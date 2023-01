Leeres Portemonnaie verursacht Ärger

Kaiserslautern (ots) – Ohne ausreichend Bargeld ist ein 49-jähriger Kaiserslauterer am Montagabend in ein Taxi eingestiegen. Als die Taxifahrt beendet war und ihm sein Malheur bewusst wurde, begab sich der Mann in seine Wohnung, um den fälligen Geldbetrag aufzutreiben. Da sich dieser Vorgang jedoch über 15 Minuten hinzog, verlor der Taxifahrer langsam die Geduld und witterte Betrug.

Er verständigte schließlich die Polizei. Als die Streife bei dem Taxi eintraf, war der Mann jedoch bereits zurückgekehrt und gerade dabei, den Betrag für die Fahrt zu begleichen.

Erledigt war die Sache damit aber noch nicht. Den Beamten schlug nämlich starker Cannabisgeruch entgegen, weshalb sie den Fahrgast durchsuchten. Die Quelle des Geruchs konnte schnell ausfindig gemacht werden: In der Jacke des Mannes wurde eine grüne pflanzliche Substanz aufgefunden und sichergestellt.

Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet. | JT

Ersthelfer wird zum Unfallverursacher

Kaiserslautern (ots) – Am Montag 30.01.2023 wurde ein Autofahrer in der Augustastraße auf einen Mann aufmerksam, der offenbar unter Kreislaufproblemen litt. Im Rückspiegel sah der 62-Jährige schließlich, wie die Person zu Boden stürzte. Sofort legte der Audifahrer den Rückwärtsgang ein, um dem scheinbar bewusstlosen Fußgänger zur Hilfe zu eilen.

Hierbei kam es unglücklicherweise zum Zusammenstoß mit einem Peugeot, dessen Fahrer gerade den Parkplatz eines Einkaufsmarktes verließ. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Der Fahrer des Peugeot, ein 21-jähriger Mann aus dem Stadtgebiet, zog sich zudem eine blutende Kopfverletzung zu.

Der Peugeotfahrer hatte den hilflosen Mann vor dem Unfall ebenfalls bemerkt. Als die beiden Unfallbeteiligten nach dem Hilfsbedürftigen sehen wollten, war von diesem allerdings keine Spur mehr zu finden. | JT

Unbedachte Dame überführt sich selbst

Kaiserslautern (ots) – Ungeschickt stellte sich kürzlich eine Frau aus dem Landkreis an – und überführte sich so eigenhändig der Hehlerei. Ein Mann hatte zuvor bei der Stadtinspektion eine Anzeige wegen des Diebstahls eines Starkstromkompressors aus seiner Garage erstattet. Zudem gab der 61-Jährige an, auf einer bekannten Verkaufsplattform im Internet ein ebensolches Gerät entdeckt zu haben, das dem ihm entwendeten Apparat stark ähnele.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und konnte die 39-Jährige, welche die Verkaufsanzeige aufgab, identifizieren. Am Montag folgte dann die richterlich angeordnete Durchsuchung der Wohnräume der Beschuldigten.

Bei dem Kompressor dürfte es sich nach derzeitigen Erkenntnissen tatsächlich um das gestohlene Gerät handeln. Eine Erklärung, wie genau die Dame an den Kompressor gelangte, blieb sie den Beamten bislang schuldig. | JT

Ladendiebstahl mit weiteren Folgen

Kaiserslautern (ots) – Zwei Männer sind am Montag 30.01.2023 beim Ladendiebstahl in der Merkurstraße erwischt worden. Die beiden 28- und 41-Jährigen hatten in einem Lebensmittelgeschäft jeweils eine Flasche Kräuterschnaps eingesteckt. Ein Mitarbeiter hielt die Beiden bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Polizeibeamten fest, dass gegen den 28-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Der Mann hatte eine dreistellige Geldstrafe noch nicht beglichen. Er musste daher die Polizisten auf die Wache begleiten.

Dort konnte der Mann die überfällige Geldstrafe bezahlen und somit letztendlich einen Aufenthalt in der Justizvollzugsanstalt noch abwenden. Wegen des Ladendiebstahls wurde jeweils ein Strafverfahren gegen beide Männer eingeleitet. |elz

Vorfahrt missachtet – Unfall gebaut

Kaiserslautern (ots) – An der Kreuzung Lauterstraße/Mühlstraße hat es am Montag 30.01.2023 geknallt. Ein 57-jähriger Autofahrer wollte von der Lauterstraße nach links in die Mühlstraße abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines ihm entgegenkommenden 21-jährigen Autofahrers. Der Opel des 57-Jährigen krachte in die Beifahrerseite des anderen Wagens.

Dabei wurden beide Beifahrerinnen, sowie ein weiterer Insasse des Opels verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Lauterstraße war für eineinhalb Stunden voll gesperrt. |elz

Betrüger geben sich als SWK-Mitarbeiter aus

Kaiserslautern (ots) – Besonders dreist bestahlen 2 Trickbetrüger eine Seniorin im Stadtgebiet. Wie die Dame jetzt bei der Polizei anzeigte, tauchte am vergangenen Freitag unter dem Vorwand, es sei zu einem Wasserrohrbruch in der Straße gekommen, ein unbekannter Mann an der Wohnungstür der Geschädigten auf. Er gab an, bei den Stadtwerken zu arbeiten und die Wasserrohre in der Wohnung der Dame überprüfen zu müssen.

Nachdem die Seniorin den Unbekannten in die Wohnung gelassen hatte, lenkte dieser sie im Badezimmer mit verschiedenen „Aufträgen“ ab. Vermutlich in einem unbemerkten Moment ließ der angebliche SWK-Mitarbeiter einen Mittäter in die Wohnung. Während der erste Betrüger die ältere Dame weiterhin ablenkte, durchsuchte der zweite Täter die Wohnung nach Wertgegenständen.

Hierbei brach dieser auch einen abgeschlossenen Schrank auf und gelangte so an hochwertigen Schmuck. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang erneut an die Bevölkerung: Bleiben Sie wachsam, wenn Fremde vor Ihrer Haustür stehen! Sollte Ihnen etwas merkwürdig vorkommen, schließen Sie die Tür wieder oder öffnen sie gar nicht erst. Nehmen Sie im Zweifel Kontakt zu der Organisation oder Behörde auf, von der die Person vorgibt zu sein, oder verständigen Sie die Polizei. | JT