Taser-Einsatz – 40-Jähriger leistet Widerstand

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Ein 40-Jähriger randalierte am Sonntagabend (05.02.2023) in einer Tankstelle in der Wegelnburgstraße. Dabei beleidigte er Passanten und schlug gegen die Tankstelleneinrichtungen. Als die Polizei erschien, wollte er sich nicht beruhigen lassen und schlug weiterhin wild um sich.

Anweisungen der Polizeibeamten ignorierte er. Die Polizei musste schließlich den Taser einsetzen, um ihn letztendlich fesseln zu können. Der 40-Jährige stand vermutlich und Alkohol- und Drogeneinfluss. Dem Randalierer wurde anschließend eine Blutprobe in einer Polizeidienststelle entnommen.

Zug verpasst – Randalierer muss von Mutter abgeholt werden

Ludwigshafen (ots) – Ein 16-Jähriger verpasste am Sonntagvormittag (05.02.2023) seinen Zug in Ludwigshafen. Das machte ihn so wütend, dass er direkt zu einem Stellwerk der Deutschen Bahn ging und die Mitarbeitenden dort zur Rede stellen wollte. Da er nicht in das Gebäude gelassen wurde, trat er den Außenspiegel eines Firmenfahrzeugs ab. Die Mitarbeitenden verständigten daraufhin die Polizei.

Selbst die Polizeibeamten konnten den Jugendlichen nicht beruhigen. Er verhielt sich weiterhin aggressiv und wollte sich weiterhin bei der Bahn beschweren. Der 16-Jährige wurde im Anschluss zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo er von seiner Mutter abgeholt wurde. Er muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

Kurve geschnitten und geflüchtet – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) Ein bislang unbekannter Mercedes schnitt am Sonntag 05.02.2023 gegen 15.35 Uhr, in der Wollstraße in einer Linkskurve eine 36-jährige Seat-Fahrerin Anschließend flüchtete der schwarze Mercedes. Am Seat entstand ein Sachschaden in Höhe von 750 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Autoscheiben eingeschlagen – Wer hat etwas beobachtet?

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Insgesamt 4 Autos wurden am Sonntag 05.02.2023 zwischen 24-10 Uhr in der Schanzstraße/Nähe Welserstraße durch eine unbekannte Person beschädigt. Diese hatte bei allen 4 Fahrzeugen jeweils eine Autoscheibe eingeschlagen. Entwendet wurde aus den PKWs nichts. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 bittet Personen, die die Sachbeschädigung beobachtet haben oder Hinweise geben können, sich zu melden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Achtung vor Trickdiebstahl

Ludwigshafen-Pfingstweide (ots) – Die Hilfsbereitschaft eines 81-Jährigen aus der Pfingstweide nutzte am Samstag 04.02.2023 gegen 20 Uhr, eine bislang unbekannte blonde Frau. Sie fragte den Senioren, ob er ihr Geld wechseln könne. Unter diesem Vorwand gelang es der Frau, die zum Tatzeitpunkt schwarze Kleidung trug, in die Wohnung zu kommen und Schmuck und Bargeld zu erbeuten. Insgesamt entstand ein Sachschaden in niedriger 4-stelliger Höhe.

Trickdiebstahl in Wohnungen ist ein Phänomen, von der fast ausschließlich ältere Menschen betroffen sind. Unter Vortäuschen von Notlagen, einer offiziellen Funktion oder Vortäuschen einer persönlichen Beziehung zum Opfer versuchen die Täter sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Hierbei werden skrupellos und zielgerichtet das Alter, die Gebrechlichkeit und die Gutgläubigkeit des Opfers ausgenutzt.

Bedenken Sie, dass Tricktäter erfinderisch und schauspielerisch begabt sind. Sie reagieren schnell und denken sich immer neue Taktiken aus, um ihr Ziel zu erreichen. Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Trickdiebstahl zu schützen:

-Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche zunächst nicht erkennen. -Gehen sie keinesfalls auf telefonische Geldforderungen oder noch so inständige Bitten ein. -Rufen Sie Verwandte an, um die Echtheit des Anrufers abzuklären. -Reden Sie mit Personen Ihres Vertrauens über den Anruf. -Geben Sie kein Geld in fremde Hände. -Notieren Sie sich die Telefonnummer des Anrufers, wenn Sie in Ihrem Telefon angezeigt wird. -Melden Sie einen solchen Anruf direkt der Polizei.

Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de. Unsere Präventionsexperten informieren unter Tel: 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel.: 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Zettel nach Unfall reicht nicht

Ludwigshafen (ots) – Am 05.02.2023 gegen 05 Uhr, touchierte ein 37-Jähriger im Albert-Haueisen-Ring beim Vorbeifahren zwei parkende Autos und beschädigte diese. Insgesamt entstand dabei ein Sachschaden von mehr als 10.000 Euro. An den Autos hinterließ der Mann eine Nachricht mit seinen Kontaktdaten.

Nachdem sich bis zum Mittag niemand bei ihm gemeldet hatte, kehrte er zum Unfallort zurück, um an den umliegenden Häusern zu klingeln und nach den Eigentümern der Fahrzeuge zu suchen. In der Zwischenzeit hatte jedoch einer der Halter bereits die Polizei über den Unfall informiert. Der 37-Jährige wird nun mit einer Anzeige wegen Fahrerflucht rechnen müssen.

Immer wieder kommt es vor, dass Verkehrsteilnehmende, die einen Unfall verursacht haben, lediglich ihre Kontaktdaten an beschädigten Fahrzeugen hinterlassen. Sie scheinen dabei nicht zu wissen: Dieses Vorgehen stellt eine Fahrerflucht dar und ist damit eine Straftat.

Wir appellieren daher: Wenn Sie einen Unfall verursacht haben, rufen Sie immer die Polizei. Wir werden den Sachverhalt aufnehmen und im Bedarfsfall den Halter oder die Halterin des anderen Fahrzeugs informieren.