Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit Falschfahrer auf der A5

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Gegen 11:18 Uhr meldeten mehrere

Verkehrsteilnehmer einen Falschfahrer auf der BAB 5. Nach jetzigem

Ermittlungsstand ist der Fahrer eines PKW´s in falscher Fahrtrichtung auf die

Fahrbahn in Richtung Darmstadt aufgefahren. Nach ca. 200 Metern bemerkte er

offenbar seinen Fehler und versuchte sein Fahrzeug zu wenden. Hierbei kam es zu

einem Zusammenstoß mit einem zweiten PKW der nicht mehr rechtzeitig ausweichen

konnte. Durch den starken Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge komplett zerstört.

Das Trümmerfeld des Unfalls verteilt sich auf ca. 200 Meter. Der

Unfallverursachende Fahrer wurde mit Brustverletzungen in ein Krankenhaus

eingeliefert. Die beiden Insassen des zweiten Fahrzeugs wurden schwer verletzt.

Bei der Beifahrerin, die von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden

musste besteht nach jetzigem Kenntnisstand Lebensgefahr. Der Rettungsdienst ,

Feuerwehr und Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Kurzfristig wurde

die BAB 5 auch in Fahrtrichtung Süden für die Rettungskräfte gesperrt. Unter

anderem war auch ein Hubschrauber des Rettungsdienstes im Einsatz. Die Sperrung

der Fahrbahn in Richtung Norden dauert momentan noch an, da zur Unterstützung

der Polizei ein Gutachter noch hinzugezogen wird.

BAB 5, AS Walldorf , Rhein-Neckar.Kreis: Rotlicht der Lichtzeichenanlage missachtet, Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

B 291, BAB5 AS Walldorf (ots) – Am Samstagabend gegen 18.55 Uhr ereignete sich

an der Anschlussstelle Walldorf auf die BAB 5 in Fahrtrichtung Karlsruhe ein

Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Die Fahrzeugführerin eines Pkw

missachtete das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage, wodurch es zu einem

Zusammenstoße mit einem bevorrechtigten Pkw kam. Durch den wuchtigen

Zusammenstoß der beiden Kraftfahrzeuge wurde die unfallverursachende

Fahrzeugführerin, ihr 9-jähriges im Pkw mitfahrendes Kind sowie der Geschädigte

Pkw-Lenker nicht unerheblich verletzt. Die Verletzten wurden in umliegende

Krankenhäuser eingeliefert. Die Autos der Unfallbeteiligten mussten abgeschleppt

werden, es entstand ein Sachschaden von mehrerern zehntausend Euro.

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus – Zeugen gesucht

Altlußheim (ots) – Am Samstagabend, in der Zeit von 18.00 bis 22.15 Uhr, nutzten

ein oder mehrere Unbekannte die Abwesenheit der Bewohner aus und brachen in ein

Einfamilienhaus in Altlußheim ein. Der oder die Täter hebelten hierzu die im

Erdgeschoss befindliche Terrassentür, eines im Bereich des Kirchfeldrings

befindlichen Anwesens, auf und verschafften so Zutritt. Nach bisherigen

Erkenntnissen wurden Wertgegenstände und Bargeld im Wert von mehreren tausend

Euro entwendet. An der Terrassentür entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe

von ca. 400,- Euro. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Ermittlungsgruppe

Eigentum geführt. Zeugen und/oder Anwohner, die zur fraglichen Zeit verdächtige

Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier

Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg,

Tel.: 0621/174-4444, aufzunehmen.

Dossenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Nach Einbruch Baumaschinen entwendet – Zeugenaufruf

Dossenheim (ots) – In der Zeit von Donnerstag auf Freitag kam es in Dossenheim

auf einer Baustelle im Bereich der Straße „Im breiten Wingert“ zu einem Einbruch

in einen Baucontainer. Hierbei wurden durch den oder die unbekannten Täter

diverse Baumaschinen im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Das

Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche

Angaben zu dem oder den Tätern, evtl. auffälligen Fahrzeugen, oder Hinweise zur

Tat geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Heidelberg-Nord,

unter Tel.: 06221-45690 zu melden.

Schönau / Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht nach Trunkenheitsfahrt ohne Führerschein

Schönau (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es auf der L535 im

Bereich des Industriegebietes zu einem Unfall. Vor Ort stellten die eingesetzten

Streifen einen völlig zerstörten Citroen mittig auf der L535 stehend fest. Von

dem Fahrer fehlte jede Spur. Nach kurzer Fahndung konnte der 44-jährige Fahrer

in Schönau angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Aufgrund einer

blutigen Handverletzung wurde ein RTW hinzugezogen und der Fahrer in ein

Krankenhaus verbracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp einem

Promille, eine Blutprobe wurde erhoben. Im weiteren Verlauf konnte festgestellt

werden, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und

sein Fahrzeug keine gültige Haftpflichtversicherung hat. Zur Ausleuchtung der

Unfallstelle und Reinigung der Fahrbahn war die Feuerwehr Schönau mit 3

Fahrzeugen und 18 Feuerwehrleuten über mehrere Stunden eingesetzt. Durch den

Unfall entstand an dem Fahrzeug ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von

ca. 5.000 Euro.

Hockenheim: Unfallflucht auf dem Gelände eines Supermarktes – Zeugen gesucht

Hockenheim (ots) – Am Freitagmittag gegen 14:30 Uhr beschädigte ein bislang

Unbekannter beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Mercedes vor dem

Haupteingang eines Discounters in der Lußheimer Straße. Der Unfallverursacher

entfernte sich trotz eines deutlich sichtbaren Schadens. An dem Mercedes

entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Zeugen, die sachdienliche

Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim zuständigen Polizeirevier

Hockenheim unter 06205/28600 zu melden.

Reichartshausen/Rhein-Neckar-Kreis: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L532

Reichartshausen (ots) – Am Freitagnachmittag gegen 16:30 Uhr ereignete sich auf

der L532 Höhe Reichartshausen ein schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Die

39-jährige Unfallverursacherin befuhr mit ihrem Auto den Weinweg aus Richtung

Haag kommend in Richtung Reichartshausen. An der Kreuzung L532 / Weinweg /

Hauptstraße missachtete sie die Vorfahrt des auf der L532 fahrenden Autofahrers,

welcher mit seinem Opel Vivaro von Lobbach kommend in Richtung Aglasterhausen

unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge in das angrenzende Feld

geschleudert. Der Opel Vivaro kam auf dem Dach zum Liegen, der 46-jährige Fahrer

wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt in ein Krankenhaus

verbracht. Die Unfallverursacherin war nach jetzigem Stand der Ermittlungen

nicht angeschnallt und erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Der

5-jährige Sohn, welcher sich ebenfalls im PKW befand, erlitt eine

Gehirnerschütterung und wurde zur Überwachung in ein Krankenhaus verbracht. Bei

beiden Fahrzeugen kam es zu einem Totalschaden. An dem Opel entstand ein Schaden

von ca. 15.000 Euro und am Hyundai ein Schaden von etwa 20.000 Euro. Ein

Unfallsachverständiger wurde eingeschaltet, die Unfallaufnahme erfolgte durch

den Verkehrsdienst Heidelberg. Die L532 blieb bis ca. 23 Uhr gesperrt.