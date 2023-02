Mannheim, Friesenheimer Insel: Schwer verletzter Hund vor Tierheim angebunden

Mannheim (ots) – Dank zahlreicher Hinweise aus der Bevölkerung konnte die

ursprüngliche Besitzerin des Hundes ausfindig gemacht werden. In Rahmen der

weiteren Ermittlungen der Polizeihundestaffel erhärteten sich die

Verdachtsmomente gegen einen 27-jähriger Mann. Gegen diesen wird nun wegen

Verstoß gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.

Die Hündin hat sich wieder erholt und befindet sich derzeit auf einer

Pflegestelle. In den nächsten Wochen erfolgen noch weitere Untersuchungen und

Überprüfungen, so dass sie vielleicht zur Polizeihündin ausgebildet wird.

Vielen Dank für die zahlreichen Hinweise!

Mannheim: 27-Jähriger nach Verdacht des besonderen schweren Diebstahls und der Hehlerei auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim in Untersuchungshaft

Mannheim (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und

des Polizeipräsidiums Mannheim

Ein 27-jähriger Mann steht im dringenden Verdacht, im Zeitraum vom 05.11.2022

bis 06.02.2023 mehrere Fahrräder entwendet bzw. gewinnbringend zum Verkauf

angeboten zu haben.

Ab dem 06.11.2022 verwahrte der Tatverdächtige an der Wohnanschrift seiner

Mutter in Mannheim ein Mountainbike im Wert von 600 EUR, das kurz zuvor in der

Hochuferstraße in Mannheim entwendet worden war. Das Mountainbike soll der

Tatverdächtige für 170 EUR auf einer Online-Kleinanzeigenplattform zum Kauf

angeboten haben.

Am 23.11.2023 soll der Tatverdächtige in der Speyerer Straße in Mannheim ein

Fahrrad im Wert von 1.650 EUR entwendet haben, das er in der Folge bei einer

dritten Person in Mannheim verwahrte.

Am 06.02.2023 verwahrte der Angeschuldigte an seiner Anschrift in Mannheim zudem

ein Rennrad im Wert von 1.499 EUR. Das Rennrad war kurz zuvor aus einem

verschlossenen Kellerabteil eines Anwesens in der Abraham-Lincoln-Allee in

Mannheim entwendet worden. Der Tatverdächtige soll dieses auf einer

Online-Kleinanzeigenplattform für 450 EUR zum Kauf angeboten haben. Die

Eigentümerin des Fahrrads erkannte hier ihr entwendetes Fahrrad wieder, weshalb

dieses durch die Polizei sichergestellt und der 27-jährige Mann festgenommen

werden konnte.

Auch die anderen Fahrräder konnten durch die Polizei sichergestellt und wieder

an die Eigentümer ausgehändigt werden.

Der wohnsitzlose Tatverdächtige wurde am Dienstag, den 07.02.2023, der Haft- und

Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Diese erließ auf Antrag

der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl wegen Flucht- sowie

Verdunkelungsgefahr und setzte diesen in Vollzug. Im Anschluss wurde der Mann in

eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeireviers Käfertal

dauern an. Ob der 27-Jährige auch im ersten und dritten Fall (Rennrad und

Mountainbike) die Fahrräder entwendet hat oder nur als Hehlerware anbot, ist

ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

Mannheim, Innenstadt: Räuberischer Diebstahl endet in Haft

Mannheim (ots) – Am Dienstagabend kam es im Bereich der Planken zu einem

Ladendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft, bei welchem der Dieb mit der

entwendeten Jacke flüchten wollte. Als er durch den Ladendetektiv gestellt

werden sollte, wehrte er sich und trat dem Detektiv ans Bein und versuchte zu

flüchten. Einer hinzukommenden Streife des Polizeipräsidiums Mannheim gelang es,

den Mann festzunehmen, der mittlerweile in die N-Quadrate gerannt war. Während

der Festnahme und auch später auf dem Revier verhielt sich der Mann aggressiv

und renitent. Bei der Durchsuchung seiner Sachen wurde in seiner mitgeführten

Tüte eine weitere entwendete Jacke eines anderen Bekleidungsgeschäfts gefunden,

an dem noch das Sicherungsetikett hing. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf

ca. 200 EUR. Die Staatsanwaltschaft Mannheim beantragte aufgrund der

Gesamtumstände eine Haftprüfung bei dem Amtsgericht Mannheim. Am Mittwoch wurde

der Mann dem Haft- und Ermittlungsrichter vorgeführt. Als er hierzu aus der

Gewahrsamszelle des Gerichtes geholt werden sollte, biss er einem der beiden

Polizeibeamten in den Finger. Der Haft- und Ermittlungsrichter erließ

Haftbefehl, woraufhin der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt und der

Staatsanwaltschaft Mannheim dauern an.