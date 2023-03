Mehrere Autoaufbrüche – Bargeld entwendet – hoher Sachschaden

TZ: Mittwoch, 01.03.2023, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 02.03.2023, 07:00 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben unbekannte Täter insgesamt fünf Autos in Gudensberg aufgebrochen. Hierbei waren Autos in den Straßen Langhausring, Breslauer Straße, Schwimmbadweg sowie des Burgunderwegs betroffen.

Die Unbekannten zerstörten die Seitenscheiben der Autos und gelangen so in das Fahrzeuginnere, woraufhin sie die im Fahrzeug befindlichen Taschen und Rucksäcke entwendeten. In einem Fall wurde auch Bargeld in einem Briefumschlag aus der Mittelkonsole entwendet. Bei einem aufgebrochenen Auto gingen die Unbekannten leer aus. Die Höhe der Beute kann derzeit nicht genau beziffert werden, liegt aber nach jetzigem Ermittlungsstand im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die geschätzte Höhe des Sachschadens liegt derzeit bei 7500,- EUR.

Bei einem Auto meldete die installierte Innenraumüberwachung um 02:30 Uhr einen stillen Alarm aus.

Die Polizeistation Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 05622/9966-0.

Geldautomatensprengung – Täter flüchtig

TZ: Donnerstag, 02.03.2023, 03:01 Uhr

Am frühen Donnerstagmorgen verschafften sich mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Einkaufszentrum in der Straße Osttangente in Schwalmstadt-Treysa. Zeugen hatten daraufhin die Polizei verständigt.

In der Folge wurde durch die Unbekannten ein in dem Einkaufszentrum befindlicher Geldautomat gesprengt. Anschließend flüchteten die Unbekannten mit einem Pkw Kombi in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Großfahndung verlief bisher ohne Erfolg. Ob die Unbekannten Bargeld erbeuteten und in welcher Höhe ist derzeit auch Gegenstand der Ermittlungen.

Durch die Explosion wurden der Geldautomat sowie Teile des Gebäudes stark beschädigt. Die Höhe des Sachschadens kann nach derzeitigem Sachstand noch nicht beziffert werden, liegt aber nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittlungen am Tatort und die Spurensicherung dauern aktuell noch an.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den geflüchteten Pkw geben können. Hinweise bitte unter 05681/774-0.