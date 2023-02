Karlsruhe – Fahrradfahrer verletzt sich bei Vollbremsung leicht

Karlsruhe (ots) – Um eine Kollision mit einem Fußgänger zu vermeiden musste ein

Fahrradfahrer am Donnerstagmittag in Beiertheim-Bulach eine Vollbremsung

durchführen und erlitt hierbei leichte Verletzungen.

Gegen 14:00 Uhr befuhr ein 24-Jähriger mit seinem Rad die Jollystraße als

offenbar völlig unvermittelt ein Fußgänger die Straße betrat. Um einen

Zusammenstoß zu vermeiden bremste der Fahrradfahrer wohl so stark, sodass er

über die Lenkstange zu Boden stürzte. Der 59-jährige Fußgänger entfernte sich

anschließend offenbar, konnte aber durch den verletzten Radfahrer bis zum

Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls sich unter der Rufnummer 0721 94484-0 bei

der Verkehrspolizei Karlsruhe zu melden.

Karlsruhe – 51-Jähriger nach mutmaßlichem versuchtem Tötungsdelikt festgenommen

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe.

Ein 51-jähriger algerischer Staatsangehöriger ist am Mittwochabend nach einem

mutmaßlichen versuchten Tötungsdelikt vorläufig festgenommen worden. Er wird im

Laufe des heutigen Tages auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem

zuständigen Haftrichter vorgeführt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten der Beschuldigte und ein 27-jähriger

Mann während ihrer Arbeitszeit als Sicherheitsbedienstete im Karlsruher

Rheinhafen aus noch nicht geklärter Ursache in Streit. Daraus entwickelte sich

im Bereich eines Pförtnerhäuschens eine körperliche Auseinandersetzung, in deren

Verlauf der Beschuldigte mit einer Schere mehrfach auf den Geschädigten

eingestochen und hierbei tödliche Verletzungsfolgen zumindest billigend in Kauf

genommen haben soll.

Die hinzugerufene Polizei nahm den mutmaßlichen Täter kurz darauf an der

Tatörtlichkeit widerstandslos fest. Der Geschädigte kam mit einem Rettungswagen

in ein Krankenhaus. Er erlitt u.a. Stichverletzungen am linken Arm und im

Thorax-Bereich.

Die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen – auch zu den Hintergründen der

vorgeworfenen Tat – dauern an.

Karlsruhe – Streitigkeiten in Kaufhaus führen zu Polizeieinsatz

Karlsruhe (ots) – In einem Kaufhaus in der Kaiserstraße ereignete sich am

Mittwochabend eine Auseinandersetzung zwischen zwei Familien.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hielt sich ein 47-Jähriger gegen 18:30 Uhr

gemeinsam mit Verwandten in dem Warenhaus auf. Nachdem ein 42-jähriger

Bekannter, der ebenfalls mit seiner Familie unterwegs war, den 47-Jährigen auf

einer Rolltreppe erblickte, kam es zunächst zu einem verbalen Streit. Dieser

entwickelte sich jedoch rasch zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen

den beiden Männern, an der sich in der Folge auch deren Begleiterinnen sowie ein

weiterer Angehöriger des 42-Jährigen beteiligten.

Den eintreffenden Polizeistreifen gelang es schließlich die Streithähne zu

trennen.

Während der Sachverhaltsaufnahme der Polizei drohte der 47-Jährigen seinem

Kontrahenten offenbar erneut.

Die Ermittlungen zu den Geschehnissen dauern an.

Stutensee – 32-Jähriger in Haft

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Montagabend in einer

Anschlussunterbringung für geflüchtete Personen in Stutensee-Blankenloch wurde

ein 32-jähriger indischer Staatsangehöriger vorläufig festgenommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der Beschuldigte zusammen mit einem bislang

unbekannten Begleiter gegen 20:30 Uhr einen 50-jährigen Bewohner der Unterkunft

mit einem Messer bedroht haben. Anschließend sollen die beiden Täter einen

weiteren in der Unterkunft wohnhaften Mann körperlich angegriffen und durch

Schläge und Tritte verletzt haben. Sodann sollen sie das Mobiltelefon sowie eine

Lautsprecherbox des Geschädigten an sich genommen haben.

Als ein Zeuge die Polizei verständigte, flüchteten die Männer. Die zügig

eingeleitete Fahndung der Polizei führte wenig später zur vorläufigen Festnahme

des 32-jährigen Tatverdächtigen, bei dem das mutmaßliche Raubgut aufgefunden

wurde.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde der Beschuldigte am Dienstag

dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Die Ermittlungen dauern an.