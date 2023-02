Gestohlene Geldbeutel gefunden

Kaiserslautern – In Tüten eingewickelte Geldbörsen haben Mitarbeiter einer

Gartenbau-Firma am Dienstagnachmittag am Davenportplatz gefunden. Die beiden

Tüten mit jeweils einer Geldbörse darin lagen etwas versteckt in einer Hecke.

Ein Firmenverantwortlicher brachte die Fundstücke zur Polizei. Recherchen

ergaben, dass die Geldbeutel ihren rechtmäßigen Eigentümern gestohlen worden

waren und die „Beute“ daraus teilweise für weitere Taten eingesetzt wurde.

Die Ermittlungen laufen. Zeugen, die gesehen haben, wer die Tüten in der Hecke

am Davenportplatz „entsorgte“, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

Betrunkenen Radler vom Fahren abgehalten

Kaiserslautern – Sozusagen im „letzten Moment“ hat eine Polizeistreife am

Dienstagabend einen Mann davon abgehalten, in sturzbetrunkenem Zustand Fahrrad

zu fahren. Die Beamten wurden gegen 20 Uhr in der Pirmasenser Straße auf den

52-Jährigen aufmerksam, weil er stark torkelte und gleichzeitig versuchte, auf

sein Fahrrad zu steigen.

Als sie ihn kontrollierten stellten die Polizisten bei dem 52-Jährigen

intensiven Atemalkoholgeruch sowie eine ziemlich „verwaschene“ Aussprache fest.

Ihm wurde deshalb der Fahrtantritt untersagt und das Fahrrad vorsorglich

sichergestellt. Da sich der Mann kaum noch auf den Beinen halten konnte, brachte

die Streife ihn nach Hause. |cri

Mit Anlauf Spiegel abgetreten

Kaiserslautern – Mit Anlauf hat ein unbekannter Mann am Dienstagmittag im

Bereich Werkstättestraße/Parkstraße gegen die Außenspiegel mehrerer Autos

getreten. Ein Zeuge hatte den Täter gegen 12.30 Uhr beobachtet und die Polizei

verständigt. Trotz einer sofortigen Suche in der Umgebung wurde der

Verantwortliche nicht mehr entdeckt. Betroffen waren ein Honda Civic, ein

Mitsubishi ASX sowie ein Opel Astra, die ordnungsgemäß geparkt waren.

Nach der Tat lief der Unbekannte einfach weiter. Von ihm liegt folgende

Beschreibung vor: ungefähr 20 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und schlaksige

Statur. Dem Äußeren nach zu urteilen, könnte der Mann nordafrikanischer Herkunft

sein. Bekleidet war er mit Jeans und einem weißen Kapuzenpullover.

Die Polizeiinspektion 2 ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um weitere

Hinweise: Wem ist der beschriebene Täter vor oder nach seinem „Ausraster“ in der

Werkstättestraße aufgefallen? Wer kann Hinweise auf seine weitere Fluchtrichtung

oder seinen üblichen Aufenthaltsort geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der

Nummer 0631 369-2250 zu melden. |cri

Unfall beim Spurwechsel

Kaiserslautern – Bei einem Unfall am Montagabend in der Donnersbergstraße

ist ein 17-jähriger Mofa-Fahrer leicht verletzt worden. Ein 22-jähriger

Autofahrer fuhr in Richtung Barbarossastraße. Beim Spurwechsel auf die rechte

Fahrbahn übersah er den dort fahrenden 17-Jährigen. Um einen Zusammenstoß zu

vermeiden, bremste der Jugendliche mit seinem Mofa stark ab. Dabei stürzte er

und zog sich Schürfwunden zu. Eine medizinische Behandlung war nicht nötig. Am

Mofa entstand leichter Sachschaden. |elz

Kontrollfund deckt Diebstahl auf

Kaiserslautern – Durch einen eher zufälligen Fund bei einer

Personenkontrolle ist am Dienstag ein Diebstahl im Stadtgebiet aufgeflogen.

Polizeibeamte hatten vor ein paar Tagen in der Friedenstraße einen 32-Jährigen

überprüft, der ihnen während einer Streife aufgefallen war. In der Jackentasche

des Mannes entdeckten die Polizisten eine Tankkarte, auf der ein fremder Name

sowie ein Firmenname standen. Darauf angesprochen, konnte der 32-Jährige keine

plausiblen Angaben zum Eigentümer der Tankkarte machen, oder erklären, wie er in

den Besitz der Karte kam. Das „Fundstück“ wurde deshalb bis zur Klärung der

genauen Eigentumsverhältnisse sichergestellt.

Die Recherchen in den folgenden Tagen führten die Beamten nun zu einer

Anwohnerin im weiteren Straßenverlauf. Sie bestätigte, dass es sich um ihre

Tankkarte handelt und sie diese normalerweise in ihrem Pkw aufbewahrt. Dass sie

verschwunden war, hatte die Frau noch gar nicht bemerkt.

Durch die Fragen der Polizisten erinnerte sich die 54-Jährige daran, dass ihr

vergangene Woche aufgefallen war, dass im Innenraum ihres Autos das

Handschuhfach offenstand und einen durchwühlten Eindruck machte. Sie hatte

jedoch ihren Mann „verdächtigt“, etwas gesucht zu haben.

Die Tankkarte wurde der Frau wieder übergeben. Eine Überprüfung ergab, dass es

in der Zwischenzeit keine unberechtigten Abbuchungen gab.

Gegen den unrechtmäßigen „Zwischenbesitzer“ der Karte wird nun wegen

Diebstahls-Verdacht ermittelt. Da bei der Personenkontrolle auch eine

Heroinspritze bei dem 32-Jährigen gefunden wurde, muss er auch mit einer Anzeige

wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen. |cri

Folgenreicher Geschwindigkeitsverstoß

Kreis Kaiserslautern – Zu schnelles Fahren ist einer 40-jährigen Frau zum

Verhängnis geworden. Sie war im November auf der B270 mit dem BMW einer

58-jährigen Bekannten geblitzt worden. Im Rahmen der Fahrerermittlung suchten

die Polizeibeamten am Montag die 58-Jährige auf. Sie bestätigte, dass es sich

bei der Fahrerin um die 40-Jährige handelte. Eine Überprüfung ergab, dass die

Fahrerin keinen Führerschein besitzt. Auf der Rückfahrt zur Dienststelle kam den

Beamten die 40-Jährige in dem BMW entgegen. Sie wurde einer Verkehrskontrolle

unterzogen. Dabei zeigte sie drogentypische Ausfallerscheinungen. Ein Urintest

fiel positiv bei den Stoffgruppen THC, Amphetamin und Opiate aus. Die Frau

musste deshalb mit auf die Dienststelle kommen, wo ihr eine Blutprobe entnommen

wurde. Der Schlüssel wurde der Halterin des Wagens übergeben. Auf die 40-Jährige

kommen nun Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter

Drogeneinfluss sowie wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. Auch

auf die 58-jährige Halterin des BMW kommt eine Anzeige zu, da sie das Führen des

Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis zuließ. |elz

Nötigung im Straßenverkehr

Kreis Kaiserslautern – Wegen Nötigung im Straßenverkehr hat ein

79-jähriger Mann am Sonntag über die Onlinewache einen anderen Autofahrer

angezeigt. Der 79-Jährige war am Donnerstag, 26. Januar, gegen 10 Uhr auf der

Landstraße von Enkenbach Richtung Kaiserslautern unterwegs. Kurz vor dem

Daubornerhof soll ihm ein Mann mit seinem Transporter immer wieder so dicht

aufgefahren sein, dass der Sicherheitsabstand nicht mehr gegeben war. Dabei

hätte der Transporterfahrer mehrfach aufgeblendet und gehupt. In Höhe des

Sportparks habe der Unbekannte dann, trotz Verbots durch die durchgezogene

Mittellinie, überholt und den Transporter bis zum Stillstand abgebremst, so dass

auch der 79-Jährige anhalten musste. Der 79-jährige Mann notierte sich das

Kennzeichen und erstatte Anzeige. Die Polizei hat die Ermittlungen hinsichtlich

der Nötigung und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen.

|elz

Wer hat mit lila Farbe gesprüht?

Kaiserslautern – Schmierfinken haben in der Glockenstraße an der Rückseite

eines Wohnhauses eine Außenmauer verunstaltet. Der Hausverwalter meldete die

Sachbeschädigung am Dienstag der Polizei.

Seit wann das Graffiti, das aus sogenannten Tags in violetter Farbe besteht, an

der Mauer zu sehen ist, steht nicht fest. Möglicherweise wurde es bereits Ende

des vergangenen Jahres aufgesprüht.

Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben oder zumindest helfen können, den

Tatzeitraum einzugrenzen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße zu melden. |cri

Vorsicht vor dubiosen Investitionsangeboten

Kaiserslautern – Auf ein kriminelles Angebot ist ein Mann aus

Kaiserslautern hereingefallen. Er hatte über den Messengerdienst eines Sozialen

Netzwerks von einer vermeintlichen Cousine Investitionsangebote zugeschickt

bekommen. Zusätzlich meldete sich ein Mitarbeiter der angegebenen Bank und

bestätigte die Offerten. Daraufhin zahlte der Mann einen vierstelligen

Eurobetrag und nach Aufforderung der Bank nochmals einen ähnlich hohen

Geldbetrag.

Als die Täter weiteres Geld forderten, wurde er misstrauisch. Er blockierte die

Betrüger-Accounts und erstattete Anzeige bei der Polizei, die die Ermittlungen

aufgenommen hat. Insgesamt ist dem arglosen Anleger ein Schaden niedrigen

vierstelligen Eurobereich entstanden.

Die Polizei empfiehlt:

Seien Sie misstrauisch, wenn Ihnen hohe Zins- oder Renditeversprechen gemacht

werden. Vertrauen Sie Ihr Geld ausschließlich seriösen Anbietern an und lassen

Sie sich nicht unter Druck setzen. Weitere Informationen und wichtige Tipps zum

Thema Anlagebetrug, finden Sie auf der Seite der Polizeilichen

Kriminalprävention der Länder und des Bundes unter www.polizei-beratung.de oder

direkt unter diesem Link: https://s.rlp.de/Frowu |elz

Betrüger gehen leer aus

Kaiserslautern – Mit der Lüge, ihr Enkel habe einen Unfall verursacht, bei

dem ein Mensch ums Leben kam, haben Betrüger am Sonntag versucht, eine Frau aus

Kaiserslautern zu erschrecken. Der Anrufer gab sich als Polizist aus und fragte

nach Geld oder Wertsachen in Höhe von mindestens 150.000 Euro für die Kaution.

Die verunsicherte 78-Jährige wollte das Gespräch an ihren Sohn übergeben. Der

Anrufer legte daraufhin auf. Danach meldete sich die Seniorin bei der

Kriminalpolizei. |elz

Schlägerei im Zug von Lauterecken-Grumbach nach Lohnweiler

Lauterecken-Grumbach – Am 31. Januar 2023 wurde die

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern gegen 20:00 Uhr von der Notfallleitstelle

Karlsruhe darüber informiert, dass es in der RE 12981 von Lauterecken-Grumbach

nach Lohnweiler zu einer Schlägerei zwischen fünf Jugendlichen gekommen sei.

Eine Streife begab sich unverzüglich zum Haltepunkt Lohnweiler um den

Sachverhalt aufzuklären. Hier traf die Streife die diensthabende Zugbegleiterin

an, die die Personengruppe mittlerweile trennen konnte. Nach Angaben der

Beteiligten kam es bereits im Vorfeld zu einer verbalen Auseinandersetzung

zwischen den Jugendlichen am Bahnhof Lauterecken-Grumbach. Im Anschluss stiegen

alle Personen in den Zug ein. Hier würgte der 23-jährige Beschuldigte mutmaßlich

die 18-jährige Geschädigte, weshalb die beiden 18 und 19 Jahre alten Begleiter

der 18-jährigen einschritten. Daraufhin kam es zu einer körperlichen

Auseinandersetzung zwischen dem 23-jährigen und den beiden Begleitern der

Geschädigten. Dabei schlugen sich die Kontrahenten mehrfach mit der Faust ins

Gesicht, wobei der Beschuldigte im Anschluss aus der Nase blutete. Der

anwesenden Zugbegleiterin gelang es die Situation zu beruhigen und die Personen

zu trennen. Dabei wurde sie von einem der Streithähne als „Nutte“ beleidigt.

Durch die eingesetzten Beamten wurden die Personalien aller Beteiligten

festgestellt und eine ärztliche Versorgung der Verletzten durch einen

Rettungswagen veranlasst. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen

waren, wurden drei Personen durch die Zugbegleiterin von der Weiterfahrt

ausgeschlossen. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an und entsprechende

Strafverfahren wurden eingeleitet.