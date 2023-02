Gewaltvideo aufgetaucht – Suche nach Geschädigtem

Mainz-Altstadt (ots) – Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens des Sachgebiets für Jugendkriminalität der Mainzer Polizei, erlangten die Ermittler Kenntnis über ein Video, auf dem eine Gewaltszene zu sehen ist. Auf dem Video ist zu sehen wie ein junger Mann mit Anlauf einem bislang unbekannten Mann mit gestrecktem Bein, hinterlistig in den Rücken springt. Nachdem der Mann zu Boden gefallen ist, rennt der junge Mann davon.

Während der Tat wird der junge Mann von einem zweiten Täter offenbar noch angefeuert. Auf dem Video ist zur erkennen, dass sich die Szene auf dem Gutenbergplatz, in unmittelbarer Nähe zum Gutenbergdenkmal abgespielt haben muss. Als Tatzeit kommt ein Nachmittag oder Abend in der ersten Juli Woche des vergangenen Jahres in Betracht.

Im Zuge weiterer Ermittlungen konnte der Täter identifiziert werden. Es handelt sich hierbei um einen 14-jährigen Jugendlichen. Unbekannt ist aber bislang der Mann, der zu Boden getreten wurde.

Der Geschädigte dürfte ca. 40-50 Jahre alt sein, ca. 180 cm groß, hatte dunkle längere Haare und einen dunklen Vollbart. Er war komplett dunkel gekleidet und trug eine Einkaufstasche bei sich.

Die Ermittler des Sachgebiets für Jugendkriminalität suchen nun nach dem Geschädigten oder weiteren Zeugen und bitten diese sich telefonisch unter Tel: 06131/5861042 oder auch per E-Mail unter pdmainz.hdr@polizei.rlp.de an die Polizei zu wenden.

Haftbefehl am Hauptbahnhof Mainz vollstreckt

Mainz-Hbf (ots) – Am 05.02.2023 wurde ein 23-jähriger Somali am Hauptbahnhof polizeilich kontrolliert. Dabei wurde ein bestehender Haftbefehl des AG Mainz wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt. Der Polizeipflichtige wurde hiernach zu einer Geldstrafe in Höhe von 900 EUR verurteilt.

Da er diese nicht aufbringen konnte, musste er die fällige Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen in der JVA Rohrbach antreten. Weiterhin bestanden gegen den Polizeipflichtigen zwei weitere Aufenthaltsermittlungen der Staatsanwaltschaften Mainz und Frankfurt am Main wegen des „Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte“ sowie des „Erschleichens von Leistungen“.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Einbrecher schlagen Fenster ein

Mainz-Gonsenheim (ots) – Mit einem Stein schlugen die bislang unbekannten Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag 05.02.2023 mehrere Fenster eines Einfamilienhauses in Gonsenheim ein und entwendeten Wertgegenstände. Die Täter gelangten nach aktuellem Ermittlungsstand mit Hilfe einer Leiter an ein Fenster im ersten Stock des Hauses in der Luisenstraße. Dieses schlugen sie mittels eines Steines ein.

Nachdem es ihnen nicht gelang das Fenster weit genug zu öffnen, begaben sich die Täter zur gegenüberliegenden Seite des Hauses. Dort montierten sie zunächst einen Bewegungsmelder ab und schlugen erneut ein Fenster ein. Diesmal gelang ihnen der Einstieg in das Einfamilienhaus. Die Täter durchsuchten den ersten Stock des Hauses nach Wertgegenständen und entwendeten letztendlich mehrere Uhren.

Nach der Tatausführung flüchteten die Täter durch das eingeschlagene Fenster. Die Mainzer Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert und ermittelt in dem Fall. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.