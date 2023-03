Verbringung in psychiatrische Einrichtung

Schifferstadt (ots) – Am heutigen Morgen gegen 9:00 Uhr, erschien ein 28-jähriger Schifferstadter Bürger bei der Polizeiinspektion Schifferstadt und verlangte in aufbrausender Manier die Herausgabe sicher gestellter Gegenstände. Die Frage, um welche Gegenstände es sich handeln solle, ignorierte der Verantwortliche.

Er tätigte widersprüchliche Aussagen, erweckte einen verwirrten Eindruck und wurde zunehmend aggressiver. Aufgrund eigen gefährdender Aussagen sowie der schlagartig aggressiveren Stimmung musste der Mann fixiert werden. Hierbei ließ er sich zu Boden fallen.

Anschließend konnte er ohne Gegenwehr fixiert und in einer Fachklinik einem Arzt vorgestellt werden. Im Rahmen des Einsatzes wurde niemand verletzt.

Kinder und Hund ohne jede Sicherung im Fahrzeug transportiert

Dudenhofen (ots) – Am 03.03.2023 gegen 15:40 Uhr wurde eine 39-jährige Fahrzeugführerin in einem Kastenwagen in Dudenhofen einer Verkehrskontrolle unterzogen, da erhebliche Mängel bei der Ladungssicherung zu erkennen waren.

Im Rahmen dieser Kontrolle konnte festgestellt werden, dass sich auf der Ladefläche drei Kinder im Alter von zwei, drei und sieben Jahren ohne Kindersitz und angelegten Sicherheitsgurt befanden. Zudem saß ein Säugling lediglich in einem ungesicherten Maxi Cosi auf einem Sitz und ein Hund wurde ebenfalls nicht ordnungsgemäß transportiert.

Die drei ungesicherten Kinder turnten weiterhin im Rahmen der Kontrolle auf der Ladefläche zwischen mitgeführten Matratzen herum. Nach Platzschaffung im Fahrzeuginneren durch Umladung der Matratzen, wurden die Kinder und der Hund ordnungsgemäß gesichert. Die Mutter und Fahrzeugführerin erwartet nun mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen und eine empfindliche Geldstrafe.

Brand

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am Nachmittag des 04.03.2023, gegen 16:30 Uhr, kam es beim Globus-Markt im Südring in Bobenheim-Roxheim zu einem Brand. Aufgrund bisher unbekannter Ursache geriet eine der Müllpressen im hinteren Bereich des Supermarktes in Brand. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde das gesamte Gebäude geräumt. Außerdem wurde die Zufahrt vom Kreisverkehr in der Frankenthaler Straße in Richtung des Südrings für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt.

Es wurden keine Personen verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist bisher noch nicht bekannt. Neben Feuerwehr und Polizei war ebenfalls das THW im Einsatz.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Versuchter Trickdiebstahl in Altrip

Altrip (ots) – Am Freitag 03.03.2023 kam es in Altrip zu einem versuchten Trickdiebstahl. Nach Angaben des 55-jährigen Anzeigenerstatters, sei dieser am Freitagnachmittag, beim Rauchen durch zwei Männer angesprochen worden, welche sich als Antiquitätenhändler ausgegeben hätten.

Sie hätten ihn nach Antiquitäten gefragt, die sie kaufen könnten. Daraufhin hätte der 55-jährige, die Männer in seine Wohnung geführt. Erst als die Männer selbstständig diverse Schränke geöffnet und inspiziert hätten, hätte der Geschädigte die Männer zum Verlassen seiner Wohnung aufgefordert.

Zum Glück wurde durch die vermeintlichen „Antiquitätenhändler“ nichts entwendet. Beide Männer hätten ein Pkw benutzt mit einem Kennzeichen der Stadt Wiesbaden. Für Hinweise zu den Personen oder dem Pkw, bitte telefonisch unter 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt wenden.