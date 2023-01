Nach Brand in Wohnung Brandursache ermittelt – 2. Nachtragsmeldung

Nach derzeitigem Stand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen ist von einem fahrlässigen Umgang mit Kleidungsstücken an einer Heiz-/Gastherme auszugehen. Bei einem Wohnungsbrand am 16.01.2023 in Speyer wurden zwei Personen leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Alleinunfall mit verletzter Person und stark beschädigtem Fahrzeug

Am 17.01.2023 gegen 23:00 Uhr befuhr ein 20-Jähriger Mann mit seinem PKW die Siemensstraße. In einer leichten Linkskurve verlor der Mann aufgrund erhöhter Geschwindigkeit und nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Straße ab und kollidierte mit einem neben der Fahrbahn befindlichen Baum. Durch den starken Aufprall versenkte sich der Baum bis zur Rückbank auf der Beifahrerseite in den PKW. Der Motorblock des PKW wurde durch den Zusammenstoß aus dem Motorraum geschleudert. Der 20-jährige Fahrer hatte mehrere Schnittverletzungen an der Hand, einen Schlüsselbeinbruch und klagte über Schwindel. Er wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht. Zur Bergung des PKW und späteren Reinigung der Straße wurden die Feuerwehr Speyer, ein Abschleppunternehmen und die Straßenmeisterei hinzugezogen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 25.000 Euro.

Ingewahrsamnahme nach Streit mit der Ex-Freundin und Beleidigung von Polizeibeamten

Am 17.01.2023 gegen 19:10 Uhr meldete eine 35-jährige Frau einen Streit mit ihrem aggressiven Ex-Partner im Schlangenwühl. Dieser war beim Eintreffen der Beamten inzwischen geflüchtet. Kurze Zeit später rief sie erneut die Polizei, weil der 40-Jährige wieder aufgetaucht sei und hoch aggressiv herumschreien und gegen die Tür schlagen würde. Die Beamten konnten den Mann dieses Mal antreffen. Er war lediglich mit einer Weste bekleidet und wirkte erheblich alkoholisiert. Nachdem ihm eine Hose geliehen wurde, erhielt er einen Platzverweis. Diesem kam er trotz mehrmaliger Aufforderung nicht nach. Vielmehr fing er fortlaufend an die Beamten zu beleidigen und wollte sie zum Kampf herauszufordern. Aufgrund des nicht nachgekommenen Platzverweises, sowie der steigenden Aggressivität wurde der 40-Jährige zu Boden gebracht, gefesselt und in Gewahrsam genommen. Bei Entlassung des Mannes stellen sie Beamten zudem fest, dass er der Mann in der Zelle die Tür beschädigte. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Beleidigungen.

Unfall unter dem Einfluss von Medikamenten

Am 17.01.2023 um 18:30 Uhr wollte eine 47- jährige Frau auf dem Parkplatz in der Johannesstraße aus seiner Parklücke in Queraufstellung vorwärts ausparken. Hierbei touchierte sie den Fahrradträger des rechts von ihr geparkten Fahrzeugs. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Frau täglich ein Medikament einnimmt, welches die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen kann. Die Frau zeigte zudem Einschränken in den motorischen Tests der Beamten. Der 47-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Neben Alkohol und Drogen haben auch viele Medikamente mitunter erheblichen Einfluss auf die Fahrtüchtigkeit. Bei deren Einnahme kann in Verbindung mit sogenannten „Ausfallerscheinungen“ (Schlangenlinien, Unfall, …) eine Straftat vorliegen. Folgen des sich anschließenden Verfahrens können Führerscheinentzug und Geld- oder sogar Freiheitsstrafe sein. Besprechen Sie daher mit Ihrem Arzt, ob und unter welchen Voraussetzungen Sie z. B. Auto fahren dürfen. Erhöhen sie auf keinen Fall ohne ärztlichen Rat die Dosierung.

Alkoholisierter Radfahrer verursacht Unfall

Am 17.01.2023 gegen 15:30 Uhr befuhr ein 49-jähriger Mann mit seinem Fahrrad den Mausbergweg in Fahrtrichtung der Hetzelstraße. Im Einmündungsbereich Mausbergweg bog der Mann nach links in die Hetzelstraße. Dabei kam er in der Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf den ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW auf. Hierbei entstand Sachschaden am PKW. Der 49-Jährige verletzte sich leicht am Finger. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte beim 49-Jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen werden und eine verwaschene Sprache. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Auf der Dienststelle wurde dem Radfahrer eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Einbruch in Hotel

Im Zeitraum vom 16.01.2023, 22:30 Uhr bis 17.01.2023, 06:00 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster in einem Hotel in der Mühlturmstraße auf. Im Innern wurden mehrere Räume angegangen und Türen und Schränke angegangen. Dort entwendeten sie Bargeld in bislang nicht bekannter Höhe. Der Sachschaden beträgt derzeit ca. 1000 Euro. Wer hat etwas beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.)