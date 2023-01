Streit im Straßenverkehr eskalierte

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntagnachmittag (29.01.2023) gegen 14:30 Uhr, gerieten zwei Autofahrer in der Prälat-Caire-Straße in Streit. Ein 46-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem tiefergelegten Auto im Schritttempo durch eine Baustelle, was einen hinter ihm fahrenden 39-jährigen Autofahrer dazu veranlasste mehrfach zu hupen.

In Folge dessen beleidigten sich beide Autofahrer zunächst durch Gesten. An einer Ampel stieg dann der 46-Jährige aus und beleidigte den 39-Jährigen und schlug ihm ins Gesicht. Nach Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte beruhigten sich die Fahrer und entschuldigten sich.

Mülltonnenbrand

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntagabend 29.01.2023 gegen 20 Uhr, brannte in der Hochfeldstraße eine Mülltonne vor einem Mehrfamilienhaus. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Brandursache ist unklar. Durch das Feuer entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Wer kann Hinweise zu der Brandursache geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Unfall zwischen Straßenbahn und Auto

Ludwigshafen (ots) – Am Montagvormittag 30.01.2023 kam es um 10:50 Uhr in der Rheingönheimer Straße zu einem Unfall, bei dem ein Auto und eine Straßenbahn beteiligt waren.

Ein 90-Jähriger wollte mit dem Auto nach links in die Wegelnburgstraße abbiegen und stieß dabei mit einer in gleicher Richtung fahrenden und bevorrechtigten Straßenbahn zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntagmorgen 29.01.2023 gegen 09:50 Uhr, verursachte ein 28-Jähriger mit seinem Auto einen Verkehrsunfall in der Heinigstraße. Er fuhr gegen ein geparktes Auto, welches durch den Aufprall gegen 2 weitere geparkte Autos geschoben wurde. Der Fahrer und weitere Insassen entfernten sich zunächst von der Unfallstelle.

Der Fahrer kam nach rund 1 1/2 Stunden mit einer Frau zurück, welche angeblich die Fahrerin gewesen sein soll. Der Unfall wurde jedoch von mehreren Zeugen beobachtet. Weshalb der 28-Jährige als Fahrer identifiziert werden konnte. Der Unfallverursacher war bei der Unfallaufnahme alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Ihm wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen.

Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 27.000 Euro. Gegen den 28-Jährigen wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubten Entfernen vom Unfallort ermittelt.

Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom 28.01. um 16 Uhr bis zum 29.01.2023, 12:30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Dhauner Straße ein. Aus dem Haus wurden nach erster Einschätzung Schmuck und Bargeld gestohlen. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Wer hat in der Zeit von Samstag auf Sonntag verdächte Personen oder Fahrzeuge in der Dhauner Straße gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.