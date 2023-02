Mannheim-Neckarau: Brand eines Firmengebäudes

Mannheim (ots) – Am Montagmorgen gegen 09 Uhr gerieten in einem Firmengebäude in

der Innstraße mehrere Europaletten in Brand und verursachten einen Sachschaden

in Höhe von mehr als 30.000 Euro. Das Feuer konnte durch die Einsatzkräfte der

Feuerwehr Mannheim schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Da

weiterhin unklar ist, wie das Feuer ausbrach, hat die weiteren Ermittlungen ein

Brandermittler des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt übernommen.

Mannheim: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Mannheim (ots) – Am Montagvormittag gegen 8:30 Uhr kam es in der Käfertaler

Straße zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos. Eine 29-jährige Frau

war mit ihrem Fiat auf der Käfertaler Straße in Richtung der Dudenstraße

unterwegs. An der roten Ampel der Kreuzung zur Dudenstraße standen bereits zwei

Opel-Fahrer und warteten darauf weiterzufahren. Aus bislang ungeklärter Ursache

fuhr die Fiat-Fahrerin auf einen Opel auf, welcher wiederum auf den

davorstehenden Opel geschoben wurde. Personen wurden durch den Unfall nicht

verletzt. Der Gesamtschaden liegt bei 20.000 Euro. Der Fiat musste abgeschleppt

werden. Das Polizeirevier Neckarstadt hat die Ermittlungen zum Unfallhergang

aufgenommen.

Mannheim: Verbotswidrig abgebogen und Unfall mit Straßenbahn verursacht

Mannheim (ots) – Am Montag, kurz nach 8 Uhr, fuhr ein 27-jähriger Mann mit einem

Ford auf der Neckarauer Straße in Richtung Mannheim-Rheinau. Auf Höhe der

Kreuzung zur Speyerer Straße bog der Mann verbotswidrig nach links ab und

kollidierte hierbei mit einer Straßenbahn, welche ebenfalls in Richtung Rheinau

fuhr. Der Sachschaden liegt ersten Ermittlungen zufolge im hohen vierstelligen

Bereich. Verletzte gab es glücklicherweise nicht. Der Straßenbahnverkehr war bis

9 Uhr eingeschränkt. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Unfallermittlungen

übernommen.