Mannheim: André Rieu beflügelt Mannheimer Publikum wieder nach vier Jahren

Mannheim – Endlich: Sein letztes Konzert war in Mannheim 2019. Vier Jahre später, am vergangenen Sonntag (29.01.2023), verzauberte André Rieu sein Publikum in der SAP Arena.

Fast bis unter das Dach war der Saal gefüllt, als der Künstler mit seinem Johann Strauß Orchester die Bühne einnahm. Und er lieferte: Vor einer immer wieder den Titeln angepassten mächtigen LED-Wand, hätte man meinen können, die allseits gut gelaunten Musiker sitzen vor Schloß Schönbrunn, auf einer Plaza in Italien oder wo auch immer.

Das Konzert war musikalisch nicht nur ein Streifzug durch die Welt, sondern auch eine pure Unterhaltungsshow auf höchstem Niveau. Der 74-Jährige hatte auch einige Überraschungen im Gepäck. Eine Formation von rund 40 Dudelsackbläsern der Heidelberg & District Pipes and Drums marschierten unter Beifall des Publikums auf die Bühne und gemeinsam mit dem 60-köpfigen Orchester präsentierten sie Amazing Grace. Auch eine Gospelgruppe zeigte ihr Können an dem Abend.

André Rieu lieferte ein über zweistündiges Konzert ab, das den Menschen im Saal frohe Stunden bereitete.