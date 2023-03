Einbrüche in Hessisch Lichtenau

In der vergangenen Nacht kam es im Stadtgebiet von Hessisch Lichtenau zu einer Vielzahl von Einbruchsversuchen.

Betroffen waren neben dem Rathaus auch mehrere Geschäfte.

Im Einzelnen versuchte der oder die Täter die Eingangstür des Rathauses aufzuhebeln, was jedoch misslang, so dass es beim Sachschaden von ca. 500 EUR blieb. Zwei Friseurgeschäfte in der Kirchstraße waren ebenfalls betroffen. Während in einem Geschäft der Einbruch daran scheiterte, dass man die Eingangstür nicht gewaltsam aufhebeln konnte (Schaden: ca. 200 EUR), gelangten die unbekannten Täter durch ein aufgehebeltes Fenster in die Geschäftsräume des anderen Friseurgeschäftes. Dort wurden die Schränke und der Kassenbereich durchsucht, bei Anzeigenaufnahme stand jedoch noch nicht fest, ob überhaupt etwas entwendet wurde. Der Sachschaden wird in diesem Fall mit ca. 750 EUR angegeben. In der Poststraße war ein Tabakwarengeschäft das Ziel der Einbrecher. Auch dort scheiterte man daran, die Eingangstür aufzuhebeln (Sachschaden: ca. 800 EUR). Gleiches gilt für die Geschäftsräume einer Bäckerei in der Heinrichstraße, wo ein Sachschaden von ca. 150 EUR an der Eingangstür entstand.

Um Hinweise bittet die Kriminalpolizei in Eschwege unter 05651/9250 oder die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/93930.

Unfallflucht

Zwischen 07:20 Uhr und 19:50 Uhr wurde am gestrigen Mittwoch im Höhenweg in Eschwege ein dort geparkter blauer 5er BMW angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher – möglicherweise ein Lkw – beschädigte das in Höhe Haus-Nr. 44 geparkte Auto im Bereich des hinteren Kotflügels und der hinteren linken Fahrzeugtür. Der Schaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben. Hinweise auf den Verursacher: 05651/9250.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 19:44 Uhr befuhr gestern Abend eine 24-Jährige aus der Gemeinde Ringgau mit ihrem Pkw die L 3251 zwischen Wommen und Herleshausen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Feldhasen, der den Aufprall nicht überlebte. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Um 23:09 Uhr befuhr gestern Abend ein 33-jähriger Pkw-Fahrer aus Großalmerode die K 42 zwischen Weißenbach und Laudenbach, als mehrere Rehe über die Straße liefen. Eines der Tiere lief gegen den Pkw, an dem ein Sachschaden von ca. 2000 EUR entstand. Die Rehe liefen anschließend davon.