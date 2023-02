Katze riskiert eines ihrer sieben Leben

Rülzheim

Gestern hielt eine abenteuerlustige Katze die Kräfte der Feuerwehr und Polizei in Atem. Die knapp einjährige Ausreißerin wollte hoch hinaus und kletterte auf einen Baum. Oben angekommen verließ sie dann der Mut. Nach einer Rettungsaktion aus der Baumkrone wurde sie der glücklichen Eigentümerin übergeben.

Versuchter Einbruchsdiebstahl

Germersheim

Unbekannte Täter brachen am 07.02.2023 den Lagerraum des Germerheimer Vereins in der Eugen-Sauer-Straße auf. Entwendet wurde nichts. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Germersheim pigermersheim@polizei.rlp.de oder 07274/9580.