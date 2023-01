Pfeffersprayattacke: Opfer nicht wahllos ausgesucht

Kaiserslautern (ots) – Im November attackierte auf dem Willy-Brandt-Platz ein

Unbekannter mit Pfefferspray scheinbar wahllos einen Passanten (wir berichteten – Siehe Erstmeldung

Die polizeilichen Ermittlungen haben jetzt ergeben, dass das Opfer nicht zufällig ausgesucht wurde.

Die Beamten werfen einem 18-Jährigen aus dem Stadtgebiet vor, den Fußgänger

gezielt angegriffen zu haben. Der mutmaßliche Täter und der 19-Jährige sind sich

bekannt. Die Hintergründe der Tat sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Im

Zuge dieser stießen die Beamten im Internet auf einen Song. In diesem

selbstproduzierten Rap brüstet sich der Verdächtige mit der Attacke. In dem Lied

wird der Pressetext der Polizei zitiert, des Weiteren wird der 19-Jährige

bedroht.

Mittlerweile wurde der Tatverdächtige erkennungsdienstlich behandelt. Ihn

erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen

Körperverletzung und Bedrohung. |erf

Erstmeldung am 17.11.2022

Mit Pfefferspray attackiert

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Mittwochmittag auf dem Willy-Brandt-Platz unterwegs waren und eine Beobachtung gemacht haben. Hier soll es gegen 12:50 Uhr zu einer Körperverletzung gekommen sein. Nach Angaben des 19-jährigen Opfers, war er mit Freunden auf dem Platz unterwegs, als ihn ein Unbekannter von hinten und ohne Vorwarnung mit Tierabwehrspray attackierte. Danach floh der Täter zu Fuß in Richtung Pfalztheater. Der 19-Jährige erlitt durch das Spray Reizungen der Atemwege sowie der Augen. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Unbekannte hatte schwarze Kleidung an und einen Schal um sein Gesicht gewickelt. Weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 – 2150 bei der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße zu melden. |elz

Waghalsiges Überholmanöver

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die

am Sonntag auf der Bundesstraße 48 zwischen Fischbach und Enkenbach-Alsenborn

ein Überholmanöver beobachtet haben. Ein unbekannter Autofahrer überholte in

Fahrtrichtung Fischbach einen Pkw, ohne dabei auf den Gegenverkehr zu achten.

Ein entgegenkommender Fahrzeugführer musste deshalb eine Vollbremsung machen, um

nicht mit dem „Überholer“ zusammenzustoßen. Der Unbekannte sei erst knapp vor

dem Auto des 54-Jährigen wieder auf die „richtige“ Fahrspur eingeschert. Eine

Mitfahrerin im Pkw des Mannes wurde bei der Vollbremsung leicht verletzt. Die

Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und fragt:

Wem ist das überholende Fahrzeug aufgefallen? Wer kann Angaben zu dem Pkw und

dessen Fahrer machen? Insbesondere bitten die Beamten darum, dass sich der

„Überholte“ mit der Polizei in Verbindung setzt. Hinweise nimmt die Polizei

Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. |erf

Mit Joints erwischt

Kaiserslautern (ots) – Wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz

ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Der 41-Jährige fiel

am Dienstagnachmittag bei einer Personenkontrolle auf.

Eine Streife war gegen 16.20 Uhr im Hertelsbrunnenring auf den Mann aufmerksam

geworfen. Kurz bevor die Beamten ihn einer Kontrolle unterziehen konnten,

beobachteten sie, wie er etwas zu Boden warf. Wie sich herausstellte, handelte

es sich bei dem weggeworfenen Gegenstand um einen selbstgedrehten Joint.

Darauf angesprochen, händigte der 41-Jährige den Polizisten zwei Plastikdosen

aus. Darin befand sich eine grüne, pflanzliche Substanz, bei der es sich um

Rauschgift handeln dürfte. Die Dosen wurden sichergestellt und der Mann für

weitere Maßnahmen mit zur Dienststelle genommen. Er muss mit einer Strafanzeige

rechnen.

Ähnliches blüht auch einem 21-jährigen Mann, der um 14.15 Uhr in der

Stiftsstraße erwischt wurde, als er sich gerade einen Joint drehte. Bei der

weiteren Durchsuchung seiner Sachen kam eine kleine Menge Marihuana zum

Vorschein. Die Substanz wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen.

|cri

Ladung nicht ausreichend gesichert, dafür mit Haftbefehl gesucht…..

Ramstein-Miesenbach (ots) – Am Dienstagabend kontrollierte eine Streife der

Autobahnpolizei Kaiserslautern einen LKW auf dem Autohof Ramstein, da dessen

Ladung nicht ausreichend gesichert war. Im Rahmen dieser Kontrolle führte die

Überprüfung des 40-jährigen LKW-Fahrers zu dem Ergebnis, dass gegen ihn ein

Haftbefehl bestand. Da der Mann den ausstehenden Betrag nicht zahlen konnte,

wurde er an die JVA Frankenthal überstellt.

Zeugin verhindert Trunkenheitsfahrt

Kaiserslautern (ots) – Dem beherzten Eingreifen einer Zeugin ist es zu

verdanken, dass ein sturzbetrunkener Mann am Dienstagabend nicht mit seinem Auto

losfahren konnte. Die 43-jährige Frau meldete kurz vor 22 Uhr der Polizei, dass

sie beobachtet hatte, wie der Mann am Pfaffplatz in seinen SUV steigen wollte.

Weil sie realisierte, dass er zu viel getrunken hat, nahm sie dem Mann

geistesgegenwärtig den Autoschlüssel ab.

Die alarmierte Polizeistreife bat den 72-Jährigen zum Atemalkoholtest – demnach

hatte er einen „Pegel“ von 1,99 Promille. Die Fahrzeugschlüssel wurden deshalb

vorsorglich sichergestellt und dem Mann der Fahrtantritt untersagt. Da der

Senior trotz seiner Alkoholisierung noch ziemlich stabil auf den Beinen war,

trat er seinen Heimweg zu Fuß an. |cri

Außenspiegel demoliert

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen in der

Mozartstraße an einem Auto den Außenspiegel demoliert. Am Dienstagvormittag

stellte der Fahrzeughalter fest, dass an seinem VW der Spiegel auf der

Fahrerseite abgebrochen war und herunterhing.

Der Pkw stand mit der Fahrerseite zum Gehweg hin und die Spiegel waren nach

Angaben des Halters eingeklappt. Es muss deshalb davon ausgegangen werden, dass

ein Passant den Außenspiegel absichtlich beschädigte.

Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Die Tatzeit liegt zwischen

dem 12. Januar, 19 Uhr, und dem 17. Januar, 11 Uhr.

Zeugen, die gesehen haben, wer sich an dem auffällig gelben Fahrzeug zu schaffen

machte, oder die helfen können, die Tatzeit näher einzugrenzen, werden gebeten,

sich unter der Nummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu

setzen. |cri

Unfallflucht im Parkhaus

Kaiserslautern (ots) – In einem Parkhaus in der Löwenstraße ist am

Dienstagvormittag ein BMW gerammt und beschädigt worden. Vom Verursacher fehlt

bislang jede Spur.

Ersten Ermittlungen zufolge, dürfte sich der Unfall zwischen 8.30 und 9.45 Uhr

ereignet haben. Der noch unbekannte Fahrer parkte vermutlich sein Auto auf dem

Abstellplatz neben dem BMW, streifte diesen aber dabei auf der Beifahrerseite,

so dass Schäden am hinteren Kotflügel sowie an der hinteren Tür entstanden.

Zeugen, die gesehen haben, wer den Parkplatz neben dem weißen BMW nutzte, oder

die etwas von dem Rangiermanöver mitbekommen haben, werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Wer hat den Hyundai gerammt?

Kaiserslautern (ots) – Ein Unfall mit Fahrerflucht ist am Dienstag aus der

Röchlingstraße gemeldet worden. Die Unfallzeit liegt zwischen 8 und 16.45 Uhr.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0631

369-2250.

Die Nutzerin eines Hyundai Matrix verständigte die Polizei, nachdem sie am

späten Nachmittag zu ihrem Pkw kam und feststellen musste, dass an der Fahrertür

die Scheibe zerbrochen war und der Wagen eine tiefe Delle hatte.

Nach den Spuren zu urteilen, war ein anderes Fahrzeug vermutlich beim Ausparken

gegen den abgestellten Hyundai gestoßen und hatte die Schäden verursacht.

Allerdings machte sich der Verantwortliche aus dem Staub, ohne den Unfall zu

melden oder eine Nachricht zu hinterlassen. Aufgrund des Schadensbildes geht die

Polizei aktuell davon aus, dass es sich beim Verursacherfahrzeug um einen Lkw

gehandelt hat.

Entsprechende Fahrzeuge, die sich bei der Aufnahme des Unfalls noch vor Ort

befanden, wurden überprüft. Keines davon wies entsprechende Spuren auf.

Die Ermittler fragen deshalb: Wer hat im fraglichen Zeitraum einen Lkw beim

Rangieren beobachtet oder Geräusche wahrgenommen, die durch die Kollision

entstanden sein könnten? Wer kann Hinweise auf das Verursacherfahrzeug, dessen

Kennzeichen oder Fahrer geben? |cri

Jeder 5. bis 6. zu schnell

Kaiserslautern (ots) – Die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer hat die

Polizei am Dienstagvormittag auf der B270 ins Visier genommen. Bei der rund

dreistündigen Kontrolle wurden insgesamt 85 Fahrzeuge überprüft. Im Durchschnitt

war etwa jedes fünfte bis sechste Fahrzeug zu schnell unterwegs – insgesamt 16

Fahrerinnen und Fahrer. Sie müssen nun entsprechend mit einem Verwarnungs- oder

Bußgeld rechnen. Darüber hinaus wurden im Kontrollzeitraum ein „Gurtmuffel“ und

ein „Handy-Telefonierer“ erwischt sowie acht Mängelberichte ausgestellt. |cri

Schulweg überwacht

Kaiserslautern (ots) – In der Stettiner Straße hat die Polizei am Dienstagmorgen

den Schulweg in Richtung Grundschule überwacht. Dabei stellten die Beamten fest,

dass eine Vielzahl der Kinder von ihren Eltern mit dem Auto zur Schule gebracht

wird. Es kam mehrfach zu nicht ungefährlichen Situationen, weil Fahrzeugführer

die Schülerinnen und Schüler übersahen, beziehungsweise erst spät erkannten. In

Gesprächen mit der Schulleitung und der Stadt soll die Problematik weiter

erörtert werden. |cri

LKW mit erheblichen Mängeln aus dem Verkehr gezogen

Autobahn 6 in Höhe von Ramstein-Miesenbach (ots) – Am Mittwoch dem 18.01.2023

gegen 13:30 Uhr hatten die Spezialisten für Schwerverkehr, der Polizei

Kaiserslautern erneut eine erschreckende Feststellung gemacht. Ein

Schwertransport aus dem europäischen Ausland wurde auf dem Autohof in Ramstein

kontrolliert. Der Sattelzug dem wegen seiner Überbreite eine Ausnahmegenehmigung

ausgestellt werden musste, hatte erhebliche Mängel. Insbesondere bei der von

Druckluft abhängigen Bremsanlage waren aufgrund von Korrosion bereits zwei von

drei Druckluftbehältern kurz vor dem Platzen. Der dritte Druckluftbehälter war

bereits wegen Durchrostungen außer Betrieb. Da bei dem Fahrzeug jederzeit mit

dem Totalausfall der Bremsanlage zu rechnen war, wurde die Weiterfahrt

untersagt. Auf den Fahrer und den Halter des Fahrzeuges kommen erhebliche

Bußgelder zu.

Im Rettungswagen randaliert

Kaiserslautern (ots) – Gleich zweimal hatten es Polizeibeamte am Dienstag mit

einem Mann aus dem Stadtgebiet zu tun. Zunächst fiel er als hilflose Person auf,

später als aggressiver Randalierer mit einem Messer. Jetzt wird gegen den

57-Jährigen strafrechtlich ermittelt.

Kurz vor 15 Uhr wurde eine Streife zum ersten Mal auf den Mann aufmerksam, weil

er mit schmerzverzerrtem Gesicht in der Rudolf-Breitscheid-Straße auf dem Gehweg

lag. Aufgrund von Sprachbarrieren konnte der 57-Jährige lediglich zu verstehen

geben, dass er Probleme mit seinen Nieren hat. Da er sich kaum auf den Beinen

halten konnte, wurde ein Krankenwagen verständigt, der den Mann ins Klinikum

brachte.

Gut zwei Stunden fiel der Mann erneut auf – diesmal allerdings, weil er sich

aggressiv verhielt. Rettungsdienstmitarbeiter wählten den Polizei-Notruf,

nachdem der 57-Jährige zunächst im Rettungswagen randaliert, sie bespuckt und

beschimpft und schließlich auch noch mit einem Messer bedroht hatte. Ein Angriff

scheiterte vermutlich aufgrund der starken Alkoholisierung des Mannes.

Als die Streife wenig später vor Ort eintraf, saß der Randalierer zunächst ruhig

auf dem Bordstein, zog dann aber erneut das Messer aus seiner Tasche. Diesmal

drohte er damit, sich selbst zu verletzen. Der Mann konnte jedoch von den

Beamten so weit beruhigt werden, dass er das Messer wieder einsteckte.

Anschließend wurde er gefesselt und mit zur Dienststelle genommen.

Der 57-Jährige stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Laut Schnelltest hatte er

einen Pegel von knapp drei Promille.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und zur Verhinderung weiterer Straftaten

der Gewahrsam bis zum nächsten Morgen angeordnet. Auf den 57-Jährigen kommt nun

eine Strafanzeige wegen des tätlichen Angriffs gegen die

Rettungsdienstmitarbeiter zu. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Diebstahl aus Fahrzeugen

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben aus zwei vermutlich unverschlossenen

Fahrzeugen Wertsachen gestohlen.

In Erlenbach sahen es die Täter zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen auf

einen BMW ab. Das Auto parkte Im Braumenstück und war vermutlich nicht

abgeschlossen. Die Unbekannten stahlen eine Tasche mit Sportsachen, ein NotePad,

Kopfhörer und Bargeld.

In der Nacht zum Dienstag machten sich Diebe in der Walter-Kolb-Straße an einem

Mercedes zu schaffen. Auch das Auto war vermutlich nicht abgeschlossen. Der

Wagen parkte in einer Hofeinfahrt. Die Täter ließen aus dem Fahrzeug zwei teure

Jacken, eine Sonnenbrille und Parfüm mitgehen.

In beiden Fällen sicherte die Polizei Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Die

Beamten bitten um Hinweise: Wer hat Verdächtiges beobachtet? Wem sind Personen

aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150

mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Mutmaßlicher Dieb erkennt sich selbst wieder

Kaiserslautern (ots) – Einer Zivilstreife der Polizei ist am Dienstagnachmittag

in der Pariser Straße ein Mann aufgefallen. Er sah dem Täter eines Diebstahls

zum Verwechseln ähnlich. Aus einer Freizeiteinrichtung war am Dreikönigstag

Bargeld gestohlen worden, der Dieb entkam unerkannt. Eine Überwachungskamera

zeichnete ihn auf.

Der Verdacht der Einsatzkräfte sollte sich bestätigen: Der 34-Jähriger sah dem

Dieb nicht nur ähnlich, vielmehr dürfte es sich bei dem Mann um den mutmaßlichen

Täter handeln. Ihm zeigten die Polizisten die Videoaufnahme des Diebstahls, in

der sich der 34-Jährige selbst erkannte. Die Tat bestritt er allerdings. Nachdem

die Personalien des Mannes feststehen, blickt er nun einem Strafverfahren

entgegen. |erf

Unfallflucht

Schweisweiler (ots) – Am 18.01.2023 gegen 07.45 Uhr kam es auf der Bundesstraße

48 zwischen Schweisweiler und Winnweiler zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei

entgegenkommenden Fahrzeugen. Hierbei kam ein bislang unbekannter Fahrzeugführer

in einer Linkskurve zu weit nach links und touchierte den Außenspiegel des

entgegenkommenden Opel Astra. Der Verursacher entfernte sich von der

Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am Opel Astra

entstand ein Sachschaden von ca. 600 Euro.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu dem Verursacher unter der

Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok