. Die übrigen 4 abgestellten Fahrzeuge wurden komplett verrußt.

Durch den Baufachberater des THW Frankenthal wurde die Statik der Tiefgarage überprüft, wobei keine Einschränkungen festgestellt wurden.

Für die Sicherheit der Einsatzkräfte vor Ort sorgte zunächst der Regelrettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes, welcher dann von der Sanitätsbereitschaft der SEG´en der Stadt Frankenthal abgelöst wurde. Die Verpflegung der Einsatzkräfte übernahm die SEG Verpflegung. Die Leitung des Einsatzabschnittes Gesundheit erfolgte durch den Leitenden Notarzt und den organisatorischen Leiter, sowie das Modul Führung des SEG Frankenthal.

Die Ermittlungen zur Brandursache und der Schadenshöhe wurden durch die Polizeiinspektion Frankenthal und den Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Rheinpfalz übernommen.

Insgesamt waren von den Feuerwehren, dem THW, dem Rettungsdienst und den SEG´en 25 Fahrzeuge und 73 Einsatzkräfte vor Ort, ebenso die Polizei Frankenthal mit mehreren Streifenbesatzungen und der Bereitschaftsdienst der Stadtwerke Frankenthal.

Um 09:43 Uhr, noch während der Aufräumarbeiten in der Hauptfeuerwache und dem Wiederherstellen der Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge wurde die Feuerwehr Frankenthal zu einem Gasgeruch in die Martin-Schongauer-Straße in Frankenthal alarmiert. Es wurden entsprechend Messungen durchgeführt und anschließend die Einsatzstelle an die Stadtwerke Frankenthal übergeben.