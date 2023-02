Bergstrasse

Heppenheim: Diebe entwenden Rüttelplatte aus Rohbau/Wer hat den Abtransport bemerkt?

Heppenheim (ots) – In der Nacht zum Dienstag (14.02.) hatten es Diebe auf die

Rüttelplatte in einem Rohbau auf einer Baustelle im Neubaugebiet Salbeiweg

abgesehen. Das Kommissariat 41 in Heppenheim hat ein Verfahren wegen des

Diebstahls eingeleitet und sucht Zeugen, die den Abtransport der schweren Beute

beobachten konnten. Die Rüttelplatte im Wert von rund 2500 Euro hat ein Gewicht

von mehreren hundert Kilogramm.

Die Täter dürften ein Fahrzeug verwendet haben. Wer sachdienliche Hinweise geben

kann, wird gebeten, sich mit den Beamten in Heppenheim in Verbindung zu setzen

(Rufnummer 06252/7060).

Bensheim: Zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss am Steuer

Bensheim (ots) – Gleich zweimal stoppten zivile Verkehrsfahnder des

Polizeipräsidiums Südhessen am Montagnachmittag (13.02.) berauschte Autofahrer

auf dem Berliner Ring.

Gegen 14.00 Uhr kontrollierten die Ordnungshüter zunächst einen 20 Jahre alten

Autofahrer. Rasch bemerkten die Polizisten, dass der Wagenlenker offenbar unter

Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Drogentest reagierte anschließend

positiv auf den vorherigen Konsum von Kokain und Cannabis.

Gegen 15.30 Uhr stoppten die Fahnder zudem einen 36 Jahre alten Autofahrer. Auch

bei ihm zeigten sich Anzeichen auf vorherigen Drogenkonsum. Ein Test reagierte

positiv auf Opiate und Cannabis. Einen Führerschein konnte der Mann den Beamten

ebenfalls nicht vorlegen. Beide Autofahrer wurden vorläufig festgenommen und

mussten Blutentnahmen über sich ergehen lassen. Sie erwarten nun entsprechende

Ermittlungsverfahren.

Darmstadt

Darmstadt: Meißelaufsatz von Bagger und Beleuchtung abmontiert / Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Auf den Bagger einer Baustelle in der Michaelisstraße hatten

es Kriminelle in den zurückliegenden Tagen abgesehen. Ersten Ermittlungen

zufolge montierten die Täter zwischen Freitag (10.2.) und Montag (13.2.) den 160

Kilogramm schweren Meißelaufsatz der Baumaschine sowie die Beleuchtung ab. Mit

ihrer Beute flüchteten sie. Das Kommissariat 43 ist mit dem Fall betraut. Die

Ermittlerinnen und Ermittler suchen Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen

gemacht haben. Wem in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge

aufgefallen sind oder wer Hinweise zum Verbleib der Beute geben kann, wird

gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/9690, zu melden.

Darmstadt / Südhessen: 69 neue Kolleginnen und Kollegen in Südhessen begrüßt

Darmstadt / Südhessen (ots) – Insgesamt 69 neue Kolleginnen und Kollegen

begrüßte der Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Südhessen, Björn Gutzeit, am

vergangenen Montag (06.02.) zu ihrem Dienstantritt im Polizeipräsidium. Sie

gehören jetzt zu den knapp 2.100 Beschäftigten der Behörde, die für die

Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in ganz Südhessen zuständig sind.

Die Mehrheit der neuen Mitarbeitenden wurde direkt von der Hessischen Hochschule

für öffentliches Management und Sicherheit ins südlichste der sieben

Flächenpräsidien im Land Hessen versetzt. Weitere Verstärkung kam aus den

Polizeipräsidien Westhessen, Südosthessen, Frankfurt, Mittelhessen, aus der

Bereitschaftspolizei und dem Hessischen Landeskriminalamt. Die jungen Männer und

Frauen werden künftig hauptsächlich im Wach- und Wechseldienst bei den

Polizeirevieren und -stationen sowie bei der Kriminalpolizei zum Einsatz kommen.

Polizeipräsident Björn Gutzeit wünschte den Neuen einen tollen Start in ihrer

neuen dienstlichen Heimat und dass sie „mit Mut und Haltung ihren Dienst

versehen und den offenen und vertrauensvollen Umgang sowohl miteinander als mit

ihren Vorgesetzten pflegen“. Der Behördenleiter führte anschließend weiter aus:

„Das Polizeipräsidium Südhessen bietet für die Polizistinnen und Polizisten ein

umfangreiches und anspruchsvolles Aufgabenportfolio. Mit Ihrer Versetzung in

unsere Behörde werden Sie in Zukunft für die Sicherheit und Ordnung von mehr als

einer Millionen Menschen Verantwortung tragen. Ihr ganz persönliches Handeln ist

dabei ein wichtiger Baustein zur Stärkung des Sicherheitsempfindens der

Bürgerinnen und Bürger in Südhessen und der tatsächlichen Sicherheitslage“.

Nachdem auch die weitere Führungsmannschaft des Polizeipräsidiums Südhessen die

neuen Kollegen und Kollegen herzlich willkommen hießen, ließ es sich

Polizeipräsident nicht nehmen, den Neuzugängen persönlich die

Versetzungsurkunden zu überreichen. Mit den abschließenden Wünschen, immer

gesund und sicher nach dem Dienst nach Hause zu kommen, nahmen die

Verantwortlichen der zukünftigen Dienststellen die „Neuen“ schließlich in

Empfang.

Darmstadt-Ost: Kleidungsstücke aus Autos gestohlen / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Auf Kleidung und Schuhe im Wert mehrerer Hundert Euro hatte es

ein Dieb in der Zeit zwischen Sonntag (12.2.) und Montag (13.2.) in der

Dieburger Straße abgesehen. Dort verschaffte er sich ersten Erkenntnissen

zufolge Zugang zu einem Grundstück, öffnete zwei geparkte Autos und schnappte

sich die Beute. Die Kripo in Darmstadt ermittelt in diesem Fall des Diebstahls.

Unter der Rufnummer 06151/9690 ist das Kommissariat 21/22 für alle

sachdienlichen Hinweise zu erreichen.

Darmstadt-Dieburg

Modautal/Mühltal: Polizeioberkommissar Eric Meier ist neuer Schutzmann vor Ort

Modautal/Mühltal (ots) – Polizeioberkommissar Eric Meier ist für die beiden

Kommunen Modautal und Mühltal Schutzmann vor Ort. In seiner neuen Tätigkeit ist

er bereits seit November letzten Jahres direkter Ansprechpartner für die

Bürgerinnen und Bürger der beiden Kommunen.

Der 52 Jahre alte Polizeioberkommissar hat seine polizeiliche Laufbahn im Jahr

1993 begonnen und war seitdem in verschiedenen Bereichen tätig. Den Großteil

seiner Arbeit hat er als Polizist im Streifendienst verbracht. So ist er auch

bereits seit acht Jahren fester Bestandteil der Polizeistation Ober-Ramstadt. Er

kennt sich somit in seinen zu betreuenden Kommunen, Modautal und Mühltal,

bestens aus. Eric Meier wohnt in Bickenbach und genießt gerne in seiner Freizeit

bei ausgiebigen Wanderungen oder langen Mountainbike-Touren die Natur.

Ein besonderer Fokus seiner neuen Arbeit liegt im Kontakt mit den örtlichen

Schulen, für die er als Schulbeauftragter wichtiges Bindeglied und

Ansprechpartner darstellt. Durch die täglichen Begegnungen auf der Straße, die

Vernetzung zu örtlichen Vereinen und Institutionen sowie die Teilnahme an

lokalen Veranstaltungen, gehört er, wie auch seine Kollegen Bernd Kury für

Roßdorf und Ober-Ramstadt und Stefan Heck für Reinheim zum Stadt- oder Ortsbild

der jeweiligen Kommune. Darüber hinaus sind die Schutzbeamten vor Ort in ihrer

Funktion in vielen Bereichen der Prävention beratend tätig oder vermitteln

spezielle Hilfsangebote.

Der 52-Jährige ist für alle Bürgerinnen und Bürger aus Modautal und Mühltal per

Telefon über die Rufnummer 06154/6330-24 oder per E-Mail über

pst.ober-ramstadt.ppsh@polizei.hessen.de erreichbar. Zudem ist in naher Zukunft

eine Bürgersprechstunde in beiden Kommunen beabsichtigt und derzeit noch in

Planung.

Gross-Gerau

Groß-Gerau: Geschwindigkeitsverstoß unter Drogeneinfluss? Polizei nimmt 28-Jährigen vorläufig fest

Eine Streife der Polizeistation Groß-Gerau führte am Montagabend (13.02.) in der Darmstädter Straße eine Geschwindigkeitskontrolle durch, wobei sie gegen 21 Uhr einen 28-Jährigen aus Ginsheim-Gustavsburg wegen einer mutmaßlichen Drogenfahrt vorläufig festnahmen. Mit 43 km/h bei erlaubten 30 Stundenkilometern fuhr er zu schnell, was mit 50 Euro Verwarngeld hätte erledigt sein können. Jedoch hatten die Beamten den Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stehen könnte und führten daher einen Drogenvortest durch, welcher positiv auf THC reagierte. Sollte sich das bewahrheiten wird die Strafe nicht unter 500 Euro liegen und zusätzlich müsste er seinen Führerschein für mindestens einen Monat abgeben. Die Streife nahm ihn vorläufig fest, brachte ihn zur Polizeistation und veranlasste eine Blutentnahme. Die Weiterfahrt wurde ihm auch untersagt. Außerdem durchsuchte ihn die Polizei und stellte dabei eine geringe Menge Haschisch sicher. Nun wird er sich strafrechtlich wegen des Verdachts des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln und Betäubungsmittelbesitz verantworten müssen.

Mörfelden-Walldorf: Exhibitionist entblößt sich vor Kind

Ein 30 bis 40 Jahre Jahre alter Mann hat sich am Montagabend (13.02.), gegen 17.40 Uhr, in der Robert-Koch-Straße vor einem 8 Jahre alten Mädchen, das dort mit einem Tretroller unterwegs war, entblößt und in schamverletzender Weise gezeigt. Eine Fahndung nach ihm verlief bislang ergebnislos. Der Mann hat braune Haare und helle Haut. Der Unbekannte war mit einer schwarzen Jacke, rotem Pullover und hellblauer Jeans bekleidet.

Hinweise bitte unter der Rufnummer 06142/6960 an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10).

Rüsselsheim: Raub auf Tankstelle/Verdächtiger in Haft

Am Sonntag (12.02.) haben zwei Kriminelle gegen 22.00 Uhr eine Tankstelle in der Frankfurter Straße überfallen. Die beiden Männer bedrohten zunächst eine Mitarbeiterin mittels Schusswaffe sowie einem Messer und flüchteten im Anschluss mit ihrer Beute im Wert von mehreren Hundert Euro zu Fuß in Richtung Innenstadt.

Ein Kollege der Frau nahm anschließend die Verfolgung der Flüchtigen auf und konnte, unterstützt von einem Passanten, einen 18 Jahre alten Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Bei ihm stellten die Beamten auch eine Waffe sicher. Der 18 Jahre alte Mann wurde am Montag (13.02.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der gegen ihn die Untersuchungshaft anordnete. Der 18-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Im Rahmen der Ermittlungen des Kommissariats 10 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei wurde am Dienstag (14.02.) auch der zweite Tatverdächtige, ein ebenfalls 18 Jahre alter Mann, festgenommen. Beide Männer erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des schweren Raubes.

Auch wenn in diesem Fall niemand zu Schaden kam und die Festnahme eines Verdächtigen gelang, warnt die Polizei eindringlich davor, sich in Gefahr zu begeben. In einer brenzligen Situation bleibt in der Regel oft keine Zeit lange nachzudenken aber man sollte bei gefährlichen Situationen nicht den Helden spielen. Laien können die Gefahr oft kaum einschätzen. Bei einem klassischen Raubüberfall ist es grundsätzlich geboten Abstand zu halten, warnen die Ordnungshüter.