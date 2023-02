MA-Neckarau: Unbekannter legt Giftköder für Hunde aus, Kinderspielplatz in der Nähe.

Mannheim (ots) – Am Samstagabend gegen 20.20 Uhr begab sich eine Spaziergängerin

zum Polizeirevier Mannheim-Neckarau. Sie teilte den im Revier befindlichen

Polizeibeamten mit, dass sie auf der Grünfläche in der Wingertstraße /

Sedanstraße, beim Gassi gehen mit ihrem Hund, vermutlich mehrere Giftköder

aufgefunden und eingesammelt habe. Die Giftköder lagen in der Nähe des dort

befindlichen und gut frequentierten Kinderspielplatzes. Die Giftköder wurden in

Augenschein genommen, wodurch der Verdacht der Spaziergängerin verifiziert

werden konnte. Der Fundort, insbesondere der Spielplatz, wurde durch die

verständigten Polizeibeamten nach weiteren Giftködern abgesucht. Es konnten

keine Giftköder mehr aufgefunden werden. Zu einem Schadenseintritt kam es nach

bisherigen Erkenntnissen nicht. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen,

welche Hinweise zum Tatgeschehen mitteilen können, werden gebeten sich mit dem

Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Telefonnummer 0621/833970 in

Verbindung zu setzen.