Schläger muss in Gewahrsam

Mainz-Hauptbahnhof (ots) – Für einen 41-jährigen Mann aus Rheinhessen endete der Samstagabend in der polizeilichen Gewahrsamszelle. Kurz vor Mitternacht griff der 41-Jährige im Bereich einer Bushaltestelle am Mainzer Hauptbahnhof seine Exfreundin an. Der äußerst aggressive Mann schlug der jungen Frau mehrfach ins Gesicht, worauf Zeugen auf den Vorfall aufmerksam wurden und eingriffen.

Die Zeugen verständigten die Polizei und versuchten den Täter fest- und von der Geschädigten fernzuhalten. Nachdem mehrere Funkstreifen der Mainzer Polizei eingetroffen waren und den laut schreienden Täter festnehmen wollten, versuchte dieser einer jungen Polizeibeamtin mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Die Polizistin konnte dem Schlag ausweichen.

Eine zweite Polizeibeamtin, die den 41-Jährigen von weiteren Angriffen abhalten wollte, versuchte er ebenfalls mit Faustschlägen zu treffen. Aufgrund des massiv aggressiven Verhaltens musste der Täter durch hinzugekommene Einsatzkräfte auf dem Boden fixiert werden. Ihm wurden Hand- und Fußfesseln angelegt. Der 41-Jährige ließ sich nicht beruhigen und beleidigte insbesondere die weiblichen Polizeikräfte ununterbrochen auf sexueller Grundlage. Mit einem Gefangenentransportwagen musste der Mann letztlich in die Gewahrsamszelle der Polizeiinspektion Mainz 2 eingeliefert werden. Zudem muss sich der der Mann nun wegen Körperverletzung, tätlichem Angriff und Widerstand gegen Polizeibeamte, sowie wegen Beleidigung strafrechtlich verantworten.

Unfälle mit gestohlenem PKW

Mainz (ots) – Gleich zwei Unfälle auf der Landstraße zwischen Mainz-Gonsenheim und -Drais verursachte ein bislang unbekannter Täter mit einem gestohlenen PKW am Samstagmittag. Der Täter verschaffte sich am Samstag, dem 28.01.2023, Zutritt einem ehemaligen Postlager in Mainz, entwendete dort einen PKW-Schlüssel und stieg in das dazugehörige Fahrzeug, einen grauen Opel.

Als er mit diesem aus dem Stadtgebiet Richtung Mainz-Drais flüchtete, fiel er zunächst einer Zeugin durch seine rasante Fahrweise auf und baute im Anschluss zwei Unfälle im Bereich der L427/Saarstraße. Vermutlich um nicht als Fahrzeugdieb enttarnt zu werden, flüchtete er von den Unfallstellen.

Bis Sonntagmittag fehlte jede Spur von dem Fahrzeug und dem Täter. Aufmerksame Zeugen konnten dann aber auf dem Unicampus ein beschädigtes Fahrzeug feststellen und informierten die Polizei darüber. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um den am Vortag gestohlenen Opel. Der Täter konnte durch die Zeugen der Verkehrsunfälle wie folgt beschrieben werden:

männlich, 30-40 Jahre alt, dunkle/evtl. lockige Haare, dunkle Jacke.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

PKW-Teile gestohlen

Mainz-Bretzenheim (ots) – Unbekannte Täter haben sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag an einem Audi A6 im Stadtteil Bretzenheim zu schaffen gemacht. Der 46-jährige Besitzer staunte nicht schlecht, als er am Sonntagmorgen zu seinem Fahrzeug kam. Die Spiegelgläser beider Außenspiegel, sowie beide Nebelscheinwerfer wurden von den Tätern professionell ausgebaut und gestohlen.

Erste Spurensicherungsmaßnahmen am Pkw wurden durchgeführt. Derzeit liegen allerdings keinerlei Täterhinweise vor. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mehrere Einbrüche in Kleingartenanlagen – Ein Täter festgenommen

Mainz-Weisenau/Laubeneheim (ots) – Durch Videoaufnahmen konnte einer von zwei Dieben, die in der Nacht von Freitag auf Samstag Getränke aus einer Gartenparzelle stahlen, festgenommen werden. Nachdem die Täter gegen 1 Uhr nachts Bier und weitere Getränke aus der Gartenparzelle mitgehen ließen, legte sich einer der Täter in seiner eigenen, in derselben Anlage befindlichen, Parzelle schlafen. Der Geschädigte erkannte einen der Täter durch Aufnahmen seiner Überwachungskamera und verständigte die Polizei.

Der schlafende Täter wurde dann durch die Beamten geweckt. Als er wach war, wurde festgestellt, dass der Mann wohl schon des Öfteren Diebstähle begangen hatte. Zum einen befanden sich mehrere nach derzeitigem Ermittlungsstand gestohlene Fahrräder und Werkzeuge in seiner Gartenlaube, zum anderen hatte der Mann mehrere offene Haftbefehle von früheren Taten, er wurde festgenommen und muss nun seine Haftstrafen absitzen.

In Mainzer Stadtteil Laubenheim wurden am Wochenende ebenfalls mehrere Einbrüche in Gartenparzellen bekannt, hier konnten noch keine Täter ermittelt werden. Durch unbekannte Täter wurden in einer Kleingartenanlage in gleich 4 Parzellen die Hütten aufgebrochen. In allen Fällen wurde eine Tür zu den in den Parzellen befindlichen Hütten vermutlich mittels Brecheisen geöffnet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nur aus einer der Parzellen ein Stromaggregat und Benzin gestohlen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.