Klarstellung zu Meldungen in den sozialen Medien

Alzey (ots) – Am Freitag 17.02.2023 kam es zu einer Häufung von Anrufen auf der Polizeiinspektion Alzey und Meldungen in den sozialen Medien. Hierbei wird über einen Vorfall vom heutigen Morgen berichtet, bei dem versucht worden sein soll einen Jungen in der Nibelungenstraße in Alzey in einen Transporter zu ziehen.

Des Weiteren wird eine Verbindung zu einem ähnlich gelagerten Fall in der Vergangenheit in Albig hergestellt. Diese Angaben können durch die Polizei in keinster Weise bestätigt werden.

Es kam am heutigen Morgen zu einem Vorfall in der Nibelungenstraße, bei dem ein Junge aus einem Fahrzeug, besetzt mit mehreren Personen, heraus angesprochen wurde. Der Junge, welcher aufgrund einer sprachlichen Barriere nicht verstanden hat, was die Personen im Fahrzeug von ihm möchten, hat den Kontakt abgebrochen und ist weitergelaufen.

Es kam zu keinem Ziehen an dem Jungen oder einem anderen Versuch, diesen ins Fahrzeug zu verbringen, wie es teilweise beschrieben wird. Von Seiten der Polizei wird von keinem strafrechtlich relevanten Sachverhalt ausgegangen.

Worms

Verkehrsunfall zwischen PKW und Skatboard – Zeugenaufruf

Worms, Berggasse (ots) – Am Donnerstag den 16. Februar 2023 gegen 14:15 Uhr kommt es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW-Fahrer und einem Skatboardfahrer. Beide befuhren die Berggasse in gleiche Fahrtrichtung.

Nach jetzigem Stand überholte der PKW das Skatboard und es kam beim Vorbeifahren oder wieder Einscheren zu einer Berührung zwischen den Beiden, wobei der Skatboardfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Worms zu melden.

PKW beschädigt – Zeugen gesucht

Worms (ots) – Am Montagmittag wurde ein am Hammelsdamm geparkter PKW beschädigt. In der Zeit von 14 Uhr bis 15 Uhr stand das Fahrzeug auf einem dortigen Parkplatz, als der oder die unbekannten Täter eine Seitenscheibe einschlugen.

Die Wormser Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.