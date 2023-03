Duo schlägt auf Mann ein

Speyer (ots) – Am 03.03.2023 gegen 12:30 Uhr meldete eine Zeugin eine körperliche Auseinandersetzung zwischen drei Männern am Judomaxx in Speyer. Die zwei Tatverdächtigen waren zunächst fußläufig flüchtig, konnten jedoch im Nahbereich durch die Einsatzkräfte festgenommen werden.

Als Grund für die Auseinandersetzung konnte ermittelt werden, dass sich die beiden 17- und 19-jährigen Täter im Bereich der Anlage des Judomaxx‘ daneben benahmen und unter anderem mehrfach auf den Boden spuckten. Auf dieses Verhalten angesprochen, gingen die beiden Angreifer den 43-Jährigen körperlich an, schlugen ihn gegen den Oberkörper und verletzten ihn durch eine Kopfnuss.

Womit die beiden nicht rechneten war, dass sich der 43-jährige Geschädigte durchaus zu wehren wusste und sie nach anfänglicher Überraschung in die Flucht schlug. Die beiden Täter wiesen einen Atemalkoholwert in Höhe von 1,78 und 1.56 Promille auf.

Sachbeschädigungen an mehreren KFZ

Speyer (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 23 Uhr und 08 Uhr, wurden auf dem Festplatz drei Fahrzeuge, in der Karl-Leiling-Allee weitere zwei und in der Steingasse insgesamt zwölf PKW von unbekannten Tätern beschädigt. Hierbei wurden die teilweise hochwertigen Wagen zerkratzt, bei einigen die Heckscheibe und bei weiteren die Außenspiegel beschädigt.

Derzeit wird die Schadenshöhe auf mindestens 12.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen im Bereich des Messplatzes entlang zur Steingasse gesehen haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Speyer unter der Telefonnummer 06232/137-0 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Ohne Führerschein an Unfall beteiligt

Speyer (ots) – Am 03.03.2023 gegen 13:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Wormser Landstraße mit drei beteiligten PKW. Der vorderste Fahrzeugführer beabsichtigte auf ein Tankstellengelände zu fahren, musste jedoch verkehrsbedingt halten.

Die dahinter befindliche PKW-Fahrerin konnte noch rechtzeitig abbremsen, allerdings bemerkte der hinterste Fahrzeugführer deren Abbremsen zu spät, weshalb dieser auf den vor ihm befindlichen PKW auffuhr und diesen auf den vordersten schob.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass gegen eine 34-jährige Unfallbeteiligte ein Fahrverbot vorliegt. Gegen diese wird eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt.

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Speyer (ots) – Am frühen Sonntag 05.03.2023 kam es zu einem versuchten Einbruch in der Peter-Drach-Straße in Speyer-West. Der bisher unbekannte Täter hebelte zunächst einen Wohnwagen auf und durchsuchte diesen. Anschließend versuchte er zwei Türen und ein Fenster des Wohnhauses aufzuhebeln. Hier wurde der Täter von den Bewohnern bemerkt.

Beim Erblicken der Bewohner flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Burgstraße. Haben Sie am Sonntagmorgen verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder eine verdächtige Person im Bereich der Peter-Drach Straße / Burgstraße gesehen?

Dann melden Sie sich bei der Polizei Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de

Trunkenheit im Verkehr (31/0403)

Speyer (ots) – Durch eine aufmerksame Zeugin wird am Abend des 04.03.2023 ein Schlangenlinien fahrender PKW gemeldet. Durch die Standort Durchgabe der Zeugin konnte die Polizei die 53-jährige PKW Fahrerin einer Verkehrskontrolle unterziehen.

Der Grund der unsicheren Fahrweise war gleich gefunden: 1,6 Promille. Der Führerschein der Fahrerin wurde sichergestellt. Zudem wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

