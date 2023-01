Bergstrasse

Wald-Michelbach: Eisplatte löst sich vom Fahrzeugdach/1500 Euro Schaden – Zeugen gesucht

Wald-Michelbach (ots) – Im Bereich einer Kurve nach der Kreidacher Höhe, auf der

Landesstraße 3120, begegneten sich am Dienstagmittag (31.01.), gegen 12.30 Uhr,

ein in Richtung Wald-Michelbach fahrender 36-jähriger Ford-Fahrer und ein

entgegenkommender, bislang unbekannter gelber Transporter ohne Seitenfenster.Vom

Dach des Transporter löste sich hierbei eine Eisplatte und fiel auf den Ford. Es

entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 1500 Euro. Verletzt wurde

niemand.

Der Fahrer des Transporters setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Zeugen, die

Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug oder andere sachdienliche Hinweise geben

können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06207/9405-0 bei der Polizei in

Wald-Michelbach zu melden.

Unfallflucht auf dem Aldi-Parkplatz Bensheim

Bensheim (ots) – Am Freitag, den 27.01.2023, zwischen 12:55 Uhr und 13:10 Uhr,

kam es im Berliner Ring 159 in Bensheim, auf dem dortigen Aldi-Parkplatz zu

einem Verkehrsunfall. Beim Parkvorgang bzw. Rangieren touchierte der

Unfallverursacher/in, mit seinem/ihrem Fahrzeug, ein geparktes Fahrzeug an der

Beifahrerseite. Anschließend entfernte der/die Unfallverursacher/in sich

unerlaubterweise vom Unfallort. Das beschädigte Fahrzeug war zum Zeitpunkt des

Verkehrsunfalls in der äußersten Parkreihe geparkt, welche sich auf Höhe des

Markteinganges befindet. Wer konnte an diesem Tag einen Unfallhergang auf dem

Aldi-Parkplatz beobachten und kann Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem/der

Fahrzeugführer/in geben? Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizeistation

Bensheim unter der Telefonnummer 06251/8468-0 entgegen.

Einhausen: Polizei ermittelt nach Einbrüchen und sucht Zeugen

Einhausen (ots) – Auf zwei Einfamilienhäuser hatten es Kriminelle im Verlauf des

Montags(30.1.) abgesehen.

Zwischen 16.20 Uhr und 19.20 Uhr hebelten die ungebetenen Besucher die

Terrassentür eines Anwesens in der Bischof-Dieter-Straße auf und betraten die

Räume. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sie keine Beute und flüchteten

unerkannt. Mutmaßlich wurden sie zuvor aufgrund der Rückkehr der Hausbewohner

gestört. Auch in der Martin-Niemöller-Straße verschafften sich die noch

unbekannten Kriminellen gewaltsam über die Terrassentür Zugang zu einem

Einfamilienhaus und suchten dort nach Wertvollem. Ob sie fündig wurden ist

abschließend noch nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim ermittelt in beiden Fällen. Zeugen, die in

diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten,

sich bei den Beamtinnen und Beamten zu melden. Unter der Rufnummer 06252/7060

werden alle Hinweise entgegengenommen.

Groß-Rohrheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Groß-Rohrheim (ots) – Am Sonntag (29.1.) ereignete sich zwischen 17.30 und 23

Uhr in der Wormser Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein schwarzer Chevrolet

K1500 beschädigt wurde, der neben der Fahrbahn geparkt war. Hierbei entstand ein

Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Der Verursacher entfernte sich

anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher

nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug

machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim

unter der Telefonnummer 06206 9440-0 zu melden.

Darmstadt

Darmstadt-Eberstadt: Ergänzungsmeldung zu „Gebäudevollbrand – Vollsperrung Pfungstädter Straße“ / Ermittlungen zur Brandursache laufen / Kripo schließt Straftat nicht aus und sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Nachdem am Sonntagabend (29.1.) aus noch nicht bekannten

Gründen ein ehemaliges Fabrikgebäude in der Pfungstädter Straße in Brand geriet

(wir haben berichtet) hat die Kriminalpolizei in Darmstadt die Ermittlungen zur

Ursache aufgenommen. Nach ersten vorsichtigen Schätzungen beläuft sich der

verursachte Schaden auf eine sechsstellige Summe. Die Feuerwehr war bis zum

darauffolgenden Montag (30.1.) mit einem Großaufgebot im Einsatz. Personen kamen

glücklicherweise nicht zu Schaden. Die ermittelnden Beamten des Kommissariats 10

können bisherigen Erkenntnissen zufolge eine Straftat nicht ausschließen und

suchen, für den Fortgang der Untersuchungen, Zeugen mit Hinweisen. Sie fragen:

Wem sind im Vorfeld des Brandes, zurückreichend bis Freitag, den 27.1.2023,

Personen aufgefallen, die sich auf dem Fabrikgelände möglicherweise unberechtigt

aufhielten? Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Kripobeamten für alles

Sachdienliche zu erreichen.

Darmstadt/Darmstadt-Eberstadt: Auf Motorroller in Tiefgaragen abgesehen

Darmstadt (ots) – Zwei Roller gerieten in den zurückliegenden Tagen in das

Visier von Dieben. Beide motorisierten Fahrzeuge waren zum Zeitpunkt der Taten

in Tiefgaragen geparkt. In der Nacht zum Dienstag (30.-31.1.) entwendeten die

Kriminellen einen Piaggio-Roller in der August-Metz-Straße und zwischen Sonntag

(29.1.) und Montag (30.1.) hatten sich die Unbekannten in der Heidelberger

Landstraße des Ortsteils Eberstadt gewaltsam an dem Schloss eines Rollers zu

schaffen gemacht. Das Kommissariat 35 von der Darmstädter Kriminalpolizei hat

die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt alle Hinweise zu den Unbekannten

unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen. Derzeit können die ermittelnden

Beamtinnen und Beamten einen möglichen Tatzusammenhang nicht ausschließen.

Darmstadt-Nord: Zeugen nach Einbruch in Lebensmittelmarkt gesucht

Darmstadt (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, hatte es ein noch

unbekannter Krimineller am Sonntagmorgen (29.1.) auf ein Lebensmittelgeschäft in

der Pallaswiesenstraße abgesehen. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschaffte

sich der Täter zwischen 7 Uhr und 9.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Verkaufsraum

und entwendete zahlreiche Lebensmittel. Mit seiner Beute trat er die Flucht an.

Zu seiner Beschreibung ist bekannt, dass es sich um einen circa 20 bis 25 Jahre

alten und 1,70 Meter bis 1,80 Meter großen Mann handelt. Zum Zeitpunkt der Tat

trug er eine graue Kappe und war mit einer schwarzen Jacke, einem grauen

Kapuzenpullover sowie einer blaue Jeanshose bekleidet. Zudem führte der

Flüchtende eine schwarze Sporttasche mit sich. Die Darmstädter Kriminalpolizei

ermittelt in diesem Fall. Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen

Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt: Nach Zigarette gefragt und mit Messer bedroht / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Ein 36-Jähriger ist am Montagabend (30.1.) von einem noch

unbekannten Täter in der Riedeselstraße beraubt worden. Nach bisherigen

Erkenntnissen sprach der Kriminelle den Passanten zwischen 19.45 Uhr und 20 Uhr

an und bat zunächst um eine Zigarette. Als der hilfsbereite Mann aus Babenhausen

stoppte, hielt ihm der Unbekannte unvermittelt ein Messer vor und forderte die

Herausgabe von Geld. Mit den auf diesem Weg erpressten 10 Euro trat er dann die

Flucht an.

Zum Zeitpunkt des Geschehens war der Täter mit einer schwarzen Jogginghose und

einer schwarzen Jacke bekleidet. Er hatte dunkle Haut und trug eine graue Mütze

auf dem Kopf.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Das

Kommissariat 35 sucht Zeugen der Tat und Hinweisgeber zu dem Flüchtenden. Unter

der Rufnummer 06151/9690 sind die Kripobeamtinnen und Kripobeamten zu erreichen.

Darmstadt-Nord: Geld und Zigaretten aus Automaten gestohlen

Darmstadt (ots) – Auf Geld und Zigaretten hatten es Kriminelle im Rodensteinweg

abgesehen. Nach bisherigen Erkenntnissen brachen die Täter dort in den

zurückliegenden Tagen gewaltsam einen Zigarettenautomaten auf und suchten mit

ihrer Beute das Weite. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf mehr

als 2000 Euro. Am Sonntagabend (29.1.) war der Aufbruch entdeckt und im Nachgang

die Polizei informiert worden. Wie lang der Tatzeitraum zurückreicht, ist

Gegenstand der Ermittlungen. Das Kommissariat 43 ist mit dem Fall betraut und

nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der

Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Griesheim: Mit abmontierten Fahrzeugteilen geflüchtet / Zeugenaufruf der Polizei

Griesheim (ots) – Kriminelle gelangten auf bislang ungeklärte Weise in der Nacht

zum Dienstag (31.1.) in einen silbernen Audi in der Straße „Kirschberg“. Aus dem

Innenraum montierten die Täter verschiedene Teile ab und flüchteten mit

unerkannt mit ihrer Beute. Nach bisherigen Erkenntnissen verursachten die Täter

einen Schaden von mehreren Tausend Euro.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen oder Hinweise

auf die Täter haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22 in

Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0.

Groß-Zimmern: Polizei sucht Eigentümer eines E-Rollers

Groß-Zimmern (ots) – Beamte der Polizeistation Ober-Ramstadt stellten am

Samstag, dem 19.11.2022 einen E-Scooter sicher. Ein 20-Jähriger fuhr auf der

Wilhelm-Leuschner-Straße mit dem Roller und konnte bei der Kontrolle durch die

Polizisten keinen Eigentumsnachweis für den Roller erbringen. Es ist nicht

auszuschließen, dass der E-Roller rechtswidrig erlangt wurde.

Bei dem Gefährt handelt es sich um einen schwarzen „M Scooter“, Modell: S1. Ein

Kennzeichen war zur Tatzeit an dem Roller nicht angebracht.

Bislang haben sich die rechtmäßigen Eigentümer des E-Rollers nicht bei der

Polizei gemeldet. Erkennen Sie ihr Eigentum wieder oder können Sie Hinweise auf

den rechtmäßigen Eigentümer geben? Dann melden Sie sich bitte bei der

Polizeistation in Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154/6330-0.

Reinheim: Zeugenaufruf nach Fahrraddiebstahl

Reinheim (ots) – Am Montag (30.1.) entwendeten Kriminelle gegen 19 Uhr in der

Wilhelmstraße ein Mountainbike, das vor einem Haus abgestellt war. Eine

aufmerksame Zeugin konnte den Diebstahl beobachten und meldete sich bei den

Anwohnern. Der Name der Zeugin wurde von den Anwohnern in der Aufregung

vergessen zu erfragen.

Da diese möglicherweise noch Angaben zu den Dieben machen kann, wird

insbesondere diese Zeugin, aber auch mögliche weitere Zeugen gebeten, sich bei

der Polizeistation in Ober-Ramstadt unter Tel.: 06154/6330-0 zu melden.

Gross-Gerau

Gernsheim: Kupferkabel von Baustelle entwendet

Auf Kupferkabel hatten es bislang noch unbekannte Täter bei einem Diebstahl im Laufe des Wochenendes abgesehen. Zwischen Freitag (27.01.) und Sonntag (29.01.) verschafften sich die Kriminellen Zutritt zu dem Gelände in der Friedrich-Wöhler-Straße. Hier brachen sie das Fenster zu einer dortigen Lagerhalle auf und drangen in das Innere ein. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie aus der Lagerstätte eine Kabeltrommel mit Kupferkabel und suchten anschließend mit ihrer Beute unerkannt das Weite. Der Wert des Diebesguts wird auf rund 200 Euro geschätzt. Das Kommissariat 42 hat die Ermittlungen zu den Tätern aufgenommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wem sind in diesem Zusammenhang verdächtige Personen im Umfeld aufgefallen? Die Kriminalpolizei ist unter der Rufnummer 06258/9343-0 zu erreichen.

Rüsselsheim: Mehrere Autos beschädigt – Verfahren gegen 35-Jährigen eingeleitet

Mindestens zehn geparkte Fahrzeuge hat ein 35 Jahre alter Mann am Montagabend (30.01.) beschädigt. Er wurde festgenommen und Strafanzeige erstattet. Zeugen alarmierten gegen 17.20 Uhr die Polizei, nachdem sie den Rüsselsheimer im Bereich des Igelwegs, der Eisenstraße und Uranstraße beobachtet hatten, wie er die Außenspiegel an mehreren Autos abtrat. Ein couragierter Passant überwältigte den 35-Jährigen und hielt ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Streife fest. Der alkoholisierte Tatverdächtige wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen auf die Wache gebracht. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 3,05 Promille. Zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten kam er in eine Gewahrsamszelle der Polizei. Bislang wurden insgesamt zehn beschädigte Fahrzeuge festgestellt. Der entstandene Sachschaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen.

Nauheim: Streife nimmt 41-Jährigen nach Kontrolle vorläufig fest

Ein 41 Jahre alter Autofahrer muss sich nach einer Verkehrskontrolle am späten Montagabend (30.01.) in eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten. Gegen 23.30 Uhr fiel der Mann aus Offenbach einer Streife der Polizeistation Groß-Gerau in der Straße „Am Bahnhof“ im Gegenverkehr aufgrund des eingeschalteten Fernlichts auf. Bei der anschließenden Kontrolle nahm das Streifenteam Marihuanageruch wahr, der aus dem Innenraum des Wagens drang. Zudem stellten sie bei dem 41-Jährigen körperliche Anzeichen fest, die eine Drogenbeeinflussung vermuten ließen. Ein Drogentest reagierte positiv auf THC und Amphetamin. Im Fahrzeug konnten zudem Kleinstmengen der beiden Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen und zur Blutentnahme mit auf die Wache gebracht.

Odenwaldkreis