Fahrer ohne Fahrerlaubnis erwischt

Schifferstadt (ots) – Am Donnerstag 16.02.2023 gegen 11:30 Uhr, wurde ein 25-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades in der Straße „Am Sportzentrum“ einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der junge Mann keine erforderliche Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad hatte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Falscher Handwerker unterwegs

Mutterstadt (ots) – Wie erst Mittwoch bekannt wurde, klingelte bereits am 13.02.2023, gegen 12:00 Uhr, ein Unbekannter an der Wohnungstür einer Seniorin in einem Mehrparteienhaus in der Blockfeldstraße. Der Täter (ca. 40-50 Jahre alt; ca. 1,80 m groß; kräftige Statur; Vollbart; trug eine dunkle Wintermütze und dunkle Kleidung) gab an, dass er die Wasserhähne in der Wohnung aufgrund eines Wasserrohrbruchs überprüfen müsse.

Dies nutzte der Täter aus, um in einem unbeobachteten Moment Bankkarten und eine dazugehörige PIN zu entwenden. Die Seniorin bemerkte den Diebstahl erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Von dem Konto der Dame erfolgten Abbuchungen von ca. 2.300 Euro.

Die Polizei rät: