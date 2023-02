Nach Ladendiebstahl Widerstand geleistet

Speyer (ots) – Am gestrigen Samstag 11.02.2023 entnahm eine 47-Jährige Lebensmittel im Wert von ca. 20 Euro aus der Auslage eines Discounters in der Iggelheimer Straße und verließ das Geschäft, ohne die Waren zu bezahlen. Ein Mitarbeiter des Ladens bemerkte dies und hielt die Damebis zum Eintreffen der Polizei fest.

Hier konnte durch die eingesetzten Beamten eine größere Anzahl an Schmuckgegenständen festgestellt werden, bei welchen die Eigentumsverhältnisse nicht klar waren und diese deshalb sichergestellt wurden. Dies missfiel der Frau derart, dass sie im weiteren Verlauf mehrfach in Richtung der Polizisten spuckte, diese kratzte und versuchte sie zu beißen.

Einem Polizeibeamten wurde hierbei zwei Mal ins Gesicht gespuckt, ein weiterer erlitt leichte blutende Kratzwunden an den Händen. Die Frau wurde in Gewahrsam genommen und ihr nach richterlicher Anordnung eine Blutprobe entnommen.

Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Speyer (ots) – Am Freitag 10.02.2023 gegen 11:30 Uhr meldete eine 31-jährige Frau, dass eine männliche Person in der Conrad-Hist-Straße in Speyer am Kofferraum eines PKW’s stehen würde und sichtlich alkoholisiert sei. Der Mann sei an der Fahrerseite eingestiegen und machte den Eindruck gleich losfahren zu wollen.

Kurz darauf trafen die Beamten ein und konnten den Fahrzeughalter einer Verkehrskontrolle unterziehen. Die Beamten konnten bei dem 71-Jährigen starken Atemalkoholgeruch feststellen. Zudem wurde eine leere Schnapsflasche im Kofferraum aufgefunden. Die Weiterfahrt konnte durch die Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels verhindert werden.

Ladendiebstähle in der Innenstadt

Speyer (ots) – Am 10.02.2023 im Zeitraum zwischen 15:15 Uhr und 15:45 Uhr kam es zu zwei Ladendiebstählen in der Fußgängerzone in Speyer. In einem Warenhaus entwendeten zwei minderjährige Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren diverse Bekleidungsstücke im Wert von 90 EUR. Sie konnten durch den Ladendetektiv gestellt werden.

Ebenfalls wurde in einem Drogeriemarkt eine 12-Jährige durch eine Mitarbeiterin beim Klauen erwischt. Die Diebin entwendete Kosmetikartikel im Wert von 4 EUR. Die minderjährigen Tatverdächtigen wurden im Anschluss deren Eltern überstellt.