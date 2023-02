Faschingsnarren in Streit geraten

Ludwigshafen/Ebert-Halle (ots) – Auf der Altberweiberfastnachts-Feier in der Friedrich-Ebert-Halle kam es kurz nach Mitternacht zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Feiernden. Eine Meinungsverschiedenheit wegen der bestellten Getränke eskalierte. Drei Personen im Alter von 31, 30 und 41 Jahren wurden hierauf von 3-4 Männern angegriffen und leicht verletzt.

Die Angreifer konnten bislang nur teilweise identifiziert werden. Die Ermittlungen der Polizei Ludwigshafen dauern an. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2,

Tel: 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Autobrand

Ludwigshafen (ots) – Am 16.02.2023 gegen 07 Uhr, kam es zu einem Brand eines Autos. Dieses stand auf einem öffentlichen Parkplatz in der Straße Unteres Rheinufer. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Der am Fahrzeug entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Sporthalle

Ludwigshafen (ots) – Am 16.02.2023 zwischen 11:00 Uhr und 17:00 Uhr brachen Unbekannte in eine Umkleidekabine der Heinrich-Ries-Halle (Pettenkoferstraße) ein und entwendeten vier Pokale des Vereins. Die Täter konnten unbekannt entkommen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Tel: 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Sachbeschädigung an Auto

Ludwigshafen (ots) – Ein Schaden von etwa 1.000 Euro entstand am 16.02.2023, zwischen 16:30 Uhr und 16:50 Uhr, an einem Auto durch Sachbeschädigung, das meldete der 26-jährige Eigentümer des Fahrzeugs. Sein Auto stand zur Tatzeit auf dem Parkplatz eines Spielwarenmarkts in der Schillerstraße. Als der 26-Jährige zu seinem PKW zurückkehrte, musste er mehrere Kratzer an diesem feststellen.

Haben Sie etwas beobachtet? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter

Tel. 0621/963-2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Rauch in Fahrradkeller

Ludwigshafen-Süd (ots) – Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es am Nachmittag des 16.02.2023 in einem Wohnhaus in der Sudermannstraße. Ein Hausbewohner hatte im Keller des Hauses Rauch festgestellt. Durch das Feuer entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Einbruch in Büroräume

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Zu einem Einbruch in mehrere Büros einer Hochschule in der Maxstraße kam es am 16.02.2023, gegen 7 Uhr. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem Computerzubehör und Bargeld.

Der Sachschaden durch die Beute sowie durch am Gebäude entstandene Schäden dürfte sich auf mehr als 1.000 Euro belaufen.

Die Kriminalpolizei bittet Personen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Tel: 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Nicht auf Telefonbetrug hereingefallen

Ludwigshafen (ots) – Von Telefonbetrügern nicht täuschen ließ sich eine 75-Jährige aus Ludwigshafen-Gartenstadt. Sie erhielt am Donnerstag, gegen 15 Uhr, einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Er teilte mit, dass ihre Enkelin einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine Person verstorben sei. Nun würde ihr eine Gefängnisstrafe drohen, wenn keine Kaution in Höhe von 30.000 bis 80.000 Euro bezahlt werde.

Die 75-Jährige wurde aufgefordert, ihren gesamten Schmuck und Bargeld bereitzustellen. Davon ließ sie sich jedoch nicht täuschen. Sie verhielt sich absolut vorbildlich, beendete zunächst das Gespräch, versicherte sich dann bei ihrer Enkelin rück, dass es ihr gut geht und rief schließlich die echte Polizei an.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an.

Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte!

Die Polizei wird Sie niemals dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon mit den Worten „Rate mal, wer hier spricht!“ oder ähnlichen Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen.

Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste! Geben Sie bei Rückfragen an die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst über die Tasten ein.

Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei!

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.