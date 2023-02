Polizeieinsatz in der Innenstadt

Am Mittwochvormittag (08.02.2023) drohte ein 47-Jähriger während eines Telefonates einer Mitarbeiterin des Arbeitsamtes, dass er in den nächsten Minuten vorbeikommen und Menschen angreifen wolle. Die Polizei Ludwigshafen suchte sofort mit starken Kräften im Innenstadtbereich nach dem Mann. Dabei konnte der Wohnsitzlose bislang weder am Arbeitsamt, noch an seinen bekannten Aufenthaltsorten oder sonst im Stadtgebiet angetroffen werden. Die bisher durchgeführten Ermittlungen ergaben keine Hinweise, dass der Mann seine Drohung tatsächlich auch umsetzen wollte. Die Ermittlungen der Polizei Ludwigshafen dauern an.

Berauscht und ohne Führerschein mit Cannabis an Bord

Für einen 20-Jährigen aus Ludwigshafen endete am Abend des 07.02.2023 die Autofahrt vorzeitig in der Rheingönheimer Straße. Der Fahrer gab im Rahmen einer Kontrolle an, keinen Führerschein zu besitzen und am Mittag Marihuana konsumiert zu haben. Nach einem positiven Urintest wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und ihm die Weiterfahrt untersagt. Bei der Durchsuchung des Autos konnten die Polizeikräfte außerdem rund 50 Gramm Marihuana und Haschisch auffinden. Der Fahrer muss sich nun wegen der berauschten Fahrt, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Darüber hinaus kann die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen und eine Führerscheinsperre anordnen. Auch der Fahrzeughalter muss sich wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Einbruch in Firmengelände

In den frühen Morgenstunden des 07.02.2023 brachen unbekannte Täter in ein Geschäftsanwesen im Dannstadter Weg in Ludwigshafen ein. Dort zapften sie mehrere Liter Kraftstoff aus einem LKW-Tank ab und entwendeten zwei hochwertige Arbeitsmaschinen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 5.000 Euro.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Dannstadter Weg beobachtet?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Fahrzeuge beschädigt – Zeugen gesucht

Zu zwei Fällen von Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen kam es am 06. und 07.02.2023 in Ludwigshafen. In der Zeit vom 06.02., 14 Uhr bis 07.02.2023, 7 Uhr, verunstaltete ein Unbekannter einen geparkten Transporter mit brauner Sprühfarbe in der Benckiserstraße. Am 07.02.2023, zwischen 16 Uhr und 21:45 Uhr, schlug eine ebenfalls nicht bekannte Person die Heckscheibe eines in einer Tiefgarage in der Heinigstraße geparkten Autos ein.

Wer hat eine der Taten beobachtet oder kann Hinweise geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Fahranfänger zu schnell unterwegs

Ein 18-jähriger Fahranfänger war am Dienstagabend (07.02.2023) im Brüsseler Ring wohl zu schnell unterwegs. Beim Abbiegen verlor er aufgrund zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte er mit einer Straßenlaterne. Das Auto des 18-Jährigen musste anschließend abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4000 Euro. Der 18-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt.

Feuer auf Balkon

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet heute (08.02.2023), gegen 1.30 Uhr, ein Balkon an einem Mehrfamilienhaus Am Koschatplatz in Brand. Das Feuer beschädigte auch ein Teil der Hausfassade. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.