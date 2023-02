Karlsruhe: Polizeinachrichten

Karlsruhe – Versuchter Raub auf dem Marktplatz – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Zwei bislang unbekannte Täter versuchten am Montagnachmittag

in der Karlsruher Innenstadt mutmaßlich einem 44-Jährigen sein Smartphone zu

rauben. Dieser konnte jedoch vor den Männern fliehen und auf einem Polizeirevier

Anzeige erstatten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hielt sich der Geschädigte gegen 14:40 Uhr im

Bereich vor der Evangelischen Stadtkirche auf dem Karlsruher Marktplatz auf, als

dieser von Unbekannten angesprochen wurde. Einer der Männer versuchte, dem

44-Jährigen das Handy aus der Hand zu reißen, was der Mittvierziger jedoch

verhindern konnte. Anschließend kam der zweite Täter hinzu und stieß den

Geschädigten mit den Händen gegen die Brust. Dem Opfer gelang es letztlich sich

der Situation zu entziehen und Beamte beim nahegelegenen Polizeirevier

Marktplatz zu verständigen. Die Tatverdächtigen konnten im Rahmen einer Fahndung

jedoch nicht mehr festgestellt werden.

Beide Täter waren ungefähr 25 Jahre alt, circa 170 cm groß und von schlanker

Statur. Einer der Unbekannten hatte einen etwas dunkleren Teint, trug eine

hellblaue Winterjacke, eine schwarze Baseballmütze und führte ein hellblaues

E-Bike mit sich. Der zweite Mann hatte kurze braune Haare, trug ein dunkles

Langarmhemd und hatte ein dunkles Sakko über seinen Arm gelegt. Laut dem

Geschädigten sprachen beide Täter vermutlich in arabischer Sprache.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen unter 0721 666-5555 an den

Kriminaldauerdienst zu wenden.

Karlsruhe – Leichtverletzte nach Unfall zwischen Pkw und Straßenbahn

Karlsruhe (ots) – Eine leicht verletzte Person und Sachschaden im unteren

fünfstelligen Bereich sind das Ergebnis eines Unfalls zwischen einem Pkw und

einer Straßenbahn am Montagnachmittag in der Karlsruher Weststadt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr eine 64-jährige Pkw-Lenkerin auf der

Kaiserallee in Richtung Entenfang und wollte nach links in die Herderstraße

abbiegen. Hierbei übersah sie offenbar das für sie geltende Rotlicht der Ampel

und kollidierte in der Folge mit einer Straßenbahn, welche auf der Kaiserallee

geradeaus in Richtung Entenfang fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde die

64-Jährige leicht verletzt. Es wird geschätzt, dass der Sachschaden an der

Straßenbahn und am Pkw zusammen genommen im unteren fünfstelligen Bereich liegt.

Karlsruhe – Einbruch in Kindertagesstätte

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Samstag und

Montag in eine Kindertagesstätte in der Heinrich-Spachholz-Straße in Grünwinkel

ein.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hebelten die Unbekannten ein Fenster im

Erdgeschoss auf und gelangten so in das Gebäude. Dort durchwühlten die Diebe ein

Büro und entwendeten Bargeld.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich unter der Rufnummer

0721/666-3611 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen.

Malsch – Offenbar alkoholisierter Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Ein offenbar alkoholisierter Radfahrer erlitt schwere

Verletzungen, als er am Dienstagmorgen die Bundesstraße 3 bei Neumalsch

überquerte.

Nach den ersten Erkenntnissen der Unfallaufnahme überquerte der 26-jährige

Radfahrer gegen 07:00 Uhr die B3 auf Höhe einer Tankstelle. Eine in Richtung

Raststatt fahrende 51-jährige Pkw-Fahrerin übersah den Radfahrer wohl und

erfasste ihn frontal mit dem Auto. Der 26-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere

Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Bei dem mutmaßlich betrunkenen Radfahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Der

26-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 6.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721/944840 mit der

Verkehrspolizei Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

(Söllingen) Abkürzung genommen? – Gleisüberschreiter zahlt fast mit dem Leben

Söllingen (ots) – Montagabend (13. Februar) ist es am Bahnhof in Söllingen

beinahe zu einem tragischen Unfall gekommen. Ein Mann überquerte verbotswidrig

die Gleise im Bahnhof, als im gleichen Moment ein Zug einfuhr.

Aus bislang unbekannten Gründen überquerte ein 59-jähriger deutscher

Staatsangehöriger gegen 18:00 Uhr die Gleise im Bahnhof. Er bemerkte noch den

einfahrenden Zug, konnte sich jedoch nicht mehr rechtzeitig auf den Bahnsteig

retten. Der Lokführer leitete umgehend eine Schnellbremsung ein, kam jedoch

nicht mehr rechtzeitig vor der Person zu Halt. Glücklicherweise gelang es dem

Mann, sich in eine Nische zwischen Zug und Bahnsteig zu drücken. Unverletzt

gelang er nach Halt des Zuges zurück auf den Bahnsteig.

Die Polizei stellte den 59-Jährigen anschließend vor Ort fest, der in diesem

Moment deutlich orientierungslos und mitgenommen wirkte. Für weitere

polizeiliche Schritte, nahmen die Beamten ihn mit zur Polizeidienststelle am

Karlsruher Hauptbahnhof. Dort verbesserte sich der Zustand des Mannes deutlich,

sodass er abschließend seinen Weg alleine fortsetzen konnte.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den

Bahnverkehr.

Hier wird einmal mehr deutlich warum es so gefährlich ist, die Gleise der

Eisenbahn zu überqueren. Züge passieren Haltepunkte und Bahnhöfe teilweise mit

hohen Geschwindigkeiten. Doch selbst bei niedriger Geschwindigkeit haben sie

einen langen Bremsweg. Oft werden Züge überhört, da sie aufgrund

weiterentwickelter Technik immer leiser werden.

Was den Mann veranlasste, trotz Verbot und einfahrendem Zug die Gleise zu

überqueren, ist Gegenstand der Ermittlungen.

(Mühlacker) Diebstahl im Schlaf

Mühlacker (ots) – Auf der Zugfahrt von Ludwigsburg nach Pforzheim wurde eine

Frau Montagvormittag (13. Februar) gegen 10:30 Uhr von Unbekannten bestohlen.

Während sie schlief wurde ihr der Rucksack entwendet, der zwischen ihren Füßen

auf dem Boden stand.

Kurz nachdem der Zug MEX 17a am Bahnhof Mühlacker hielt, wachte die 26-jährige

Geschädigte auf und bemerkte, dass ihr Rucksack fehlte. Ihre Nachfrage bei

anderen Reisenden ergab keine Hinweise auf tatverdächtige Personen. Sie

erstattete Anzeige bei der Bundespolizei am Pforzheimer Hauptbahnhof. Ihr

entstand ein Schaden in Höhe von 370 Euro.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise werden jederzeit

telefonisch unter 0721 120160 oder online unter www.bundespolizei.de entgegen

genommen.

Trotz großer Vorsicht der Geschädigten, gelang es den bislang unbekannten

Personen, ihren Rucksack zu entwenden. Die Bundespolizei rät dazu, Wertsachen

immer eng am Körper zu tragen und nicht aus den Händen zu lassen. Trageriemen

von Taschen oder Rucksäcken können beispielsweise festgehalten oder um die Hand

gewickelt werden, um einen unbemerkten Diebstahl zu verhindern.

Graben-Neudorf – Einbrecher schlägt auf Glastür ein – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Am Montagabend versuchte ein bislang Unbekannter über eine

gläserne Haustür in ein Wohnhaus in Graben einzubrechen. Nachdem der Versuch

scheiterte flüchtete der Mann.

Gegen 22:15 Uhr hörte ein Bewohner eines Einfamilienhauses in der Kußmaulstraße

ein lautes Geräusch. Als dieser ein Licht einschaltete bemerkte er einen

Unbekannten, welcher sich an der Haustür zu schaffen machte. Offenbar wurde der

Einbrecher durch das Licht aufgeschreckt und flüchtete. Zu diesem Zeitpunkt

befand sich der Sohn des Bewohners auf dem Nachhauseweg und konnte beobachten,

wie ihm eine männliche Person aus Richtung des Wohnhauses entgegenrannte. Der

Sohn des Geschädigten beschreibt die Person als ca. 180 cm groß, schlank und

dunkel gekleidet. Der Unbekannte trug einen Rucksack und hatte eine Basecap auf

dem Kopf.

Hinweisgeber werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer

0721-666-5555 in Verbindung zu setzen.

Kraichtal – Diebstahl aus Baucontainer

Karlsruhe (ots) – Unbekannte haben am vergangenen Wochenende aus einem

Baucontainer in Münzesheim Arbeitsmaschinen im Wert von rund 2.500 Euro

gestohlen.

Die Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen Samstag, 21:30 Uhr und Montag,

07:30 Uhr über einen Bauzaun Zutritt auf das Gelände eines in der Karlsruher

Straße gelegenen Weinguts. In der Folge öffneten die Einbrecher gewaltsam einen

Baucontainer, welcher mit einem Vorhängeschloss gesichert war. Aus dem Inneren

nahmen die Diebe die aufgefundenen Arbeitsmaschinen an sich und flüchteten im

Anschluss mit ihrer Beute bislang unerkannt.

Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann oder Beobachtungen gemacht hat,

wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Schönborn unter 07253 80260 in

Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Verletzte Fußgängerin bei Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Zu einem Unfall zwischen einem Auto und einer Fußgängerin kam

es am Montagmorgen im Karlsruher Stadtteil Neureut. Die Fußgängerin wurde leicht

verletzt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei, befuhr ein 62-jähriger Pkw-Lenker

gegen 08:00 Uhr die Mitteltorstraße, als plötzlich eine 21-jährige Fußgängerin

die Fahrbahn betrat. Sie wollte diese offenbar kurz zuvor über einen

Zebrastreifen überqueren. Hierbei übersah der Autofahrer offensichtlich die

junge Frau und es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden. Die Geschädigte erlitt

leichte Verletzungen, wodurch eine Aufnahme in einem Krankenhaus notwendig war.

Der Sachschaden an dem Auto kann auf circa 500 Euro beziffert werden.

Karlsruhe – Einbruch in Bürogebäude – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro erbeuteten bislang

Unbekannte in der Zeit von Freitagabend bis Montagsmorgen bei Einbrüchen in

Büroräume in der Karlsruher Südweststadt.

Die unbekannten Täter drangen zwischen Freitag, 19:00 Uhr und Montag, 07:20 Uhr

auf bislang unbekannte Weise in ein Bürogebäude in der Poststraße ein. Im

Inneren schlugen die Einbrecher dann die gläserne Eingangstüre einer Firma ein

und gelangten so in die Geschäftsräume. Dort durchwühlten sie mehrere

Arbeitsräume und entwendeten elektronische Geräte sowie Zubehör.

Offenbar die gleichen Täter verschafften sich im gleichen Zeitraum Zutritt zu

einer weiteren Firma in dem Anwesen. In den Büros brachen die Diebe mehrere

Schränke auf und nahmen Bargeld sowie Arbeitsmittel an sich. Die Kriminaltechnik

des Polizeipräsidiums Karlsruhe sicherte Spuren am Tatort. Die Höhe des

entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721/666-3411 mit dem

Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt in Verbindung zu setzen.