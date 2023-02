Gasausströmung im Kiefernweg

Speyer (TT) – Bei Bauarbeiten wurde eine Erdgasleitung beschädigt, was zu einer Ausströmung führte. Die Feuerwehr sicherte sofort den betroffenen Bereich ab, stellte den Brandschutz sicher und führte Messungen durch.

Vorsorglich mussten mehrere Wohnhäuser geräumt werden. Die Anwohner werden derzeit durch die Schnelleinsatzgruppen des Speyerer Katastrophenschutzes betreut. Die Stadtwerke Speyer sind vor Ort und kümmern sich um eine schnellstmögliche Entstörung.

Da die Spaldinger Straße momentan ohnehin voll gesperrt war und entlang des Kiefernwegs aktuell überall gearbeitet wird, gab es praktisch keine spürbaren Einschränkungen für den fließenden Verkehr.

Streitigkeiten enden in Körperverletzung

Speyer (ots) – Am 05.02.2023 gegen 02:15 Uhr befanden sich in der Obere Langgasse ein 27- und ein 29-jähriger Mann, sowie dessen 26-jährige Freundin. Zwischen den Männern kam es zu einem laustarken Streit, in dessen Verlauf der 27-Jährige dem 29-Jährigen ein „Schobbeglas“ gegen den Kopf schlug. Alle beteiligten Personen standen erheblich unter Alkoholeinfluss.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 27-Jährigen einen Wert von 2.08 Promille, bei dem 29-Jährigen einen Wert von 2.01 Promille. Der 27-Jährige wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Geschädigte erlitt eine leichte Verletzung im Bereich des Ohres.

Ladendiebin beim Diebstahl erwischt

Speyer (ots) – Am 03.02.2023 gegen 13:27 Uhr entwendete eine 50-jährige Frau in einem Supermarkt in der Iggelheimer Straße Waren im Gesamtwert von ca. 31 Euro. Die Frau hielt sich ca. zwei Stunden im Markt auf und nahm eine Vielzahl von Produkten an sich und verstaute diese in einer mitgeführten Tasche, ihrer Jackentasche und schmückte ihren Körper damit, indem sie ihre Haare mit Haargummis frisierte. Anschließend passierte sie den Kassenbereich ohne die Ware zu bezahlen.

Die dortige Ladendetektivin sprach die Frau auf den Diebstahl an und diese händigte die entwendeten Waren aus. Die Dame hatte bereits wegen vorangegangener Taten ein Hausverbot in dem Supermarkt. Bei der Personendurchsuchung durch die Polizei konnten diverse Betäubungsmittel aufgefunden werden.

Außerdem stellten die Beamten im Rahmen der Ermittlungen fest, dass die 50-Jährige aufgrund eines Haftbefehls einem Richter vorzuführen ist. Daher wurde sie zunächst dem Gewahrsam der Polizei zugeführt. Die Frau erwarten nun mehrere Anzeigen ua. wegen Diebstahl und Hausfriedensbruch.

Festnahme nach Einbruch in Apotheke

Speyer (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden zwei tatverdächtige Jugendliche nach einem Einbruch in eine Apotheke im Falkenweg in Speyer vorläufig festgenommen. Am 03.02.2023, um 03:36 Uhr, meldete eine Anwohnerin ein lautes Klirren einer Scheibe in ihrer Wohnortnähe. Die Örtlichkeit wurde umgehend mit starken Kräften der Polizei aufgesucht.

Dort stellten die Beamten fest, dass eine Scheibe zur Apotheke mit einem Gullydeckel eingeworfen und der Innenbereich augenscheinlich durchwühlt wurde.

Im Rahmen einer Fahndung konnten die flüchtigen Tatverdächtigen, ein 16- und ein 17-Jähriger, bei einer Kontrolle eines Taxis durch Polizeikräfte festgestellt werden. Bei der anschließenden Personendurchsuchung fanden die Beamten neben einem Messer, einem Pfefferspray auch einen hohen 3-stelligen Bargeldbetrag in Scheinen, mehreren Münzrollen, sowie Medikamentenrezepte.

Ein Augenzeuge beobachtete die Jugendlichen und brachte die Beamten zudem zu einem nahegelegenen Versteck, an welchem die Tatverdächtigen weiteres Diebesgut gelagert hatten. Dort fanden die Polizisten weitere Münzrollen, einen Rucksack mit Bolzenschneider, Handschuhe und weitere Rezepte.

Die beiden Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen. Auf der Dienststelle wurde ihnen eine Blutprobe entnommen und deren Mobiltelefone sichergestellt. Mangels Haftgründe wurden die Beschuldigten anschließend auf freien Fuß gesetzt. Außerdem wurde ihm Rahmen der weiteren Ermittlungen ein Durchsuchungsbeschluss erlassen und umgesetzt.

Ob die beiden Tatverdächtigen für weitere Einbrüche im Stadtgebiet Speyer verantwortlich sein könnten, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Polizei.

Ladendieb kann durch Zeugen an der Flucht gehindert werden

Speyer (ots) – Am Donnerstag 02.02.2023 gegen 15:00 Uhr konnte ein 53-jähriger Mann durch einen bislang unbekannten Zeugen beobachtet werden, wie er den Kassenbereich eines Supermarktes in der Iggelheimer Straße verlassen wollte, ohne alle Waren bezahlt zu haben. Der unbekannte Zeuge sprach den Tatverdächtigen deshalb im Bereich der Kasse an. Der 53-Jährige flüchtete in Richtung Parkplatz.

Dort konnte er durch mehrere Zeugen an der Flucht gehindert werden. Auf dem Parkplatz kam es dabei kurzzeitig zu einem Gerangel. Verletzt wurde niemand. Der Mann händigte im Markt 8 Packungen Butter aus, welche er in der Jackentasche verstaut hatte.

Der oben genannte unbekannte Zeuge wird gebeten, sich unter Tel: 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.