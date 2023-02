Landau: Die Polizei-News

Schlägerei bei Faschingsparty

Landau (ots) – Zu einer Schlägerei kam es bei einer Faschingsparty in Landau-Nußdorf am 12.02.2023 gegen 02:20 Uhr. Bei der Schlägerei wurden insgesamt fünf Personen leicht verletzt. Die Ermittlungen vor Ort gestalteten sich aufgrund der Alkoholisierung der beteiligten Personen schwierig.

Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Bekifft mit PKW unterwegs

Landau (ots) – Am 11.02.2023 wurde gegen 01:05 Uhr ein 25-jähriger VW-Fahrer in Landau in der Siebenpfeiffer-Allee einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnten Drogen typische Auffallerscheinungen festgestellt werden, Ein durchgeführter Schnelltest erhärtete den Verdacht, dieser reagierte positiv auf THC.

Auf der Dienststelle wurde dem 25-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der VW-Fahrer wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. Die Führerscheinstelle wird über den Vorfall ebenfalls informiert.

Verkehrsunfallflucht

Landau (ots) – Einen Schaden von etwa 2.000 Euro verursachte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer am Freitagmorgen auf dem Parkplatz des Alten Meßplatzes in Landau und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Der bisher unbekannte Verkehrsteilnehmer parkte zwischen 09:20 Uhr bis 09:50 Uhr aus einer Parklücke rückwärts aus und stieß vermutlich mit seiner Anhängerkupplung gegen einen gegenüber geparkten Skoda, der hierdurch an der Heckstoßstange beschädigt wurde.

Hinweise zu dem Unfallhergang bzw. zu dem bisher unbekannten Unfallverursacher nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Unfallflucht auf Uni-Parkplatz

Landau (ots) – Unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat sich am Mittwoch, 8.2. eine noch unbekannte Person, nachdem sie auf dem Uni-Parkplatz in Landau einen weißen 1er BMW beschädigt hatte. Hinweise in der Sache erbittet die Polizei Landau.

Auto zerkratzt

Landau (ots) – Zwischen Freitag 10.02.2023 und Samstag 11.02.2023, zerkratzten unbekannte Täter in Landau im Ostring den PKW VW der Geschädigten auf der Beifahrerseite mittels spitzem Gegenstand. Die Schadenshöhe beträgt circa 1.000 Euro.

Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de entgegen.