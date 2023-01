Edenkoben – Dreister Spendensammler

Bei verschiedenen Weingütern in Venningen und Kirrweiler erschien gestern (17.01.2023) im Laufe des Nachmittags ein unbekannter Mann als angebliches Mitglied des SV Venningen und gab an, Spenden für neue Trikotsätze für die Jugendmannschaften zu sammeln. Mit dieser dreisten Masche erhielt er ersten Ermittlungen zufolge Bargeld von über 800 Euro. Zeugen beschreiben den Unbekannten als einen ca. 25 – 30 Jahren alten, 1,78 Meter großen Mann mit dunklen Haaren. Unterwegs war er mit einem grauen Fiat Panta mit NW-Kennzeichen gewesen. Die Polizei warnt vor dem Betrüger und sucht unter der Telefonnummer 06323 9550 weitere Zeugen, die Hinweis zu seiner Person geben können.

St. Martin – Frau mit Haftbefehl

Weil eine 61 Jahre alte Frau in einem Geldinstitut in der Maikammerer Straße übernachten wollte, wurden die Personalien überprüft und dabei festgestellt, dass ein Haftbefehl gegen sie ausstand. „Kurzerhand“ konnte sie den Geldautomaten bedienen und 300 Euro für den Strafbefehl bezahlen. Im Anschluss daran wurde ihr ein Platzverweis erteilt.

Venningen – Versuchter Einbruchsdiebstahl

Unbekannte haben in den zurückliegenden Tagen versucht, in eine Arztpraxis in der Mühlstraße einzubrechen. Mit einem Hebelwerkzeug versuchten sie dabei die Eingangstür zu öffnen, was allerdings misslang. Der dadurch entstandene Sachschaden liegt bei 1.500 Euro. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Edesheim – 38 Autofahrer zu schnell

Bei einer Geschwindigkeitsmessung am Dienstag (17.01.2023, 08.30 Uhr bis 10.30 Uhr) mussten 38 Autofahrer gebührenpflichtig verwarnt werden, weil sie in der Staatsstraße nicht die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 30 km/h einhielten. Bei einer Durchfahrtskontrolle in der Ruprechtstraße/Kirchberg wurden 6 weitere Verkehrsteilnehmer verwarnt, da sie infolge der aktuellen Baustelle das Durchfahrtsverbot missachteten.