Diebstahl sowie Taschendiebstahl in Supermärkten

Böhl-Iggelheim und Mutterstadt (ots) – Am Freitag 10.02.2023 zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr, kam es zu zwei Diebstählen in Supermärkten durch bis dato unbekannte Täterschaft. In einem Fall wurde der Geldbeutel aus der Tasche, welche sich für wenige Minuten unbeaufsichtigt im Einkaufswagen befand, des 68-jährigen Geschädigten entwendet.

In einem weiteren Fall wurde der Geldbeutel aus der Jackentasche der 72-jährigen Geschädigten entwendet. Es wurden Videoaufzeichnungen gesichert. Die Ermittlungen dauern an. Es ergeht ein Hinweis der Polizei an alle Bürgerinnen und Bürger ihre Wertsachen beim Einkaufen nie unbeaufsichtigt zu lassen. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion in Schifferstadt.

Jagdwilderei auf Rehwild

Neuhofen (ots) – Der zuständige Jagdpächter meldet, dass am Freitag, den 10.02.2023, zwischen 06:00 Uhr und 17:00 Uhr, im Unterwald, Bereich Ringstraße gewildert wurde. Nach Rücksprache mit den angrenzenden Jagdpächtern hatte von diesen niemand im Revier des Mitteilers gejagt. Bislang unbekannte Täterschaft erlegte das Reh mittels Durchschuss.

Es wurde eine Strafanzeige wegen Jagdwilderei aufgenommen. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion in Schifferstadt.

Trunkenheitsfahrt sowie Sachbeschädigung an Pkw

Waldsee (ots) – Am Samstag 11.02.2023 gegen 19 Uhr, gehen bei der Polizei Schifferstadt via Notruf mehrere Mitteilungen über einen Randalierer in Waldsee ein. Bei Eintreffen der eingesetzten Beamten vor Ort kann der sich in einem emotionalen Ausnahmezustand befindliche 33-jährige Ludwigshafener Bürger angetroffen werden.

Die anwesenden Augenzeugen berichten, dass der Randalierer mit seinem Pkw angefahren kam, ausstieg und an einem geparkten Fahrzeug beide Außenspiegel beschädigte. Der aufgrund vorhandener Anzeichen von Alkoholkonsum freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,69 Promille.

Im Anschluss wurde dem Mann auf hiesiger Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Sachbeschädigung an einem Pkw eingeleitet.

Betrunkener PKW-Fahrer

Römerberg (ots) – In der Nacht von Samstag zu Sonntag gegen 01.00 Uhr, wurde ein 34-jähriger PKW-Fahrer in Römerberg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser Kontrolle fiel den eingesetzten Beamten deutlicher Atemalkoholgeruch aus dem Fahrzeuginneren auf.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest wies eine Atemalkoholkonzentration von 1,4 Promille auf und bestätigte den bereits von den Polizeibeamten gehegten Verdacht. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Sachbeschädigung durch Graffiti – Täterfestnahme

Waldsee (ots) – Am Samstag 11.02.2023 gegen 02:00 Uhr, konnten im Rahmen der Streifentätigkeit die beiden späteren Beschuldigten in unmittelbarer Nähe eines frisch bemalten Stromkastens in der Mörschstraße, in Waldsee, einer Personenkontrolle unterzogen werden.

Die 15- und 16-jährigen Jugendlichen führten beide schwarze Permanentmarker, welche von der Farbe und Größe mit den am Stromkasten angebrachten „Tags“ übereinstimmten, sowie je ein Einhandmesser mit sich. Die Tatmittel sowie die verbotenen Messer wurden sichergestellt.

Die beiden Jugendlichen erwartet je eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung sowie eine Strafanzeige und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Im Anschluss wurden beide an ihre Erziehungsberechtigten überstellt.