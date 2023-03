Polizei nimmt offenbar verwirrten Exhibitionisten fest

Kassel-Mitte: Für einen Polizeieinsatz sorgte am heutigen Donnerstagmorgen in der Bürgermeister-Brunner-Straße in Kassel ein Exhibitionist, der sich unsittlich vor Kindern und Passanten zeigte. Da ein aufmerksamer Zeuge den Mann bis zum Eintreffen der hinzugeeilten Streife im Blick behielt, konnte dieser noch in unmittelbarer Nähe zum Tatort festgenommen werden. Der 36-Jährige aus Kassel muss sich nun wegen eines Sexualdelikts verantworten.

Der Zeuge war gegen 7:45 Uhr mit seinem Auto unterwegs, als er auf den entblößten Mann in der Bürgermeister-Brunner-Straße, Ecke Akazienweg, aufmerksam wurde. Da dieser sexuelle Handlungen an sich vornahm und in nächster Nähe Kinder und Passanten vorbeiliefen, alarmierte er sofort über den Notruf die Polizei. Als der bis dahin noch unbekannte Mann wegging, beobachtete er ihn aus sicherer Entfernung und gab die Information der Polizei durch. So gelang den Beamten des Reviers Mitte die Festnahme des amtsbekannten 36-Jährigen, der einen verwirrten Eindruck machte. Die Streife brachte ihn für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf das Revier. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an und werden beim Kommissariat 12 der Kasseler Kripo geführt.

Wohnungsbrand in Ysenburgstraße: Keine Verletzten, etwa 20.000 Euro Schaden

Kassel-Wesertor: Am gestrigen Mittwochabend kam es gegen 21:30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Ysenburgstraße in Kassel zum Brand in einer Wohnung. Die alarmierte Feuerwehr hatte das Feuer im 2. Obergeschoss anschließend zügig löschen und die noch im Haus befindlichen Bewohner sicher nach draußen führen können. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Sachschaden, der in der betroffenen Wohnung entstanden war, beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 20.000 Euro. Die bisherigen Ermittlungen der Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) zur Brandursache ergaben, dass das Feuer offenbar im Bereich eines Betts ausgebrochen war und durch den Bewohner fahrlässig verursacht worden sein könnte. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache dauern an und werden beim zuständigen Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt.

Nach Sachbeschädigung an „Blitzer“: 30-Jähriger stellt sich selbst der Polizei

Kassel-Unterneustadt: Da staunten die Beamten des Polizeireviers Ost am heutigen Donnerstagmorgen nicht schlecht: Ein 30-jähriger Mann kam um 7:30 Uhr auf die Wache und stellte sich selbst als Täter einer Sachbeschädigung an einem „Blitzer“. Wie die anschließenden Ermittlungen ergaben, war die stationäre Geschwindigkeitsmessanlage an der ehemaligen B 83 in Kassel in Fahrtrichtung A49 in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mutwillig beschädigt worden, weshalb das Ordnungsamt bereits eine Strafanzeige gegen den zunächst unbekannten Täter erstattet hatte. Der Mann aus dem Schwalm-Eder-Kreis gab in seiner Vernehmung reumütig an, dass er gegen Mitternacht mit seinem Auto an dem „Blitzer“ vorbeigekommen war. Da er kürzlich einen Bußgeldbescheid wegen eines Verstoßes an anderer Stelle erhalten hatte, kam ihm die spontane Idee, seinem Ärger Luft zu machen, so der 30-Jährige. Er hielt daraufhin an und schlug mit einem Radschlüssel aus seinem Kofferraum mehrfach gegen das Messgerät. Währenddessen war ein Autofahrer vorbeigefahren, der offenbar auf den Randalierer aufmerksam geworden war und daraufhin hupte. Da den 30-Jährigen eigenen Angaben zufolge nach der Tat das schlechte Gewissen plagte und er befürchtete, dass der hupende Autofahrer sich sein Kennzeichen notiert hatte, ging er schließlich zur Polizei, um sich zu stellen. Auch für den angerichteten, nicht unerheblichen Schaden an dem Blitzer möchte der Tatverdächtige aufkommen. Er muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten. Ob sich sein Geständnis strafmildernd auswirkt, wird die Justiz entscheiden.