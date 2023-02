Wiesbaden: Die Polizei-News

Raub auf Kiosk gescheitert – Mutmaßlicher Räuber festgenommen, Wiesbaden, Schwalbacher Straße, 09.02.2023, 02.35 Uhr,

(pl)In der Schwalbacher Straße kam es in der Nacht zum Donnerstag zu einem

versuchten Raub auf einen Kiosk. Der mutmaßliche Täter konnte im Rahmen der

Fahndungsmaßnahmen von der Polizei festgenommen werden. Gegen 02.35 Uhr bedrohte

ein Mann den Mitarbeiter des Kiosks in der Schwalbacher Straße mit einem Messer

und forderte die Herausgabe des Bargelds. Ein vor Ort anwesender Taxifahrer

wurde auf die Situation aufmerksam und sprach den Räuber laut an, woraufhin

dieser unverrichteter Dinge in Richtung Faulbrunnenstraße davonrannte. Im Rahmen

der anschließenden Fahndungsmaßnahmen konnten die verständigten Polizeikräfte

den mutmaßlichen Räuber, einen 18-jährigen Wiesbadener, antreffen und

festnehmen. Der Fluchtvorgang wurde durch die Videoschutzanlage aufgezeichnet.

Der Festgenommene wurde zwecks weiterer Maßnahmen mit aufs Revier genommen und

ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Auseinandersetzung zwischen zwei Männern – Unbekannter von Kontrahenten mit Messer bedroht, Wiesbaden, Goebenstraße, 08.02.2023, 21.15 Uhr,

(pl)In der Goebenstraße kam es am Mittwochabend zu einer Auseinandersetzung

zwischen zwei Männern, bei der ein bislang unbekannter Mann von seinem

Kontrahenten mit einem Messer bedroht wurde. Mehrere Zeugen meldeten der Polizei

die Auseinandersetzung gegen 21.15 Uhr. Einer der Beteiligten soll währenddessen

ein Messer in der Hand gehalten und seinem Gegenüber hiermit gedroht haben. Beim

Eintreffen der unmittelbar entsandten Polizeistreifen war keine

Auseinandersetzung mehr im Gange und der mit dem Messer bedrohte Mann hatte sich

bereits von der Örtlichkeit entfernt. Die Polizeikräfte konnten jedoch den

mutmaßlichen Täter in der Nähe antreffen und festnehmen. Der 35-Jährige führte

bei seiner Festnahme kein Messer mit sich. Das Messer wurde dann aber im näheren

Umfeld aufgefunden und sichergestellt. Ein bei dem sich verbal aggressiv

verhaltenden Festgenommenen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von

knapp 1,5 Promille. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam

genommen. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem

Ablauf der Auseinandersetzung aufgenommen und bittet den bislang noch

unbekannten Mann sowie hinweisgebende Personen, sich unter der Telefonnummer

(0611) 345-2340 zu melden.

Zwei Personen mit Pfefferspray attackiert – Festnahme, Wiesbaden, Bleichstraße, 08.02.2023, 21.25 Uhr,

(pl)Am Mittwochabend wurden in der Bleichstraße zwei bislang noch unbekannte

Personen mit Pfefferspray attackiert. Der mutmaßliche Täter, ein 30-jähriger

Frankfurter, konnte von einer Streife der Verkehrspolizei der Stadt Wiesbaden

gestellt werden. Die Kräfte der Verkehrspolizei waren gegen 21.30 Uhr zufällig

auf den Vorfall aufmerksam geworden und hielten den 30-jährigen Tatverdächtigen

daraufhin bis zum Eintreffen der verständigten Polizeikräfte fest. Der

Festgenommene wurde von einer Streife des 1. Polizeireviers mit auf die

Dienststelle genommen und das Reizstoffsprühgerät sichergestellt. Der Vorfall

wurde durch die Videoschutzanlage aufgezeichnet. Das 1. Polizeirevier hat die

Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Ablauf des Vorfalls aufgenommen und

bittet die bislang noch unbekannten Geschädigten sowie hinweisgebende Personen,

sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 zu melden.

Einbruch in Geschäft,

Wiesbaden, Bleichstraße, 08.02.2023, 12.00 Uhr bis 15.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter brachen am Mittwoch in die Räumlichkeiten eines Geschäftes

in der Bleichstraße ein. Die Einbrecher verschafften sich zwischen 12.00 Uhr und

15.00 Uhr Zutritt ins Treppenhaus eines Mehrparteienhauses und öffneten dort

gewaltsam die Tür des Geschäftes. Bei dem Einbruch ließen die Täter ein Fahrrad

und einen E-Scooter mitgehen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei

unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Fenster von Kindertagesstätte hält Einbrechern stand, Mainz-Kostheim, Hauptstraße, 03.02.2023, 18.00 Uhr bis 07.02.2023, 18.00 Uhr,

(pl)Das Fenster einer Kindertagesstätte in der Hauptstraße in Kostheim hat

zwischen Freitagabend und Dienstagabend Einbruchsversuchen standgehalten.

Unbekannte hatten erfolglos versucht, das Fenster aufzuhebeln und daraufhin

unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier

unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Autodiebe zugange,

Taunusstein, Bleidenstadt, Lerchenweg, 07.02.2023, 22.00 Uhr bis 08.02.2023,

06.30 Uhr,

(pl)Autodiebe haben in der Nacht zum Mittwoch in Taunusstein-Bleidenstadt einen

im Lerchenweg abgestellten BMW X6 gestohlen. An dem schwarzen Fahrzeug waren

zuletzt die amtlichen Kennzeichen RÜD-CA 58 angebracht. Hinweise nimmt die Bad

Schwalbacher Polizei unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Schwarzes Pedelec gestohlen,

Taunusstein, Wehen, Seelbacher Weg, 24.01.2023, 15.00 Uhr bis 07.02.2023, 15.00

Uhr,

(pl)Ein schwarzes Pedelec von Jeep im Wert von rund 1.400 Euro stahlen Diebe

innerhalb der vergangenen zwei Wochen vom Grundstück eines Wohnhauses in

Taunusstein-Wehen. Zu dem Diebstahl kam es zwischen Dienstag, dem 24.01.2023,

und Dienstag, dem 07.02.2023, im Seelbacher Weg, wo das Fahrrad unter einem

Holzunterstand mit einem Schloss gesichert abgestellt war. Hinweise nimmt die

Bad Schwalbacher Polizei unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Pkw kommt von Fahrbahn ab,

Aarbergen, B54, Mittwoch, 08.02.2023, 16:00 Uhr

(sun)Am Nachmittag des Mittwochs kam es auf der B54 bei Aarbergen zu einer

Unfallflucht. Gegen 16:00 Uhr befuhr ein 40-jähriger Mann mit seinen grauen VW

Polo die B54 in Richtung Schießheim, als plötzlich ein entgegenkommender

silberner Mercedes von der Fahrbahn abkam und auf die Gegenseite geriet.

Aufgrund dessen musste der 40-Jährige ausweichen und fuhr gegen die sich auf der

rechten Seite befindliche Leitplanke. Die Fahrerin oder aber der Fahrer des

grauen Mercedes fuhr daraufhin jedoch einfach weiter, ohne den Pflichten eines

Unfallverursachers nachzugehen. Der am VW entstandene Schaden entspricht circa

800 Euro. Hinweise zu dem Unfall nimmt die Idsteiner Polizeistation unter der

Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Unfall mit zwei Verletzten,

Heidenrod, B260, Mittwoch, 08.02.2023, 15:35 Uhr

(sun)Am Mittwoch kollidierte ein Autofahrer beim Abbiegen mit einem anderen Pkw,

wobei zwei Personen verletzt und noch ein LKW beschädigt wurden. Um 15:35 Uhr

wollte der 31-jährige Fahrer eines weißen Ford auf die B260 in Richtung Nassau

abbiegen. Hierbei übersah der 31-Jährige allerdings einen grauen VW. Dies führte

zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei der VW noch gegen einen stehenden

LKW stieß. Der 63-jährige Fahrer, als auch der Beifahrer des weißen Ford,

mussten aufgrund von Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Der

Sachschaden beläuft sich auf circa 35.000 Euro.

Unfallflucht,

Hohenstein, Kreisstraße 687, Dienstag, 07.02.2023, 19:15 Uhr

(sun)Am Dienstagabend kam es bei Hohenstein zu einer Unfallflucht auf der

Kreisstraße 687. Gegen 19:15 Uhr befuhr eine 60-jährige Frau mit ihrem grauen

Tiguan die Kreisstraße in Richtung Hohenstein-Breithardt. Dabei kam ihr ein

anderes Fahrzeug entgegen, wobei im Vorbeifahren die Außenspiegel der beiden Pkw

miteinander kollidierten. Während die 60-jährige Frau anhielt, fuhr das von

einer unbekannten Person gefahrene Auto einfach weiter. Am Pkw der 60-Jährigen

ist ein Sachschaden von circa 650 Euro entstanden. Hinweise zu der Unfallflucht

nimmt die Idsteiner Polizeistation unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.