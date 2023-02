Kaiserslautern – Wünschen Sie sich mehr Kontakt zu anderen Menschen? Tauschen Sie sich gerne bei einem gemeinsamen Essen mit anderen aus und würden dabei gerne etwas mehr über andere Kulturen erfahren? Dann sind Sie beim integrativen generationsübergreifenden Kochtreff der Malteser in Kaiserslautern genau richtig.

Das „Kochevent“ findet monatlich in der Malteser-Dienststelle in der Mainzer Straße 25 statt. Das gemeinsame Angebot der Integration und der Seniorenhilfe Kaiserslautern bringt ältere Menschen und Ehrenamtliche unterschiedlicher Kulturen miteinander in Kontakt und fördert die Integration.

Für den 15.02.2023, um 15.00 Uhr stehen „Shawerma“, „Fatta”, „Baqllawa” und „Fattoush”, eine Zusammenstellung syrischer Gerichte auf der Speisekarte.

„Es ist ein sehr fruchtbarer interkultureller, generationsübergreifenden Austausch, der den Blick über den Tellerrand fördert.“

erzählt Michelle Sturgis-Kratz, Leiterin der Malteser Integration in Kaiserslautern.

„Jeder kann seine Erfahrungen beim Kochen und Backen an den anderen weitergeben.“ Auch für neue Ideen ist man immer offen, versichert Carmen Nebling, von den Maltesern in Kaiserslautern.

Interessenten sind zu diesem Malteser Angebot herzlichst willkommen.

Weitere Informationen und Anmeldungen:

Malteser Hilfsdienst e.V. Kaiserslautern

Michelle-Sturgis-Kratz, Leiterin Integration

Tel. 0151 295 039 45

Mail: Michelle.Sturgis-Kratz@malteser.org