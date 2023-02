Heidelberg: Gans schön gefährlich

Heidelberg (ots) – In der Nacht zum Samstag wurden durch Verkehrsteilnehmer eine

Schar Gänse auf der B37 Höhe Iqbal-Ufer / Schurmanstraße gemeldet. Etwa 40-50

Vögel überquerten zu Fuß, in einer Seelenruhe, die Straße nach Lust und Laune,

um auf den Wiesen der jeweiligen Straßenseite zu grasen. Die entsandte Streife

versuchte zu zweit die Schar renitenter Vögel über die Straße zum nahegelegenen

Neckar zu bewegen, was den Beamten nur mit mäßigem Erfolg gelang. Durch das

Hinzuziehen einer weiteren Polizeistreife und unter Androhung unmittelbaren

Zwangs, konnten die gefiederten „Verkehrsgefährder“ zum sicheren Wasser

begleitet werden. Bereits einige Stunden zuvor, waren Beamte an selber

Örtlichkeit eingesetzt, um die Gänseschar von der Straße zu entfernen.

Heidelberg, B 535: Fracht verloren, Pkw beschädigt – Wer kann Hinweise geben?

Heidelberg (ots) – Am 03.02.23 gegen 13:00 Uhr übersah ein Fahrzeugführer auf

der B535 von Heidelberg in Fahrtrichtung Schwetzingen, auf Höhe

Verzögerungsstreifen zur A5 Frankfurt/Mannheim, einen auf der Fahrbahn liegenden

Holzscheit (ca. 10cm x 10cm x 35cm). Hierdurch wurde an seinem Pkw die

Unterbodenverkleidung beschädigt und die Ölwanne aufgerissen. Der Schaden

beläuft sich auf ca. 3000 EUR. Auch verteilten sich auf eine Länge von ca. 120 m

mehrere größere Ölflecke.

Aufgrund der Gesamtumstände ist davon auszugehen, dass ein bislang unbekannter

Fahrzeugführer seine Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert hatte und hierdurch

ein Holzscheit auf die Fahrbahn fiel.

Die Reinigung der ca. 100m langen Ölspur durch eine Fachfirma, wurde durch die

Polizei veranlasst.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen und ist nun

auf der Suche nach weiteren eventuelle Geschädigten und Zeugen, welche Angaben

zu dem bislang unbekannten Fahrzeugführer, oder seiner verlorenen Ladung machen

können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Heidelberg-Süd unter Tel.: 06221 3418-0

entgegen.

Heidelberg/Bergheim: E-Scooter Fahrer mit 2,06 Promille unterwegs

Heidelberg (ots) – Am Sonntagmorgen, gegen 04.00 Uhr, unterzog eine Streife des

Polizeireviers Heidelberg-Mitte einen 48-jähriger E-Scooter Fahrer, der die

Sophienstraße in leichten Schlangenlinien befuhr. Im Verlauf der Kontrolle

bemerkten die Beamten bei dem Mann, dass dieser nach Alkohol roch. Ein

Atemalkoholtest förderte einen Atemalkoholwert von 2,06 Promille zu Tage. Dem

23-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein verblieb bei

den Akten. Er sieht sich nun einer Anzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr

entgegen.