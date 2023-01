Polizeieinsatz nach Messerangriff

Frankenthal (ots) – Am Montagnachmittag 30.01.2023 gegen 15:15 Uhr, griff ein 33-Jähriger seine getrennt lebende 25-jährige Frau, nach derzeitigem Ermittlungsstand, mit einem Messer in der Frankenthaler Innenstadt an. Der Täter flüchtete vom Tatort.

Die Frau wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Der Täter konnte im Rahmen der Fahndung festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen aufgenommen.

Unter Drogeneinfluss einen PKW geführt

Frankenthal (ots) – Am 29.01.2023 gegen 11:40 Uhr wird die PI Frankenthal über einen PKW an der Auffahrt Ostring zur B9 informiert, der vermutlich eine Panne habe. Die vor Ort entsandte Streife kann den PKW, der über keine gültige Versicherung mehr verfügte, jedoch keine Insassen feststellen.

Im Austausch mit einer benachbarten Dienststelle können die Daten der 54-jährigen Fahrerin aus Ludwigshafen erhoben und diese im Rahmen der Fahndung festgestellt werden.

Durch die Streife können bei der Frau während Überprüfung der Fahrtüchtigkeit Anzeichen für zeitnahen Drogenkonsum festgestellt werden. Nach Verbringung auf die Dienststelle wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Gegen Sie wurden mehrere Verfahren eingeleitet.