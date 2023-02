Der 1. FC Kaiserslautern steht aktuell auf Rang vier, Hannover auf Rang fünf. Der Gewinner bleibt an den Spitzenteams Heidenheim, Hamburger SV und Darmstadt dran. Lautern hat den letzten Test gegen Rot Weiß Erfurt mit 4:0 gewonnen und geht zuversichtlich in die Rückrunde. Über eine mögliche Rückkehr in die Bundesliga will Trainer Dirk Schuster aber noch nicht sprechen: „Von der Tradition her gehört der Verein in die Bundesliga. Aber die Zeit in der 3. Liga hat uns alle sehr demütig gemacht”