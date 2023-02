Mülltonnenbrand

Worms – Am gestrigen Abend kam es in der Theodor-Heuss-Straße zum Brand

von mehreren Mülltonnen. Das Feuer war aus bislang ungeklärter Ursache gegen

18:30 Uhr ausgebrochen und konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Insgesamt

wurden 13 Mülltonnen beschädigt, die sich in einem eingezäunten Bereich

befanden. Die Ermittlungen wurden durch die anlässlich der Brandserie

eingerichtete Ermittlungsgruppe übernommen.

Wer zur Tatzeit in der Theodor-Heuss-Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht

hat, wird gebeten sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Einbruch in Wohnung

Worms – 07.02.2023, 17:30 – 21:00 Uhr – Am Dienstagabend sind unbekannte

Täter in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses in der Bacchusstraße

eingebrochen. Die Täter gelangten über das Gartentor zunächst auf das

Grundstück. Dort hebelten sie die Terrassentür auf und verschafften sich so

Zutritt. Anschließend durchwühlten die Einbrecher die Wohnung und entwendeten

nach ersten Erkenntnissen Schmuck sowie Bargeld im Wert von mehreren tausend

Euro.

Die Wormser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um

Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im Tatzeitraum in der Bacchusstraße

verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der

Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu

setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.